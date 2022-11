Viranomaiset ovat varoittaneet maan pääkaupungin Pekingin koronatilanteen olevan vakavin sitten pandemian alkamisen.

Ihmiset jonottivat koronatestiin Pekingissä 20. marraskuuta. Kiinassa on edelleen käytössä tiukkoja koronatoimia, kuten laajoja karanteeneja ja ihmisten joukkotestauksia.

Kiinassa on raportoitu koronavirukseen liittyviä kuoleman­tapauksia ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. Kiinan kansallinen terveys­komissio kertoi maanantaina yhteensä kolmesta korona­viruksen aiheuttamasta kuolemasta maan pääkaupunki Pekingissä.

Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN ja Britannian yleisradio­yhtiö BBC.

Kiinan viranomaiset ovat varoittaneet maan pääkaupungin korona­tilanteen olevan vakavin sitten pandemian alkamisen.

Kolmen kuolemantapauksen lisäksi Pekingissä raportoitiin maanantaina 316 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa tartuntojen määrä on kasvussa, ja sunnuntaina viranomaiset raportoivat 26 824 uudesta koronatartunnasta. Luku on suurin sitten huhtikuun.

Pekingissä tietyissä kaupunginosissa kauppoja, kouluja ja ravintoloita on suljettu. Lisäksi kolmea miljoonaa ihmistä on kehotettu pysyttelemään kotona. Pekingiin matkustavien on BBC:n mukaan tehtävä koronatestit vierailunsa kolmen ensimmäisen päivän aikana, ja pysyteltävä sisällä tulosten saamiseen saakka.

Kiinassa on edelleen käytössä tiukkoja koronatoimia, kuten laajoja karanteeneja, ihmisten joukkotestauksia ja kokonaisten kaupunkien sulkuja. Viime aikoina tiukat rajoitustoimet ovat synnyttäneet myös mielenosoituksia, ja aiemmin tässä kuussa joitain koronatoimia päädyttiin höllentämään.

Maan virallisten tilastojen mukaan Kiinassa on kuollut koronaviruksen seurauksena yhteensä 5 229 ihmistä.