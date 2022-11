Betonipäällysteiset putkiston osat ovat voineet siirtyä joko räjähdyksen tai kaasun paineen vuoksi.

Syyskuinen Nord Stream -kaasuputkiston räjähdyssarja on tehnyt melkoista tuhoa Itämeren pohjassa, selviää Britannian yleisradioyhtiön BBC:n äskettäin kuvaamasta videomateriaalista. BBC:n tuottaja Kostas Kallergis julkaisi maanantaina yksityiskohdista kertovan viestiketjun yhteisöpalvelu Twitterissä.

Mukana merimatkalla olivat BBC:n Eurooppa-toimittaja Katya Adler ja norjalainen sukellusrobottien asiantuntija Trond Larsen. Hänen robottinsa kuvasivat tuhoja 70–80 metrin syvyydessä Ruotsin talousalueella. Tuhoaluetta kartoitettiin samalla piirtävällä kaikuluotaimella kokonaiskuvan saamiseksi.

Materiaalin perusteella Nord Stream 1 -putkiparin toisesta putkilinjasta on revennyt irti 48 metrin mittainen pätkä kaasuputkea. Tämä vastaa venäläisenemmistöisen Nord Stream -yhtiön marraskuun alussa julkaisemia tietoja.

Yhtiön mukaan irti revenneen osuuden sijaintipaikalla on kaksi viitisen metriä syvää räjähdysmonttua, joiden välistä putki on irronnut.

BBC:n tuoreen kartoituksen mukaan kyseinen putken osa koostuu neljästä 12-metrisestä putkielementistä eli sen mitta on 48 metriä. Osuus on revennyt ilmeisesti irti hitsaussaumoista räjähdysmonttujen kohdalla.

Putken halkaisija on 120 senttiä. Paksu pintakäsitelty teräsputki on päällystetty 6-11 sentin paksuisella teräsbetonikuorella. Yksi elementti painaa 24 tonnia, joten irti revenneen pätkän paino on 96 tonnia.

Tämä 48 metrin mittainen pala kaasuputkea on tällä hetkellä yli 150 metrin päässä räjähdyspaikasta. Se on vääntynyt keskeltä v-kirjaimen muotoiseksi.

Yli kahdensadan metrin päästä löytyi vielä yksi, pohjassa pystyssä oleva putkielementti tai sen pala. Robottikameran kuvassa putkesta näkyy noin viiden metrin pituinen osa, loppu on uponnut pohjaan tai sitten elementti on katkennut ja pohjasedimentin sisällä on vain osa putkea.

Kallergis kirjoittaa julkaisseensa materiaalin Twitterissä saadakseen asiantuntijakommentteja tapahtumien arviointiin. Epäselvää on esimerkiksi se, ovatko painavat putkielementit siirtyneet räjähdyksen, putkessa olleen kaasun paineen vai molempien ansiosta kauaksi räjähdyspaikalta.

Nord Stream I -kaasulinjaston molemmat putket ja Nord Stream II -linjan toinen putki tuhoutuivat neljässä räjähdyksessä Tanskan ja Ruotsin aluevesillä Bornholmin lähellä syyskuun 26. päivänä. Toinen Nord Stream II -linjan putki on ehjä mutta se ei ole käytössä.

Nord Stream 1 otettiin käyttöön 2011, Nord Stream II oli räjähdysten aikaan juuri valmistunut ja täynnä paineistettua kaasua, mutta se odotti Saksan viranomaisten käyttölupaa. Merenalaiset putket veivät venäläistä maakaasua Saksaan.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ja Ruotsin syyttäjäviranomainen kertoivat perjantaina, että räjähdykset ovat ”törkeää sabotaasia”. Läntiset kommentoijat ovat epäilleet teosta Venäjää. Venäjä syytti teosta ensin Yhdysvaltoja ja myöhemmin Britanniaa.

BBC julkaisi perjantaina reportaasin kuvausmatkalta. Sen mukaan Ruotsin ja Tanskan merivoimat ja Tanskan tiedustelukone seurasivat tiiviisti ryhmän työskentelyä merellä Ruotsin talousalueella. Lisäksi paikalle ilmestyi venäläinen huoltoalus.

Kyseessä on ilmeisesti 90-metrinen huoltoalus Nefrit, joka palveli aiemmin Norjan öljynporauslauttoja. Alus on nykyisin pietarilaisen yhtiön omistuksessa ja sitä on tiettävästi käytetty Nord Stream -yhtiön tutkimuksissa räjähdyspaikoilla. Venäjän kaasuyhtiö Gazprom on Nord Stream -yhtiön pääosakas.

Vesselfinder-sivuston mukaan Nefrit lähti viimeksi merelle Kaliningradista viime perjantaina. Marinetrafic-sivuston mukaan se oli maanantai-iltana lähellä kolmen räjähdyksen tapahtumapaikkaa, noin 40 merimailia (74 kilometriä) Bornholmista koilliseen.

Tuhoja tutkivat ensin Ruotsin ja Tanskan viranomaiset yhdessä saksalaisten asiantuntijoiden kanssa. Ruotsalainen Expressen-lehti kuvasi yhtä räjähdyspaikkaa vedenalaisella kameralla lokakuussa.