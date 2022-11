Belgian tulli on takavarikoinut niin paljon kokaiinia, ettei se pysty tuhoamaan kaikkea.

Valtavista kokaiinilasteista on tullut Belgian tullille iso ongelma.

Belgian viranomaiset ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa kaikkea takavarikoitua kokaiinia ei saada tuhottua tarpeeksi nopeasti. The Guardianin mukaan Belgia on tehnyt tänä vuonna ennätysmäärän kokaiinitakavarikkoja etenkin Antwerpin satamassa, jonka kautta huumetta on yritetty salakuljettaa Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan.

Brittilehden mukaan Belgian viranomaiset ovat takavarikoineet yli 100 tonnia kokaiinia pelkästään tämän vuoden aikana. Huumelastit tuhotaan takavarikon jälkeen polttamalla, mutta tällä hetkellä viranomaisilla ei ole tarpeeksi polttolaitoksia valtavien lastien polttamiseen.

"Ongelma on polttolaitosten kapasiteetti”, Belgian tullin edustaja kommentoi AFP:lle.

Viranomaiset pelkäävät, että suuret, tullin varastoissa lojuvat kokaiinilastit houkuttelevat paikalle jengirikollisuutta. Vaarana on, että jengit pyrkivät ryöstämään takaisin rahakkaat lastinsa.

The Guradianin mukaan droneilla varustautuneita jengien jäseniä on nähty tutkimassa tullin varastoalueita, joissa tuhoamista odottaa miljoonien eurojen arvosta kokaiinia.

Paikallisviranomaiset ovat luvanneet, että kokaiinilastien tuhoamista varten luodaan suunnitelma, joka julkistetaan mahdollisesti jo tiistaina. Viranomaiset muistuttavat, että kokaiinin polttamistavan pitää noudattaa ympäristöstandardeja.