Turkki on viime päivinä tehnyt ilmaiskuja kurditaistelijoiden tukikohtiin pohjoiseen Syyriaan ja Irakiin. Väkivallan pelätään lisääntyvän Turkin vaalien lähestyessä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkasi maanantaina, että Turkki ”panee maksamaan” ne, jotka loukkaavat sen alueita.

Viisi Pohjois-Syyriasta ammuttua rakettia osui maanantaina Turkin rajaseudulle Karkamişin kuntaan, kertovat turkkilaisviranomaiset. Turkin sisäministerin Süleyman Soylun mukaan kolme ihmistä kuoli.

Sunnuntaina Turkki ilmoitti tehneensä ilmaiskuja kurditaistelijoiden tukikohtiin pohjoisessa Syyriassa ja Irakissa. Lisäksi Turkki on nostanut esiin maajoukkojen hyökkäyksen mahdollisuuden. Erdoğan sanoi maanantaina, että käynnissä on neuvottelut, joissa päätetään ”voimataso, jota maajoukkojen tulisi käyttää”.

Yleinen arvio tuntuu olevan, että Turkin maahyökkäys Syyriaan on nyt astetta todennäköisempi kuin tähän asti on ollut, kertoo vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.

Alarannan mukaan hyökkäys kohdistuisi todennäköisesti rajoitetulle alueelle Tell Rifaatiin ja Manbiciin. Myös Kobane voisi tulla kyseeseen.

”On suuri vaara, että maahyökkäys kehittäisi alueelle myrkyllisen kierteen. Varsinkin, jos Turkki hyökkäisi Kobaneen, jota kurdit pitävät oman itsenäisyytensä symbolina”, Alaranta sanoo.

Turkki syyttää PKK:ta eli Kurdistanin työväenpuoluetta Istanbuliin toissa sunnuntaina tehdystä terrori-iskusta, jossa kuoli kuusi ihmistä ja loukkaantui 81. Isku oli tuhoisin viiteen vuoteen, mutta PKK kiistää syyllisyytensä.

Turkki on vastannut iskuun käynnistämällä Syyrian ja Irakin kurditukikohtiin kohdistuvan Pençe-Kılıç -operaation. Nimi tarkoittaa vapaasti suomennettuna Kynsimiekkaa.

Turkin ulkoministerin Hulusi Akarin mukaan Turkki on operaation käynnistyttyä neutralisoinut jo 184 terroristia, uutisoi Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu Ajansı maanantaina.

Syyrian ihmisoikeus­rikoksia tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestö on vahvistanut, että Turkin Syyriassa tekemissä iskuissa on kuollut ainakin 37 ihmistä.

Akar sanoi, että Turkki tekee edelleen kaikkensa, jotta terroristijärjestö romahtaa pysyvästi.

Turkin kova retoriikka liittyy myös ensi vuoden vaaleihin, Alaranta arvioi. Erdoğan saattaa haluta ”näyttää kovaa naamaa” suhteessa PKK:hon ja länsimaihin. Samalla vaarana on väkivaltaisuuksien lisääntyminen vaalien alla.

”Merkkejä siitä on ilmassa. Vastaava kehityskaari nähtiin vuonna 2015, kun Turkin rauhanneuvottelut PKK:n kanssa katkesivat. Turkissa nähtiin tuolloin paljon väkivaltaa: Isisin iskuja, PKK:n iskuja ja Turkin mittavia operaatioita, joissa kurdienemmistöisiä kaupunkeja tuhottiin maan tasalle.”

Venäjä pyysi Turkilta tiistaina malttia ”jännitteiden kärjistymisen välttämiseksi”.

”Toivomme vakuuttavamme turkkilaiset kollegamme pidättäytymään turvautumasta liialliseen voimankäyttöön Syyrian alueella”, presidentti Vladimir Putinin Syyrian-erityislähettiläs Aleksandr Lavrentev sanoi toimittajille Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lavrentevin mukaan Venäjä on jo kuukausien ajan ”tehnyt kaiken mahdollisen” estääkseen laajamittaisen maaoperaation Syyriassa.

Maahyökkäys voi edellyttää Turkilta vielä lisää neuvotteluja Venäjän ja Yhdysvaltain kanssa, Alaranta toteaa. Toisaalta Turkki voi arvioida, että hetki on aiempaa otollisempi.

”Venäjällä menee huonosti Ukrainassa, joten Turkki todennäköisesti katsoo, että sen valta suhteessa Venäjään on Syyrian tantereella kasvussa.”

Joka tapauksessa hyökkäys heikentäisi entisestään Turkin välejä Yhdysvaltoihin. Nato-kumppanien suhde on jo ennalta ”räjähdysalttiissa” tilassa.

Samalla kiristyisi ilmapiiri Lähi-idässä.

”Turkki on onnistunut normalisoimaan suhteita arabivaltioiden ja Israelin kanssa. Mutta arabimaat eivät ole innostuneita siitä, että Turkki lisäisi miehitysalueita Syyriassa.”