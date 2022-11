Ruotsalainen asiantuntija arvioi Venäjän vakoilutoiminnan kiihtyneen Ruotsissa Vladimir Putinin valtakauden aikana.

Tukholma

Ruotsissa turvallisuuspoliisi Säpo otti tiistaiaamuna kiinni kaksi ihmistä epäiltynä vakoilusta.

Ruotsalaismedian tietojen mukaan kyse on miehestä ja naisesta, jotka ovat noin 60-vuotiaita. Toista epäillään laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia vastaan ja törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta vierasta valtiota vastaan. Toisen epäillään auttaneen epäillyissä rikoksissa, jotka olisivat alkaneet vuonna 2013.

Säpon kiinniotossa Tukholmassa avustivat poliisi ja Ruotsin puolustusvoimat, joka kertoo tukeneensa Säpoa kahdella helikopterilla.

Säpo ei kerro, minkä valtion laskuun vakoilusta kaksikkoa epäillään. Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo, että epäilty on venäläispariskunta, joka asui omakotialueella Tukholmassa. He olivat muuttaneet Ruotsiin ennen vuosituhannen vaihdetta.

Lehden haastattelemien naapurien mukaan tiistaina aamulla asuinalueella oli paljon poliiseja, joista osa siviilipukuisia. Taivaalla lensi kaksi puolustusvoimien iskujoukkojen Blackhawk-helikopteria, joista iskujoukko laskeutui alas, lehti kertoo.

Operaatio tapahtui kello kuuden aikaan aamulla.

Naapurit kuvailevat pariskuntaa hiljaiseksi ja mukavaksi.

”He olivat kuin keitä tahansa. Tervehdimme joskus”, naapuri kertoi Aftonbladetille.

Lehden tietojen mukaan pariskunta on pyörittänyt Ruotsissa elektroniikkakomponenttien ja teollisuusteknologian vientiyritystä, jonka liikevaihto on ollut noin 30 miljoonaa kruunua (2,7 miljoonaa euroa) vuodessa. Lehden tietojen mukaan Säpo epäilee miehen käyttäneen yritystä apuna epäiltyjen rikosten tekemiseen.

Miehen yritys on ollut aiemmin veroviranomaisten tarkkailussa. Pariskunnan kotiin on tehty tarkastus epäiltyjen verorikosten vuoksi. Veroviranomaisten mukaan yhtiöllä on monimutkainen omistajarakenne, joka johtaa veroparatiisiin ulkomaille, lehti kertoo.

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonsonia on informoitu tiistain operaatiosta.

Kyse on jo toisesta lyhyen ajan sisään paljastuneesta vakavasta vakoiluepäilystä Ruotsissa.

Säpon arvion mukaan Ruotsissa toimii ainakin viidentoista valtion tiedustelu-upseereita.

Syksyn aikana sekä Ruotsissa että Norjassa on paljastunut Venäjän epäiltyjä vakoilijoita.

Suurinta huomiota on saanut kahden ruotsalaisveljeksen epäilty toiminta Venäjän hyväksi. Säpon mukaan veljesten tapauksella ei ole yhteyttä tiistaiseen tapaukseen.

Iranissa syntyneitä Ruotsin kansalaisia Peyman Kiaa, 42, ja Payam Kiaa, 35, syytetään törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n laskuun kymmenen vuoden ajan.

Heidän oikeudenkäyntinsä alkaa Tukholman käräjäoikeudessa tämän viikon torstaina.

Ruotsalainen tiedustelun asiantuntija ja kirjailija Joakim von Braun arvioi, että Venäjän tiedustelutoiminta Ruotsissa on lisääntynyt merkittävästi presidentti Vladimir Putinin valtakaudella. Hän ei kommentoi tiistaiaamun kiinniottoja, vaan kommentoi Venäjän tiedustelutoimintaa yleisellä tasolla.

Hänen mukaansa Venäjän tiedustelutoiminta on lisääntynyt etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Se koskee vakoilijoiden ja tiedustelu-upseerien toimintaa, jota ohjaillaan Venäjän suurlähetystöstä, von Braun sanoo.

”Lisäksi kyse on niin sanotuista illegaaleista. Eli venäläisistä, jotka asuvat Ruotsissa tekaistun henkilöllisyyden ja identiteetin turvin.”

Joakim von Braun.

Illegaalien tehtävänä on ennen kaikkea värvätä vakoilijoita ja tietolähteitä kohdemaasta ja valmistella olosuhteita paikalle lähetettäville uusille vakoojille otollisiksi.

Esimerkiksi Norjan tuoreessa tapauksessa epäillään olleen kyse tällaisesta illegaalista.

Norjan turvallisuuspalvelu kertoi lokakuun 28. päivänä ottaneensa neljä päivää aiemmin kiinni Tromssan yliopistossa vierailevana tutkijana esiintyneen venäläisen vakoojan. Oikeus määräsi hänet saman tien neljän viikon tutkinta­vankeuteen.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan epäilty esiintyi 37-vuotiaana brasilialaisena tutkijana nimellä José Assis Giammaria, joka väitti työskennelleensä aiemmin Kanadassa. Norjan poliisin turvallisuuspalvelu PST kertoi, että hänen oikea nimensä on Mihail Valerjevitš Mikušin.

Joakim von Braun arvioi, että viime aikoina paljastuneet useat vakoiluepäilyt voivat johtua kahdesta syystä: joko siitä, että Venäjän vakoilijat ovat tehostaneet toimintaansa Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen tai siitä, että länsimaiset turvallisuuspalvelut ovat tehostaneet toimintaansa. Tai sekä että.

”Voi olla, että vakoilijoiden toiminta on tullut näkyvämmäksi toiminnan tehostumisen myötä, mikä on osaltaan johtanut kiinnijäämisiin.”

Joakim von Braun on Ruotsissa tunnettu tiedustelu- ja tietoturvallisuusalan asiantuntija. Hän kertoo työskennelleensä vuosina 1974–1999 neuvonantajana ja konsulttina sekä Säpolle että Ruotsin sotilaalliselle tiedustelulle. Hän erikoistui Ruotsin kommunistipuolueen ja Neuvostoliiton vakoilijoiden toimintaan Ruotsissa.

Ruotsalaisten veljesten tapausta hän pitää kenties vakavimpana vakoiluepäilynä Ruotsin historiassa.

”Vakavin siksi, koska he ovat epäillysti päässeet sisään sekä Säpoon että sotilaalliseen tiedusteluun. Vastaavaa ei ole Ruotsissa aiemmin tapahtunut. Toki meillä oli Stig Berling joitakin vuosikymmeniä sitten, mutta hän ei liikkunut samalla tasolla.”

Stig Bergling oli ruotsalainen poliisi ja vakooja, joka työskenteli Neuvostoliiton hyväksi. Hän työskenteli sekä Säpon että puolustusvoimien palveluksessa ja sai vakoilusta elinkautisen tuomion vuonna 1979.

Von Braunin mukaan veljekset ovat todennäköisesti päässeet käsiksi arkaluontoisiin tietoihin, jotka liittyvät Ruotsin Venäjän-tiedusteluun. Samalla on mahdollista, että veljekset ovat saaneet tietoa myös Suomesta, von Braun arvioi.

”Ehkä niiden suomalaisten nimiä, jotka työskentelevät sotilastiedustelussa. Tai vastaavia nimiä Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelusta. Säpo ja Ruotsin sotilastiedustelu tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja monien eri maiden kanssa liittyen Venäjään ja esimerkiksi Kiinaan.”

Von Braun kuitenkin toteaa, että hän ei näe, että Ruotsin naapurimaiden tulisi olla kovin huolissaan ruotsalaisveljesten tapauksen suhteen.

”En usko, että he ovat saaneet kovin paljon tietoa naapurimaista.”

Tapauksen syyttäjä Mats Ljungqvist sanoi aiemmin HS:lle, että vanhempi veljeksistä on ollut ”avainasemissa” sekä Ruotsin suojelupoliisissa Säpossa että puolustusvoimissa.

”Sitä sanaa voidaan käyttää yhtään liioittelematta. Hän on ollut avainasemissa sekä suojelupoliisissa että puolustusvoimissa, niin voidaan sanoa”, Lungqvist sanoi.

HS kysyi Ljungqvistilta myös, liittyykö syytteeseen tietoja, joiden vuotaminen Venäjälle olisi voinut vahingoittaa Suomen turvallisuutta. Syyttäjä ei voinut vastata kysymykseen suoraan.

Hän kuitenkin totesi, että jos vakoilun tarkoitus olisi nimenomaan ollut vahingoittaa jotakin muuta maata kuin Ruotsia, silloin rikosnimike olisi ollut eri.

”Jos nyt puhutaan ihan yleisellä tasolla, niin me voisimme asettaa henkilöitä syytteeseen myös Suomen turvallisuuden vahingoittamisesta. Siihen liittyen on olemassa erityinen rikosnimike, se on ihan oma rikoksensa.”

Sitä rikosnimikettä ei kuitenkaan tässä syytteessä esiinny.

”Jos havaitsisimme rikoksen, joka kohdistuu Suomen turvallisuuteen, tutkisimme silloin sitäkin”, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan tapaus on ainutlaatuinen sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Edellisen kerran törkeän vakoilun syyte on Ruotsissa nostettu vuonna 2003. Sitä edellinen tapaus oli vuodelta 1983, kun ilmavoimien upseeri Bertil Ströberg tuomittiin kylmän sodan aikana vakoilusta Puolan laskuun.

Joakim von Braunin mukaan Venäjän tiedustelu- ja vakoilutoiminnan periaatteet ovat pysyneet kutakuinkin samanlaisina viimeiset vuosikymmenet. Toki teknologinen kehitys ja internet on mahdollistanut uusia tapoja toimia.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa joukko venäläisiä illegaaleja jäi kiinni vuonna 2010. Eräs heistä piti yhteyttä Moskovaan viestimällä Youtube-videopalvelun kommenttikentissä. Viestejä oli muun muassa jalkapalloilija Christiano Ronaldoon liittyvissä videoissa.

”Ulkopuolisten oli mahdotonta ymmärtää viestejä, jotka oli esimerkiksi kätketty kuviin, jotka olivat kaikkien nähtävillä internetissä.”

Ruotsissa viranomaiset seurasivat veljesten toimintaa vuosien ajan ennen kiinniottoa.

Ruotsalaislehti Expressenin tietojen mukaan veljekset pyrkivät salaamaan toimintaansa monin tavoin: He jättivät tietoja salaisiin piiloihin, esimerkiksi yleisiin wc-tiloihin ja käyttivät salattuja tiedostoja ja pientä vakoilukameraa.

”Tutkinta on ollut hyvin vaikea. Taitavia vakoilijoita vastaan on hyvin vaikea saada todisteita”, sanoo von Braun.

Von Braunin mukaan Venäjän vakoojat ja tiedustelijat kohdistavat toimintaansa valtiollisiin viranomaisiin, joilla on Venäjälle kiinnostavaa tietoa. Kohteita voivat olla myös korkean teknologian yritykset, jotka toimivat niin kutsuttujen kaksikäyttötuotteiden markkinoilla. Näitä tuotteita voi käyttää sekä siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin.

Suomessa on Supon arvion mukaan kymmeniä ulkomaalaisia tiedustelu-upseereita.

Maaliskuussa Supo kertoi pitävänsä Suomen suurimpina kansallisuuden turvallisuuden uhkina Venäjän laaja-alaista vaikuttamista ja laitonta tiedustelua.

Ulkomaisten tiedusteluagenttien määrä on Suomessa Supon mukaan nyt samalla tasolla kuin kylmän sodan aikaan. Tiedustelutoimintaa Suomeen kohdistavat Supon mukaan erityisesti Venäjä ja Kiina.

Joakim von Braun sanoo, että esimerkiksi 1980-luvulla Neuvostoliitolla oli Suomessa enemmän tiedustelu-upseereita kuin Ruotsissa. Von Braunin mukaan tiedustelu-upseereita olisi ollut Suomessa nelinkertainen määrä verrattuna Ruotsiin.

Nykytilanteesta hän ei osaa antaa yhtä tarkkaa arviota, mutta pitää hyvinkin mahdollisena, että Venäjän kiinnostus Suomeen on nytkin suurempaa kuin Ruotsiin.