Kiinan koronapolitiikka sekosi – Maan johto ei tiedä, mitä tehdä, kun virus on levinnyt laajemmalle kuin koskaan

Kiina lupasi helpotuksia rajoituksiin, mutta käytännössä esimerkiksi matkustaminen vaikeutui. HS:n kirjeenvaihtajakin on jumissa jo toista viikkoa Pekingin ulkopuolella.

Dali

Kiinan koronapolitiikka on ajautunut viime päivinä sekaannukseen. Kiinan tavoitteita on vaikea tajuta.

Maan johtavat koronavirkailijat ilmoittivat vajaat kaksi viikkoa sitten koronaviruksen leviämistä rajoittavien toimien helpotuksista. Käytännössä Kiinan sisäiset toimet ovat kuitenkin monin paikoin kiristyneet.

Samaan aikaan koronavirus on uusin muunnoksin levinnyt Kiinassa luultavasti useampaan kaupunkiin kuin koskaan. HS:n laskelmien mukaan Kiinan 333 kaupungista 305:ssä on nyt koronatapauksia.

Aivan näillä hetkillä myös päivittäin löydettyjen uusien koronatapausten määrä nousee ennätykseen. Edellinen ”ennätys” oli keväältä. Tiistaina lukema oli lähes 29 000 ja nousussa.

Pääkaupungin Pekingin koronatartuntojen määrä on suurempi kuin koskaan. Mutta aiemmin Peking onkin päässyt kiinalaisittain vähällä. Kaupunkia ei ole pantu sulkuun – eli kaikkia kansalaisia pidetty kodeissaan – sitten aivan korona-ajan alun eli alkuvuoden 2020 jälkeen.

Nyt Pekingissä pelätään, että kyyti on kylmempää kuin aiemmin.

Mitä nyt tapahtuu? Mihin suuntaan koronatoimet ovat menossa? Sitä kysyvät nyt niin kiinalaiset kuin Kiinassa asuvat ulkomaalaiset ja koko maailman talousvaikuttajat. Vastauksella on valtavat vaikutukset sekä kiinalaisten elämään että maailmantalouteen.

Chongqingin kaupunkiin rakennetaan suurta koronasairaalaa.

Näin asian mutkikasta tilaa kommentoi eräs suomalainen, Kiinan covid-liikkeitä tarkasti seurannut liike-elämän merkittävä johtaja:

”En usko, että Kiina saa virusta enää järjellisillä toimilla aisoihin. Ja järjettömiä eivät halua enää ottaa käyttöön, kun niille ei löydy enää kansan tukea.”

Kiinassa koronapolitiikan arvostelu kuuluu viranomaiset suututtaviin aiheisiin, joten johtaja esiintyy nimettömänä.

Kiina on pitänyt kiinni nollapolitiikastaan, eli se on pyrkinyt ja pitkälti onnistunutkin tuhoamaan koronapesäkkeet tiuhoilla testauksilla ja välittömillä karanteeneilla sekä sulkemalla kaupunkeja.

Politiikka on saanut kansalta sekä kiitosta että moitteita. Moitteita tuli erityisesti keväällä, kun Shanghain asukkaiden parin kuukauden sulku koteihinsa aiheutti jopa nälkiintymistä.

Myös monet paikallisviranomaisten ylilyönnit ovat raivostuttaneet kansalaisia. Parhaillaan Kiinan sosiaalisessa mediassa pyörii videoita Foxconnin isolta tehtaalta, jossa on ollut koronaepidemia. Videoilla tyytymättömät työntekijät ottavat yhteen viranomaisten kanssa.

Nyt virus saattaa olla karkaamassa käsistä, kun koronavirus ponnahtelee esiin maan joka kolkassa.

Kiinan johdolla on ristiriitaisten päätösten hetki. Kansalaisista iso osa – vaikea sanoa kuinka iso – on kyllästynyt koronarajoituksiin. Talous mataa, ja siitä kärsii iso joukko kiinalaisia. Monien kaupunkien talous on kuralla jatkuvien koronatestausten järjestämisen vuoksi.

Siispä rajoituksia pitäisi höllätä, ja korona-ajasta päästä vähitellen koronan jälkeiseen aikaan.

Toisaalta hölläämisen myötä virus leviää. Kiinan 1,4 miljardin väestössä se saattaa tarkoittaa miljoonia kuolleita ja hurjia määriä sairaalahoitoa tarvitsevia.

Kiina on käyttänyt itse kehittämiään rokotteita, jotka luultavasti eivät pärjää lännen vastaaville. Lisäksi vanhuksista iso osa ei ole suostunut rokotettaviksi. Tehohoitopaikkoja Kiinassa on vähän, eikä tavallista sairaalahoitoakaan ole riittämiin.

Kiinan johto on julistanut kansalleen vuosia, että se on länttä parempi ja suojelee kiinalaisten henkeä ja terveyttä. Jos virus leviää, johto menettää kasvonsa pahemman kerran.

Nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa Kiinan johto haluaa sekä syödä että säästää kakkua. Se ei tunnu tietävän, miten päästä eteenpäin.

Vartijat istuivat rennosti koronan vuoksi suljetun asuinalueen edessä Pekingissä keskiviikkona.

Pari viikkoa sitten Kiinan johtavat koronavirkailijat vaativat, että kaupunkien on rajoitettava testauksiaan ja asuinalueiden sulkuja tarkemmin. Eli niitä tehtäisiin tiukemmin siellä, missä virusta oikeasti on. Monista muistakin höllennyksistä kerrottiin.

Samalla viranomaiset vaativat, että paikallisviranomaisten pitää kuitenkin pitää koronavirus aisoissa.

Sen jälkeen Kiinassa meno on ollut sekavaa.

Esimerkiksi 11 miljoonan asukkaan Shijiazhuangin kaupungissa oli kiinalaisittain paljon tapauksia, ja se oli rajoittanut asukkaiden liikkeitä. Nyt se luopui säännöllisestä testaamisesta kokonaan ja päästi kaupunkilaiset liikkumaan vapaasti. Viikkoa myöhemmin päätökset peruttiin ja asukkaat määrättiin viideksi päiväksi sisälle.

Ympäri Kiinan on ollut nykimistä löyhennysten ja tiukennusten välillä, kun kaupunkien johtajat ovat yrittäneet keksiä, mikä miellyttää maan johtoa. Johtoa, jolla on suo siellä, vetelä täällä.

”Näin ollen Kiina kipuilee seuraavat kuukaudet avautumisen kanssa, kun se ei uskalla antaa viruksen levitä, vaikka se leviää. Tulee kaiken maailman hulluja pikkusääntöjä, kuten olemme nähneet. Todella arvaamatonta”, arvioi suomalainen johtaja.

”Tai sitten sulkevat uudestaan, mitä en jaksa uskoa. Shanghain kevät oli niin rankka kokemus. Tai sitten keksivät jotain, mitä minä en ymmärrä.”

Kiina ei edelleenkään huoli maahan turisteja, mutta muiden maahantulijoiden karanteeniaika on lyhennetty nyt kahdeksaan päivään. Lentojakin on lisätty.

Kiinan sisäistä matkustamistakin on luvattu helpottaa, mutta käytännössä se on juuri nyt vaikeutunut. Shanghaihin menijät pääsevät eri tiloihin sisälle vasta viisi päivää tulonsa jälkeen. Pekingiin palaajien pitää olla kolme päivää eräänlaisessa karanteenissa kotonaan.

Pekingiin meneminen tai sinne paluu on muutenkin vaikeaa. Jokaisella maakunnalla tai kaupungilla Kiinassa on oma terveyssovellus, jota pitää näyttää lähes mihin tahansa sisätiloihin mennessä.

Pekingin terveyssovellusta pitää näyttää Pekingiin matkustaessa, mutta tätä nykyä se blokkautuu helposti. Blokkauksen pitäisi kertoa altistuksesta tai riskialueella oleskelusta, mutta sovellus tuntuu blokkautuvan syyttäkin.

Itsekin olen ollut viikon pidempään työmatkalla kuin piti. Lentoja Pekingiin on koronasyistä peruttu ja sovellukseni on blokkautunut useampaan kertaan – viimeksi keskiviikkoaamuna, kun olin menossa lentokentälle Yunnanin Dalissa.

Jaan kohtaloni tuhansien, luultavasti kymmenientuhansien matkaajien kanssa.

Pekingiläisistä moni ei pääse kotoaan töihin, kun heidän sovelluksensa on blokissa – päivän tai viikon tai kauemmin. Runsaat kaksi viikkoa sitten eräs kauppaketju kertoi kolmasosan työntekijöistään olevan tämän vuoksi kotona.

Näyttääkin siltä, että Kiinan kaupungit keksivät helposti uusia tapoja rajoittaa ihmisten liikkumista.

”Aistin, että ihan lähipäivät tai lähiviikot ratkaisevat, miten tämä etenee”, sanoo suomalaisjohtaja koronapolitiikan suunnasta.

Yleinen veikkaus Kiinassa on tällä haavaa, että koronapolitiikan avautuminen tapahtuisi maaliskuun kansankongressin jälkeen. Oletettuja avautumisaikoja on veikattu useita kertoja aiemminkin. Tähän asti veikkaukset ovat menneet pieleen.

Joskus Kiinan on kuitenkin pakko seurata muuta maailmaa ja palata normaaliin elämään.