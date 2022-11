Korkein oikeus päätti, että Donald Trumpin verotiedot pitää luovuttaa kongressille. Viivyttely päättyi Trumpin kannalta hetkeä liian aikaisin, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Ville Similä.

Jaahas, Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump hävisi korkeimmassa oikeudessa.

Korkein oikeus velvoitti tiistaina Yhdysvaltain valtiovarain­ministeriötä luovuttamaan Trumpin verotustiedot edustajainhuoneelle.

Mutta mihinkäs tämä nyt oikein liittyikään?

Ehkä vain Yhdysvaltain politiikan intohimoisimmat seuraajat voivat muistaa ulkoa Trumpiin kohdistuneet kanteet ja tutkinnat.

Trumpia vastaan on ollut tutkintoja, oikeusjuttuja, virkarikossyytteitä ja sellaisten yrityksiä päällekkäin ja limittäin.

Nyt meneillään on kaksi erillistä korkean profiilin oikeusprosessia: Trumpin epäillään pitäneen hallussaan presidentinhallinnon asiakirjoja virkakautensa jälkeen. Edustajain­huoneen komitea tutkii Capitol-kukkulan valtauksen tapahtumia, joissa Trump oli keskeisessä roolissa.

Korkeimman oikeuden päätös ei liity näistä kumpaankaan. Se periytyy vuoteen 2019. Edustajainhuoneen demokraattiedustaja vaati valtiovarain­ministeriöltä Trumpin verotietoja, koska epäili hänen alentaneen omistustensa arvoa veroja kiertääkseen.

Trump on taistellut kanteita vastaan, kuten hänen oikeutensa on. Menestys on ollut hyvä.

Trumpin juristiarmeijan strategia on viivyttely. Trump riitauttaa päätöksiä ja nostaa vastakanteita jokaisessa mahdollisessa kohdassa. Näin on saatu kulumaan jo kolme ja puoli vuotta, vaikka periaatteessa Trumpin verotietoja koskee aivan sama vaatimus kuin kaikkia kansalaisia.

Viivyttely päättyi Trumpin kannalta hetkeä liian aikaisin.

Demokraatit saivat marraskuun välivaaleissa torjuntavoiton, mutta republikaanit voittivat kuitenkin niukasti edustajainhuoneen.

Uusi edustajainhuone aloittaa tammikuussa. Siellä republikaaneilla on niukka enemmistö. Jos Trumpin viimeiseen viivytysvaatimukseen olisi suostuttu, republikaanien edustajainhuone olisi päässyt hautamaan tapauksen.

saapa nähdä, mitä verotietojen luovutus merkitsee.

Ei ole varmaa, että edustajainhuone julkistaa tiedot. Ja vaikka julkistaisi, sisältö ei välttämättä tarjoa suuria yllätyksiä. Sanomalehti The New York Times selvitti jo vuonna 2020, että Trump ei monena vuonna ole maksanut liittovaltion tuloveroa lainkaan.

Päätös itsessään on myönteinen asia.

Trumpin presidenttikauden voittoja olivat hänen tuomarinimityksensä. Nimityksillään Trump keikautti korkeimman oikeuden selvästi oikeistolaisemmaksi ehkä jopa vuosikymmenten ajaksi. Trump vaihdatti kannattajiaan myös liittovaltion alemmissa oikeusasteissa.

Tämä on sinänsä rutiinia kaikille Yhdysvaltain presidenteille. Ero on siinä, että Trump edellyttää alaisiltaan sokeaa kuuliaisuutta – ja hän tosiaan vaikuttaa pitävän alaisinaan kaikkia, jotka on joskus nimittänyt virkaan.

Oikeusvaltiossa oikeuslaitoksen ja viranomaisten pitää olla riippumattomia poliittisesta vallasta. Niiden pitää olla valmiina puremaan myös kättä, joka niitä ruokkii.

Trumpin nimitykset ovat selvästi vaikuttaneet oikeudenkäyttöön. Korkein oikeus kumosi kesäkuussa liittovaltion aborttioikeuden, mikä oli konservatiivien monikymmen­vuotinen unelma.

Trump ei kuitenkaan vaikuta saaneen oikeuslaitokseen sylikoiria.

Alkusyksystä Trump hävisi kiistan asiakirjajuttunsa käsittelystä. Tärkeintä on, että Trumpin yritykset horjuttaa häviämiensä presidentinvaalien tuloksia kaatuivat.

Systeemi toimii. Kertoo paljon Trumpin aikaansaamasta kaaoksesta, että tällaista pitää erikseen korostaa.