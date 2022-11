Kun isoveli jäi kiinni, pikkuveli etsi tietoja muun muassa katoamisesta ja helikopterilennoista.

Tukholmassa alkaa perjantaina oikeudenkäynti, jossa kahta ruotsalaisveljestä syytetään törkeästä vakoilusta Venäjän laskuun.

Oikeudenkäynti on harvinainen, ja oikeudessa tullaan käsittelemään salaisia tietoja. Siksi Tukholman käräjäoikeuden oikeuskäsittely käydään suurilta osin suljetuin ovin, käräjäoikeudesta kerrotaan HS:lle.

Iranissa syntyneitä Ruotsin kansalaisia Peyman Kiaa, 42, ja Payam Kiaa, 35, syytetään törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n laskuun kymmenen vuoden ajan.

Syytteen mukaan vakoilijat välittivät tietoja, joiden joutuminen vieraan valtion käsiin voisi vahingoittaa Ruotsin turvallisuutta.

Vanhempi veljeksistä työskenteli useissa Ruotsin turvallisuuselimissä, muun muassa turvallisuuspoliisi Säpossa. Nuorempi veli taas auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun.

Molemmat heistä vangittiin viime syksynä.

Iso osa jutun esitutkintamateriaalista on salattu, ja sama koskee myös oikeudenkäyntiä.

Oikeussali tutkitaan piilotettujen mikrofonien varalta, ja muun muassa jutun tuomarille ja muille jutun parissa työskenteleville on tehty turvallisuusselvitys.

On mahdollista, että oikeudenkäynnissä käytetään erityisiä tietokoneita ja mikrofoneja, joiden tavoitteena on estää tietojen vuotaminen ulos oikeussalista. Salissa työskenteleviä koskee ilmaisukielto.

Syytetyillä miehillä on iranilainen tausta, mutta he ovat Ruotsin kansalaisia. Mediatietojen mukaan he ovat olleet kirjoilla Uppsalassa Tukholman lähellä.

Vanhempi veljeksistä, 42-vuotias mies, on tehnyt nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä. Hän on työskennellyt Säpon lisäksi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa.

Mies puhuu sujuvaa farsia ja hänellä on tuplatutkinto Uppsalan yliopistosta.

Dagens Nyheterin tietojen mukaan sama mies työskenteli myös KSI:ssä, joka on Ruotsin puolustusvoimien alainen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Kyseessä on ”kaikkein salaisin Ruotsin turvallisuuselin”, joka hyödyntää esimerkiksi ulkomailla olevia tiedustelulähteitä ja agentteja. Sen toiminnasta tiedetään julkisuudessa vain vähän.

"Tämä on siinä mielessä vakava tapaus, että hän oli päässyt sekä turvallisuuspoliisiin että KSI-yksikköön, jota pidetään kaikkein herkimpänä tai kriittisimpänä yksikkönä”, sanoi aiemmin tällä viikolla STT:lle lehtori Panu Moilanen, joka toimii Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutusvastaavana.

Ruotsalainen tiedusteluasiantuntija Joakim von Braun sanoi taas Expressen-lehdelle, että KSI on vastuussa Ruotsin agenteista vieraissa maissa.

"Tämä luo totta kai merkittävän riskin sille, että hän on paljastanut ruotsalaisten lähteiden henkilöllisyyden.”

Von Braunin mukaan ruotsalaisten agenttien määrä ulkomailla on yksi ”suurimmista salaisuuksista”.

Aftonbladetin mukaan miehellä oli pääsy esimerkiksi listaan, joka sisälsi kaikkien Säpon työntekijöiden nimet.

HS:n haastattelussa Joakim von Braun arvioi, että epäilyissä voi olla kyse Ruotsin historian vakavimmasta vakoilutapauksesta.

Von Braunin mukaan veljekset ovat todennäköisesti päässeet käsiksi arkaluontoisiin tietoihin, jotka liittyvät Ruotsin Venäjän-tiedusteluun. Samalla on mahdollista, että veljekset ovat saaneet tietoa myös Suomesta, von Braun arvioi.

”Ehkä niiden suomalaisten nimiä, jotka työskentelevät sotilastiedustelussa. Tai vastaavia nimiä Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelusta. Säpo ja Ruotsin sotilastiedustelu tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja monien eri maiden kanssa liittyen Venäjään ja esimerkiksi Kiinaan.”

Nuorempi, 35-vuotias veli auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun. Nuorempi veli haaveili Expressenin mukaan poliisin urasta, mutta keskeytti kuitenkin poliisikoulun.

STT:n Säposta tilaaman esitutkintamateriaalin mukaan veljeksillä oli käytössään suuria summia rahaa, joita nämä käsittelivät.

Tiedot perustuvat miesten tietoteknisiin laitteisiin tehtyihin tutkintoihin.

Esitutkintamateriaalin perusteella vanhempi veli otti työpaikaltaan puolustusvoimista asiakirjoja, minkä jälkeen pikkuveli alkoi järjestellä jonkinlaista asiakirjojen luovutusta eteenpäin. Tässä yhteydessä puhuttiin muun muassa tapaamispaikasta ja rahojen siirroista niin, että osapuolet eivät kohtaa toisiaan.

Kun vanhempi veli pidätettiin, teki hänen pikkuveljensä Google-hakuja muun muassa hakusanoilla ”kotietsintä syytetyn perheenjäsenille”, ”katoaminen Ruotsissa”, ”musiikki vankeudessa” ja ”kuinka kauan helikopteri voi lentää”. Hän etsi tietoja myös vakoilusta ja siitä, miten erilaisten teknisten laitteiden tietoja voi poistaa.

Lisäksi hänen asunnostaan löydettiin autonavain, jonka sisälle oli esitutkintamateriaalin mukaan piilotettu salainen kamera.

Molemmat epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä. Vanhemman veljen puolustusasianajan Anton Strandin mukaan mies on ”pyrkinyt käyttämään kaikkia kykyjään vaikeiden tehtävien ratkaisemiseksi”.

"On kategorisesti torjuttu, että mitään väärää tai rikollista olisi tapahtunut”, hän sanoi SVT:n mukaan.

Tällä viikolla Ruotsissa paljastui myös toinen Venäjään linkittyvä vakoiluepäily.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo teki tiistaina aamulla näyttävän operaation, jonka aikana se otti kiinni pariskunnan, joka on muuttanut Ruotsiin Venäjältä.

Epäillyt mies ja nainen ovat noin 60-vuotiaita. Toista epäillään laittomasta tiedustelu­toiminnasta Ruotsia vastaan ja törkeästä laittomasta tiedustelu­toiminnasta vierasta valtiota vastaan. Toisen epäillään auttaneen epäillyissä rikoksissa. Rikosten epäillään jatkuneen noin kymmenen vuotta.

Nainen vapautettiin torstaina, mutta häntä epäillään edelleen.

Säpo ei ole kertonut, minkä valtion kansalaisia epäillyt ovat tai sitä, minkä valtion palveluksessa he olisivat olleet. Pariskunta on kuitenkin muuttanut Venäjältä Ruotsiin, jossa he ovat myöhemmin saaneet myös Ruotsin kansalaisuuden.

Turvallisuuspoliisi Säpon mukaan tiistaina paljastunut tapaus ei liity ruotsalaisveljesten tapaukseen.

Ruotsalaisveljesten oikeuskäsittelylle on varattu aikaa runsas viikko.