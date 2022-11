Karanteenista vapautetut eivät pääse sulussa oleviin koteihinsa Guangzhoussa, ja Pekingissä ruokalähetit etsivät majoituspaikkoja

Ainakin sadat Guangzhoussa työskennelleet siirtotyöläiset asuvat nyt kaduilla, kertoo hongkongilainen The South China Morning Post -lehti (SCMP).

He ovat olleet koronavirustartunnan vuoksi karanteenikeskuksissa, mutta niistä vapauduttuaan he eivät ole voineet mennä takaisin asuntoihinsa. 19 miljoonan asukkaan Guangzhoussa on asuinalueita sulussa, jolloin niissä oleviin asuntoihin on vaikea päästä edes sisälle.

Niinpä muista maakunnista tulleita siirtotyöläisiä asuu nyt siltojen alla ja teltoissa. Jotkut paikalliset ovat yrittäneet järjestää heille majoitusta.

Kiinassa oli uusia covid-tapauksia 31 400 koronatapausta keskiviikkona ja määrä on kasvussa. Se on korkein päivittäinen tapausmäärä ikinä. Edellinen ennätys on huhtikuulta.

Muualla maailmassa moinen luku olisi todella pieni – varsinkin 1,4 miljardin asukkaan maassa – mutta covidin tukahduttamispolitiikkaa ajaneessa Kiinassa luku on iso.

Työntekijöitä kadulla Guangzhoussa 20. marraskuuta.

Guangzhoun tilanne on Kiinassa tällä haavaa pahin, uusia tautilöydöksiä oli keskiviikkona 8 800 eli noin neljännes kaikista Kiinan uusista tautitapauksista

Karanteenikeskuksissa olevat siirtotyöläiset tietävät uhkaavasta kadulle joutumisesta, joten he usein kieltäytyvät lähtemästä keskuksista pois. Keskukset ovatkin Guangzhoussa täynnä, ja monet viruksen saaneet odottavat kotonaan niihin siirtoa.

SCMP:n mukaan torstaihin mennessä sulussa olevasta Haizhun kaupunginosasta oli siirretty 95 300 ihmisistä karanteenikeskuksiin. Haizhu pantiin sulkuun kaksi viikkoa sitten.

Kiinassa kaikki koronaviruksen saaneet viedään karanteenikeskuksiin tai sairaaloihin. Myös lähikontakteja tai vain virusalueella asuvia ihmisiä saatetaan siirtää erilaisiin keskuksiin.

Pekingissä on alkanut nyt tapahtua sama, mikä tapahtui kesällä Shanghaissa Shanghain pitkän sulun aikaan. Ruokalähetit etsivät uusia majapaikkoja, kun heidän kotitalojaan on joutunut sulkuun.

Esimerkiksi tiistaina 15 ruokalähetin ryhmä etsi kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa yöpymispaikkaa. He olivat nukkuneet jo joitakin öitä työnantajansa Meituanin aluetoimistoilla ja halvimmissa hotelleissa.

Keskiviikkona Meituan tiedotti järjestäneensä heille ja muille samassa tilanteessa oleville läheteille kunnon hotellin.

Ruokalähetti ojensi ruokapaketin asiakkaalle sulkuaidan taakse Pekingissä.

Ruokaläheteille ja lähettiyrityksille sulkujen aika on todella tuottoisaa, koska tilauksia koteihin tehdään paljon ja kuljetuskorvauksetkin tuppaavat nousemaan. Niinpä lähetit eivät mielellään jää itse sulun sisälle.

Shanghain kesäisen sulun aikaan moni lähetti asui siltojen alla tai teltoissa, mutta Pekingissä on alkamassa kylmä talvi.

Pekingissä ei ole yhtenäistä sulkua edes kaupunginosan tasolla, mutta ilmeisesti ainakin noin 1 300 asuintaloa on sulussa. Pekingissä on sen verran niin kutsuttaja korkean riskin alueita, ja tätä nykyä alue määritellään yleensä talon tarkkuudella.

20 miljoonan asukkaan Pekingistä löytyi keskiviikkona 1 600 uutta koronatapausta, mikä on korona-ajan ennätys. Luku kasvaa koko ajan.