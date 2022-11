Ukraina on pyytänyt Euroopan kantaverkko­yhtiöiltä varaosia energia­infrastruktuurin uudelleen­rakentamista varten. Suomen Fingrid lähettää apua ensi vuoden alussa.

Keskiviikkona suuri osa Ukrainasta pimeni. Ukrainalais­viranomaiset ilmoittivat laajoista sähkökatkoista sekä lämmityksen ja vesihuollon häiriöistä Venäjän ohjusiskujen seurauksena.

Sähkökatkoista kärsittiin pääkaupunki Kiovasta eteläiseen Odessaan ja Länsi-Ukrainan Lvivistä Itä-Ukrainan Harkovaan.

Ukrainan asevoimien julkaiseman Telegram-katsauksen mukaan Venäjä ampui keskiviikkona iltapäivällä Ukrainaan yhteensä 70 Kalibr-risteilyohjusta. Ukraina kertoo sen ilmatorjunnan pudottaneen näistä 51.

”Tavallisesti tarvitaan osumia useisiin kriittisiin paikkoihin, jotta sähköt saadaan poikki kokonaisesta kaupungista”, sanoo suunnittelu­päällikkö Timo Kaukonen Fingridiltä.

Kantaverkot ja osa alueverkoista on silmukoitu niin, että sähköasemille johtaa useita rinnakkaisia johtoja ja yhteyksiä. Yksittäisen johdon tuhoutuessa viereiset hoitavat sähkönsiirtoa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW on arvioinut, että Venäjän armeija on lähi­tulevaisuudessa yhä kykenevä laajamittaisiin iskuihin Ukrainan energia­infrastruktuuria vastaan, vaikka sen tarkkojen taktisten asejärjestelmien varastot ovatkin hupenemassa.

Yhdysvallat on muistuttanut, että energia­infrastruktuurin tarkoituksellinen tuhoaminen on sotarikos.

”Energiaterrori on verrattavissa joukko­tuhoaseiden käyttöön. Kun lämpötila on nollan alapuolella, ja miljoonat ihmiset jäävät ilman energian­lähteitä, ilman lämmitystä, ilman vettä, on tämä ilmeinen rikos ihmisyyttä vastaan”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puolestaan keskiviikkona videopuhelussaan.

Venäjän ilmaiskut Kiovaan aiheuttivat häiriöitä vedenjakeluun. Ihmiset täyttivät juomavettä muovipulloihin torstaina.

Monet sähköinfrastruktuurin osat ovat sellaisia, ettei niitä voi iskun jälkeen korjata, vaan ne on vaihdettava uusiin, Fingridin Kaukonen toteaa. Esimerkiksi eristimet ovat yleensä posliinia.

”Kyllä siinä kuukausia menee, kun sähkö­infrastruktuuria korjataan. Vaikka kriisin aikana työtä tehdään toki yötä päivää, joten tarkkoja aikoja on vaikea arvioida.”

Ukrainan energiaturvallisuus on riippuvainen myös ulkomaisista varaosista. Kaukosen mukaan Ukraina on pyytänyt varalaitteita Euroopan muilta kanta­verkko­yhtiöiltä, kuten Suomen Fingridiltä.

”Suomi on lähettämässä varastossa olevia vanhempia laitteita Ukrainaan tammikuussa. Siinä menee jonkin aikaa, kun osa lähetettävistä laitteista puretaan pois vanhoilta asemilta.”

Suomi lähettää Ukrainaan muun muassa erottimia, virtamuuntajia ja katkaisijoita. Tarkat tiedot ovat turvallisuus­syistä salaisia.

Venäjä on tehnyt loka- ja marraskuun aikana Ukrainaan useita iskuja tarkoituksenaan tuhota muun muassa sähkön- ja vedenjakelua. Keskiviikon iskut olivat Venäjän seitsemäs suuren kokoluokan hyökkäys Ukrainan energia­infrastruktuuria vastaan, totesi Ukrainan valtiollinen sähkönsiirto- ja verkkoyhtiö Ukrenegro Telegrammissa.

Ukrenegron mukaan syytä paniikkiin ei silti ole. Se sanoi aloittaneensa työt, jotta kaikki alueet saadaan kytkettyä varaverkkoon. Monilta alueilta kerrottiin sähköjen palanneen jo keskiviikon puolella.

Ukrainan koko energia­infrastruktuurin korjaaminen tulee olemaan työlästä. Ukrenegron johtaja kutsui tuhoja jättiläismäisiksi jo tiistaina, ennen tuoreimpia iskuja.

”Käytännössä kaikki Ukrainan suuret lämpö- ja vesivoimalat ovat vaurioituneet Venäjän Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan kohdistamien iskujen jälkeen”, Ukrenegron johtaja sanoi tiedotustilaisuudessa Ukrainska Pravdan mukaan.

Keskiviikkona Venäjän ohjusiskujen jatkettua voimalinjojen tuhoamista ympäri maata Ukraina irrotti verkosta myös kolme ydinvoimalaansa. Zaporižžjan ydinvoimala on ajettu alas jo aiemmin. Sitä pommitettiin jälleen maanantaina.

Vielä viime vuonna yli puolet Ukrainan sähköstä tuotettiin ydinvoimalla.