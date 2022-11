Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo teki tiistaina aamulla näyttävän operaation, jonka aikana se otti kiinni pariskunnan, joka on muuttanut Ruotsiin Venäjältä.

Tukholma

Venäjä on kommentoinut Ruotsissa kiinniotettujen vakoilijoiden tapausta.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kuvasi kiinniottoja ”venäläisvastaiseksi hysteriaksi”, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT.

”Venäjä ei ole saanut tästä mitään virallista tietoa Ruotsin viranomaisilta”, Zaharova sanoi torstaina lehdistö­tilaisuudessa venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

”Meidän näkemyksemme mukaan tapauksen raportointi ruotsalaisessa mediassa on osa laajempaa venäläisvastaista hysteriaa länsimaailmassa. Tämä russofobinen kampanja on kehittynyt todelliseksi vakoojamaniaksi tietyissä maissa”, hän sanoi.

Vakoilusta epäillyt mies ja nainen ovat noin 60-vuotiaita. Toista epäillään laittomasta tiedustelu­toiminnasta Ruotsia vastaan ja törkeästä laittomasta tiedustelu­toiminnasta vierasta valtiota vastaan. Toisen epäillään auttaneen epäillyissä rikoksissa. Rikosten epäillään jatkuneen noin kymmenen vuotta.

Säpo ei ole kertonut, minkä valtion kansalaisia epäillyt ovat tai sitä, minkä valtion palveluksessa he olisivat olleet. Pariskunta on kuitenkin muuttanut Venäjältä Ruotsiin, jossa he ovat myöhemmin saaneet myös Ruotsin kansalaisuuden.

Ruotsissa on paljastunut lyhyen ajan sisään myös toinen epäilty vakoilutapaus, joka linkittyy Venäjään.

Iranissa syntyneitä Ruotsin kansalaisia Peyman Kiaa, 42, ja Payam Kiaa, 35, syytetään törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n laskuun kymmenen vuoden ajan. Viranomaiset ottivat heidät kiinni jo viime vuonna, mutta syytteiden myötä tuli julki, että veljesten epäillään työskennelleen nimenomaan Venäjälle.

Heidän oikeudenkäyntinsä piti alkaa Tukholman käräjäoikeudessa torstaina, mutta käsittelyn alku on siirretty perjantaille.