Robotteja käytetään jo nyt esimerkiksi pommien purkamiseen.

Yhdysvaltojen San Franciscon poliisi hamuaa lupaa käyttää aseistettuja robotteja tappamaan rikoksista epäiltyjä, kertovat muun muassa Engadget, Mission Local ja The Verge.

Aseistettuja robotteja käytettäisiin kaupungin viranomaisille osoitetun ehdotuksen mukaan epäiltyjä vastaan tilanteissa, joissa sivullisten tai poliisien turvallisuus on välittömästi vaarassa, eikä tilanteessa ole muuta vaihtoehtoa.

San Franciscossa ei tällä hetkellä ole voimassa säännöksiä puolesta eikä vastaan liittyen robottien aseistamiseen.

”Elämme dystooppisessa tulevaisuudessa, jossa keskustelemme saako poliisi käyttää robotteja teloittamaan kansalaisia ilman oikeudenkäyntiä, valamiehistöä tai tuomaria”, ihmisoikeusjuristi Tidanei Moyer kertoi Mission Localin mukaan.

Kaupungin poliisi käyttää jo nyt robotteja apunaan muun muassa pommien purkamisessa ja vaarallisten aineiden käsittelyssä. Poliisin käyttämiin pomminpurkurobotteihin on mahdollista asentaa 12-kaliiperin haulikko, jota käytetään purkutehtävissä. Haulikkoa ei siis lähtökohtaisesti ole tarkoitus tässä yhteydessä käyttää epäiltyjä vastaan.

Lisäksi QinetiQ Talon -mallin robottiin on The Vergen mukaan mahdollista asentaa konekivääri, kranaatinheitin tai kivääri. Kyseinen robotti on käytössä myös Yhdysvaltain asevoimilla.

Epäilty on tapettu robotin avulla ainakin Dallasissa vuonna 2016. Tuolloin pomminpurkurobotin varteen kiinnitettiin räjähde, jonka avulla tapettiin epäilty ampuja. Räjähde kuljetettiin robotin avulla rakennuksen seinän viereen, missä se räjäytettiin.

Robottien aseistaminen tuo mukanaan monia kysymyksiä muun muassa eettisyydestä. Lokakuussa useat robottien valmistajat allekirjoittivat The Vergen mukaan sitoumuksen, jonka mukaan he eivät aio aseistaa kehittyneimpiä robottimallejaan. Allekirjoittaneiden yhtiöiden joukossa on muun muassa Boston Dynamics ja Agility Robotics.