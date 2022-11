Ruotsin vakooja­oikeudenkäynti on historiallisen vakava

Veljeksiä syytetään vakoilusta Venäjän hyväksi. Säpossa ja puolustusvoimissa työskennellyt epäilty on päässyt käsiksi tietoon, jonka päätyminen Venäjän käsiin olisi katastrofi, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Tukholman käräjä­oikeuden salissa numero 37 alkoi perjantaina historiallinen oikeuden­käynti.

Kahta ruotsalais­veljestä syytetään muun muassa törkeästä vakoilusta Venäjän hyväksi.

Monet asiantuntijat pitävät tapausta mahdollisesti Ruotsin historian vakavimpana vakoilu­epäilynä.

Perjantaiaamuna salin edessä odottaa suuri joukko toimittajia. Sali on kuitenkin pieni, eivätkä kaikki halukkaat mahdu sisään. Helsingin Sanomatkin jää ulkopuolelle.

Ruotsin TV4 onneksi lähettää salin tapahtumista suoraa lähetystä. Alkupuheenvuorojen jälkeen ulkopuolisten on lähdettävä. Salin ovet suljetaan.

Runsaan viikon kestävä oikeuskäsittely käydään käytännössä kokonaan suljettujen ovien takana.

Tapauksen todistajat ovat myös salaisia. Monet heistä elävät muutenkin salattua elämää, koska he työskentelevät tiedustelussa ja turvallisuuspoliisissa peite­henkilöyksillä.

Oikeudenkäynnissä käsitellään absoluuttisesti salaisinta materiaalia, jota Ruotsissa on, kuvailee syyttäjä Mats Ljunqvist.

Syyttäjän mukaan veljekset ovat työskennelleet Venäjän sotilastiedustelu GRU:n palveluksessa kymmenen vuotta. He ovat välittäneet salaisia tietoja eri tavoin Venäjälle ja näin vahingoittaneet Ruotsin turvallisuutta, syytteet kuvaavat.

Vanhempi veljistä saapui saliin siistissä puvussa, nuorempi vankiunivormussa, ruotsalais­media kertoo.

Veljekset kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

He ovat olleet vangittuina yli vuoden. Perjantaina he näkivät toisensa ensi kertaa sitten vangitsemisen.

Veljeksistä vanhempi on tehnyt Ruotsissa näyttävän uran.

Iranissa syntynyt Peyman Kia, 42, on ollut merkittävissä viroissa turvallisuuspoliisissa, puolustusvoimissa, tullivirastossa ja elintarvikevirastossa.

Dagens Nyheterin mukaan hän olisi työskennellyt myös puolustusvoimien tiedustelun erittäin salaisella KSI-osastolla.

Nuorempi veli, 35-vuotias Payam Kia, auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter on kuvannut vakoiluepäilyitä mahdolliseksi ”turvallisuus­katastrofiksi”.

Veljeksillä on ollut pääsy muun muassa Säpolle työskentelevien ihmisten nimilistaan. On mahdollista, että Venäjällä on ollut useiden vuosien ajan suora linja Ruotsin tiedustelun ytimeen ja Ruotsin puolustukseen liittyviin valtionsalaisuuksiin.

Lisäksi Venäjä on voinut saada tietoonsa tiedustelun lähteitä, joiden henki voi olla paljastuneiden tietojen vuoksi vaarassa.

Vakoilu on voinut aiheuttaa valtavan suurta vahinkoa ennen kaikkea Ruotsille mutta mahdollisesti myös Ruotsin kumppanimaille kuten Suomelle.

Tällä viikolla paljastui myös toinen vakava vakoiluepäily. Venäläissyntyisen pariskunnan epäillään syyllistyneen vakoiluun, joka sekin olisi kestänyt kymmenisen vuotta. Aftonbladetin tietojen mukaan epäillyllä miehellä olisi kytkös niin ikään GRU:hun.

Säpo ei ole kertonut, minkä valtion palveluksessa nämä epäillyt olisivat epäillysti työskennelleet.

Vakoiluepäilyt ovat paljastuneet tilanteessa, jossa Ruotsi sekä muu Eurooppa on joutunut kalibroimaan suhtautumisensa Venäjään.

Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa ja on julistanut taistelevansa koko länttä vastaan. Aiemmin Euroopan ja Venäjän yhdistäneestä energiasta on tullut sodankäynnin väline.

Tällaisena hetkenä Tukholman käräjäoikeudessa pyritään selvittämään, ovatko ruotsalaiset veljekset syyllistyneet vakoiluun Venäjän hyväksi.

Veljesten puolustus lähtee siitä, että veljekset ovat syyttömiä. Nuoremman veljen asianajaja Björn Sandin sanoi Ruotsin radiolle, että ei ole konkreettisia todisteita, että epäilty olisi työskennellyt Venäjän puolesta.

Oikeusvaltiossa oikeus päättää.

Saliin numero 37 johtavalla käytävällä seisoo patsas, joka kuvastaa Ruotsin oikeusvaltion pitkää historiaa. Patsaan nimi on Kopparmatte.

Se on kopio patsaasta, joka seisoi 1600–1700-luvuilla kaupungin keskustassa, Gamla Stanin Stortorgetilla. Patsas seisoi häpeäpaalun päällä, ja sen tarkoituksena oli varoittaa rikollisen polun vaaroista.

Patsaalla on kädessään risuja ruumiillista kuritusta varten.

Patsas paljastaa myös Ruotsin ja Venäjän suhteen pitkän historian. Kun risuilla uhkaava Kopparmatte seisoi Stortorgetilla, Ruotsin kuningas oli ”soturikuninkaana” tunnettu Kaarle XII.

Kaarle XII soti suuressa Pohjan sodassa Venäjääkin vastaan ja lopulta hävisi. Koko Ruotsi oli romahtaa, ja siihen päättyikin Ruotsin suurvalta-aika.

Ei hänenkään sodissaan tainnut juuri järkeä olla.