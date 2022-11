Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Venäjän hyökkäys

Yli 15 000 ihmistä kadonnut sodan aikana Ukrainassa

Kadonneiden henkilöiden kansainvälisen komission virkamiehen mukaan on epäselvää, kuinka monta ihmistä on pakkosiirretty, pidätettynä Venäjällä, on elossa mutta erotettu perheestään tai kuollut ja haudattu ”tilapäisiin hautoihin”.

Mies kiinnitti ilmoituksia kadonneesta naisesta Ukrainan Vinnytsjassa kesällä.

Yli 15 000 tuhatta ihmistä on kadonnut Ukrainan sodan aikana, kertoo kadonneiden henkilöiden kansainvälisen komission (ICMP) Euroopan toimintojen johtaja Matthew Holliday. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters. Hollidayn mukaan on epäselvää, kuinka monta ihmistä on pakkosiirretty, pidätettynä Venäjällä, elossa mutta erotettu perheestään tai kuollut ja haudattu ”tilapäisiin hautoihin”. Holliday sanoi Reutersin haastattelussa, että sodan aikana tapahtuneiden katoamisten tutkiminen tulee kestämään vuosia, vaikka taistelut loppuisivat. Hänen mukaan tiedot 15 000 ihmisen katoamisesta on vain varovainen arvio, kun otetaan huomioon, että pelkästään Mariupolin satamakaupungissa viranomaisten arvion mukaan jopa 25 000 ihmistä on joko kuollut tai kateissa. ”Luvut ovat valtavia ja Ukrainan haasteet ovat valtavia. Lisäksi he käyvät jatkuvaa sotaa Venäjän federaatiota vastaan”, Holliday sanoi. Haagissa sijaitseva järjestö, joka perustettiin Balkanin sotien jälkeen 1990-luvulla, avasi heinäkuussa toimiston Kiovassa auttaakseen Ukrainaa kadonneiden henkilöiden dokumentoinnissa ja jäljittämisessä. Tallentamalla DNA-näytteitä tietokantaan ja etsimällä vastaavuuksia sukulaisten kanssa ICMP selvitti yli 27 000 40 000:sta entisen Jugoslavian konfliktien aikana kadonneeksi ilmoitetusta henkilöstä. Kiovassa ICMP on aloittanut dna-näytteiden keräämisen ja lisää kapasiteettia monivuotista prosessia varten, joka auttaa myös syyttäjiä sotarikosten selvittämisessä. ”Nyt on keskeistä ottaa käyttöön kaikki oikeat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mahdollisimman moni henkilö voidaan tunnistaa”, Holliday sanoi. ”Valtaosa kadonneista ja kuolleista henkilöistä on sotarikosten uhreja, ja syylliset on saatava vastuuseen.”