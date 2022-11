Julkilausuma Ukrainan 1930-luvun nälänhädästä hyväksyttäneen ensi viikolla.

Sekä Saksan parlamentin hallituspuolueet että oppositio ilmaisivat perjantaina halunsa julistaa Ukrainan vuosien 1932–1933 keinotekoinen nälänhätä eli Holodomor kansanmurhaksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Sanomalehti The Guardianin mukaan julkilausuma on Saksan vihreiden aloite mutta se on saanut laajan kannatuksen. Parlamenttiryhmien mukaan aloitteesta äänestetään ensi viikolla.

Ukrainan nälänhätä tulee julkilausumaluonnoksen mukaan lisätä ”listalle niistä totalitaarisista järjestelmistä, jotka riistivät miljoonia ihmishenkiä viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla”. Muotoilulla viitataan samalla Adolf Hitlerin Saksaan.

”Ihmiset viljantuotantoalueilla ja muualla eri puolilla Eurooppaa kärsivät nälästä ja vainosta”, teksti jatkuu. ”Tämä vastaa nykyistä, historiallis-poliittista käsitystä kansanmurhasta.”

Nälänhätä syntyi diktaattori Josif Stalinin määräämään pakkokollektivisoinnin seurauksena. Arviot Holodomorin uhrien määrästä vaihtelevat neljän ja 7,5 miljoonan välillä.

Myöhemmän tutkimuksen mukaan Holodomor oli osa Stalinin kansallisuuspolitiikkaa, joka oli suunnattu nimenomaan Ukrainaa ja ukrainalaisuutta vastaan. Venäjä ja monet venäläiset tutkijat ovat kiistäneet kansallis-poliittiset motiivit.

Ainakin Romania, Irlanti ja Moldova ovat aiemmin julistaneet Holodomorin kansanmurhaksi.

Paavi Franciscus nimitti ukrainalaisia keskiviikkona ”marttyyreiksi” ja vertasi Venäjän meneillään olevaa hyökkäystä Ukrainaan 1930-luvun ”kammottavaan kansanmurhaan”.