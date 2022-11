Kiinan somekansa ei ota uskoakseen, että viranomaisten koronatoimet eivät olleet syynä tulipalokuolemiin.

Peking

Asukkaita surmannut asuntopalo Xinjiangin Urumqissa nosti laajan ärtymyksen kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa perjantaina.

Lisäksi vahvistamattomien, sosiaalisen mediassa jaettujen videoiden mukaan Urumqin kaupungintalon edessä olisi ollut laaja mielenosoitus perjantaina illasta alkaen.

Jos videot ovat totta, se on iso asia, sillä Xinjiangin asukkaat ovat valtion viranomaisten erittäin tarkassa vahdinnassa ja kovien otteiden kohteina. Kiina on viime vuosina pitänyt merkittävää osaa maakunnan asukkaista rangaistusleireillä, vankiloissa ja pakkotyössä. Mielenilmauksia ei ole juuri ollut.

Sekä sosiaalisen median ärtymyksen että väitettyjen mielenosoitusten syy on sama. Niissä epäillään, että tulipalon syy olisi viranomaisten koronan vastaisissa toimissa. Viranomaiset kiistävät väitteen.

Urumqissa iso osa kaupunkia on ollut peräti yli kolme kuukautta koronasulussa, eli asukkaat eivät ole juuri saaneet poistua kotoaan. Tästä on aiheutunut myös ruuanpuutetta.

Viranomaisten mukaan kymmenen ihmistä kuoli ja yhdeksän loukkaantui Jixiangyuanin kaupunginosassa torstaina syttyneessä asuinkerrostalon palossa.

Jos viranomaiset puhuvat totta, alue oli niin sanotun matalan riskin korona-aluetta. Näin ollen asukkaat olisivat voineet sangen vapaasti poistua talosta ja päästä tulipaloa karkuun.

Kiinan somessa asiaa kuitenkin on epäilty laajasti. Mikäli talo oli korkean riskin aluetta, sieltä ulospääsyä on saatettu rajoittaa.

Talojen ja asuntojen telkeäminen on Kiinassa kielletty, mutta säännöllisin väliajoin koronapolitiikka toteuttavia viranomaisia syytetään kulun estämisestä. Ovia ja portteja on teljetty.

Nettikansalaiset myös huomauttivat, että paloalueen kuvissa paloautojen vesisuihkut näyttävät jäävän kauas tulesta. Korkean riskin alueita on Kiinassa tapana aidata, mikä vaikeuttaa pelastustoimia.

Somekansa on epäileväinen myös uhrien määrästä.

Paikallisviranomaiset eivät vähentäneet somekiukkua, kun he perjantaina tiedotustilaisuudessa sanoivat kuolleiden asukkaiden olleen taitamattomia.

”He eivät sammuttaneet paloa ja pelastautuneet ajoissa”, viranomainen luki paperista televisioidussa tilaisuudessa.

Sosiaalista mediaa sensuroidaan kovaa kyytiä palosta kertovista kommenteista, mutta somekansa yrittää julkaista kritiikkiään uudestaan ja uudestaan.

Kiinassa on ollut tihenevään tahtiin vihanpurkauksia somessa, kun ihmisiä on kuollut koronatoimien vuoksi. He eivät ole esimerkiksi päässeet lääkäriin sulkuun pannuista taloista.

Hyvin paikallisia mielenilmauksia ja jopa pieniä mellakoita on purskahdellut eri puolilla Kiinaa koronatoimia vastaan pitkin tätä vuotta.

Uusimmissa uutisissa on ollut Zhengzhoun jättimäisen matkapuhelintehtaan mellakointi. Tyytymättömät työntekijät ovat olleet tehtaalla koronakaranteenissa.

Kun Shanghaissa oli parin kuukauden koronasulku keväällä, se sai valtavasti kansallista ja kansainvälistä huomiota. Sen sijaan Xinjiangin kaltaisten syrjäisten paikkojen jopa pidemmät sulut jäävät hyvin vähälle huomiolle.

Myös Tiibetin Lhasassa on ollut hyvin pitkä ja ankara koronasulku. Siellä oli BBC:n vahvistamattomien tietojen mukaan mielenosoitus aiemmin syksyllä. Tiibet on toinen etnisen vähemmistön maakunta, jossa Kiina pitää rautaista kuria.