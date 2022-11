Antonov AN-225 rahtikone saa uuden elämän, kertoo sen valmistanut yritys CNN:lle.

Maailman suurin lentokone on tällä hetkellä surullinen näky.

Maailman suurin kaupallinen lentokone Antonov AN-225 aiotaan rakentaa uudelleen, kertoo CNN. Jättimäinen lentokone tuhoutui helmikuussa Venäjän iskussa Ukrainassa.

Neuvostoliiton avaruussukkulan kuljetusta varten rakennettu kone oli ennen tuhoutumistaan maailman suurin rahtilentokone, johon mahtui rahtia peräti kaksi kertaa Boeing 747:n verran. Sen siipiväli oli 84 metriä ja se oli painavin koskaan rakennettu lentokone.

Mrijana (ukrainaksi unelma) tunnettu kone kärsi kuitenkin 27. helmikuuta niin pahoja vaurioita, että sen tarinan uskottiin olevan loppu. CNN:n toimittaja kertoi huhtikuussa, että lentokoneen keula oli tuhoutunut täysin, sen siivet olivat kokeneet kovia ja myös sen perässä oli suuria vaurioita.

Jättiläislentokoneen keula on tuhoutunut pahasti ja sen rungosta on jäljellä vain osa.

Antonov AN-225 -lentkone lojui viime viikolla lumihangessa.

Lentokoneen valmistanut Antonov-yritys totesi helmikuussa, ettei se ollut pystymään määrittelemään koneen tarkempaa kuntoa. Maanantaina yritys kuitenkin ilmoitti, että lentokonejättiläisen uudelleenrakennus on alkanut suunnittelutyöllä. Yrityksen mukaan korjaus ja uudelleenrakentaminen maksaa yli 500 miljoonaa euroa.

Antonovin mukaan koneen korjaamiseen tarvittavista osista on saatu kasaan nyt hieman alle kolmasosa. Yritys vahvistaa CNN:lle, että AN-225-koneen uudelleen­rakennusprojekti on nyt alkanut ja varsinaiset rakennustyöt alkavat heti, kun ”Ukraina on voittanut”.

"Mrijan uudelleenrakentaminen on kansainvälinen projekti, johon osallistuu ilmailuyrityksiä eri maista ympäri maailmaa”, yrityksen edustaja sanoi CNN:lle.

Antonov AN-225 oli todellinen ilmojen jättiläinen ennen tuhoutumistaan. Koneessa oli kuusi moottoria, joilla se lensi viimeisen lentonsa helmikuun alussa.

Antonovin mukaan projektille etsitään nyt rahoittajia eri tahoilta.

Yrityksen mukaan AN-225-koneesta osa on säilynyt vaurioitumattomana, vaikka se on saanut pahoja iskuja ja lojunut nyt jo kuukausia Hostomelin lentokentällä.

AN-225 koneita on valmistettu vain yksi kappale. Ainutlaatuinen kone oli jatkuvassa käytöstä vuodesta 1989 aina helmikuun 2022 alkuun saakka.