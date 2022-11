Ratkaisua Venezuelan poliittiseen umpisolmuun haetaan vasta neuvottelujen myöhemmässä vaiheessa.

Venezuelan hallinto ja oppositio pääsivät neuvotteluissaan merkittävään sopuun lauantaina, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Osapuolet pyysivät yhdessä YK:ta perustamaan rahaston, jonka kautta Venezuelan ulkomailla jäädytettyjä varoja ohjataan maan humanitaarisen kriisin auttamiseen.

Kyse on tiettävästi noin kolmesta miljardista eurosta, joita on määrä ohjata koulutukseen, terveydenhuoltoon, ruokaturvaan, tulvavalmiuteen ja sähköverkkoon. Yhteensä Venezuelan varoja on jäädytetty parinkymmenen miljardin euron edestä.

Uutista pidetään tärkeänä askeleena laajemmassa liennytyksessä, joka voisi parhaassa tapauksessa helpottaa koko Amerikan mannerta koettelevaa pakolaiskriisiä ja lisätä merkittävästi maailman öljyntuotantoa.

Venezuelan noin 30 miljoonan asukkaan kansasta jopa seitsemän miljoonaa on paennut maan taloudellista ja yhteiskunnallista romahdusta ulkomaille vuodesta 2015 lähtien, valtaosa heistä heti joukkomuuton alkuvaiheessa.

Venezuelan oppositio ei ole tunnustanut Nicolás Maduron asemaa maan presidenttinä tammikuun 2019 jälkeen. Myös lähes kaikki Amerikan ja Euroopan maat katsoivat, että valtaa pitävä sosialistipuolue junaili toukokuussa 2018 näytösvaalit eikä Maduro siksi ollut oikeutettu uuteen virkakauteen.

Neuvotteluja on käyty Norjan välityksellä Meksikossa.

Lauantaina saavutettu sopu edustaa ”toivoa koko Latinalaiselle Amerikalle”, sanoi Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard AFP:n mukaan.

Sovinnossa ei kuitenkaan vielä otettu kantaa minkäänlaiseen poliittiseen ratkaisuun.

Silti Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kommentoi AFP:n mukaan, että kyse on ”tärkeistä askelista oikeaan suuntaan demokratian palauttamiseksi”, ja sen perusteella ministeriö myönsi maan toiseksi suurimmalle energiayhtiölle Chevronille luvan laajentaa öljyntuotantoon liittyviä toimiaan Venezuelassa ja tuoda raakaöljyä Venezuelasta Yhdysvaltoihin.

Laajennettu toimilupa on voimassa puoli vuotta. Jatko riippuu siitä, arvioiko Yhdysvallat, että Maduron hallinto on kunnioittanut sopimusta.

”Odotamme osapuolten saavuttavan pysyviä sopimuksia, jotka tasoittavat tien kohti vapaita ja rehtejä presidentinvaaleja vuonna 2024”, Yhdysvaltain valtiovarainministeri Antony Blinken kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvallat on luvannut riisua Venezuelalle asettamiaan pakotteita vastineeksi askelista kohti maan demokratisoitumista.

Venezuelalla on maailman suurimmat todennetut öljyvarat, mutta vientipakotteet ja öljyteollisuuden rapistuminen populistisen ja nationalistisen sosialistipuolueen valvonnassa ovat pudottaneet öljyntuotannon murto-osaan sen laskennallisesta kapasiteetista.

Tänä vuonna Venezuelan öljystä on tullut länsimaille entistä tärkeämpi mahdollinen energianlähde, koska sota Ukrainassa on tyrehdyttänyt Venäjän hanat.