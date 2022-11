Aktivistit epäilivät aiemmin, että Kreml valitsisi tapaamiseen mieleisensä äidit välttyäkseen skandaalilta. The Guardian selvitti kolmen naisen henkilöllisyydet.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi tarkkaan valikoidun joukon Ukrainassa taistelevien sotilaiden äitejä perjantaina, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tapaamisen tarkoituksena oli rauhoittaa kansalaisten kiukkua liike­kannalle­panosta.

Eri puolilla Venäjää palveluksessa olevien sotilaiden äidit ovat valittaneet avoimesti, että heidän poikansa lähetetään sotaan huonosti koulutettuina ja ilman riittäviä varusteita.

Jotkut ovat myös syyttäneet Venäjän armeijaa siitä, että se on tehnyt sotilaista ”tykinruokaa”.

Veteraanien oikeuksia Venäjällä puolustavat aktivistit kertoivat aiemmin The Guardianille, että Kreml valitsisi tapaamiseen mieleisensä osallistujat välttyäkseen skandaalilta.

Lopulta Putin tapasi 17 sotilaan äidit. Heidän joukossaan oli hallituksen entinen virkahenkilö, Tšetšenian korkean sotilas- ja poliisiviranomaisen äiti sekä muita naisia, jotka toimivat Venäjän rahoittamissa sotaa kannattavissa kansalaisjärjestöissä.

The Guardian onnistui vahvistamaan henkilöllisyyden ainakin kolmelta naiselta, jotka osallistuivat paljon julkisuutta saaneeseen tapaamiseen Putinin kanssa.

Yksi tapaamisessa olleista oli Olesja Šigina, äärikonservatiivinen venäläinen runoilija, elokuvantekijä ja aktivisti.

The Guardianin mukaan Šigina matkusti hiljattain Donbasin alueelle ohjaamaan sotaa tukevaa elokuvaa, jonka pääosassa esiintyvät venäläiset joukot.

Viime kuussa venäläisen Vesti FM -radiokanavan haastattelussa Šigina kielsi tiedot, joiden mukaan venäläisten varusmiesten turhautuminen olisi lisääntynyt huonon varustuksen ja puutteellisen koulutuksen vuoksi.

”Rintamalla kukaan ei ole vihainen hallitukselle – – Heillä on siellä yksi tavoite, ja se on voitto”, Šigina sanoi radiokanavan haastattelussa.

The Guardianille puhuneen lähteen mukaan Šiginan poika oli ilmoittautunut vapaaehtoisena rintamalle.

Šiginan tunteva henkilö kuvaili häntä ”radikaalisti hallitusmieliseksi”, jolla on samat näkemykset kuin Aleksandr Duginilla. Dugin on tunnettu filosofi ja äärioikeistolainen poliitikko, jota on pidetty Putinin ideologisena innoittajana. Duginia on jopa kutsuttu ”Putinin aivoiksi” tai ”Putinin Rasputiniksi”.

Lue lisää: ”Putinin aivojen” Aleksandr Duginin tytär murhattiin Moskovassa auto­pommilla – Venäjän ulko­ministeriön Zaharova vaatii iskun mahdollisten Ukraina-kytkösten selvittämistä

Lue lisää: Mistä Putinin ajatusmaailma kumpuaa? Tässä ovat presidentin oppi-isät

Šiginan suorista yhteyksistä Venäjän hallintoon ei ole varmaa tietoa.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan hän osallistui viime kuussa Venäjän hallituksen rahoittamaan ”humanitaariseen” hankkeeseen Donbasin alueella.

Toinen naisista oli Zharadat Aguyeva Tšetšeniasta, Ramzan Kadyrovin hallitsemalta Pohjois-Kaukasuksen alueelta.

Paikalliset valtiolliset tiedotusvälineet ovat kertoneet, että Aguyevan kaksi poikaa taistelevat Ukrainassa: toinen heistä on Zapad-Akhmat-pataljoonan korkea-arvoinen sotilaskomentaja ja toinen Tšetšenian alueellisen poliisilaitoksen komentaja.

The Guardianin mukaan perheellä näyttää olevan läheiset suhteet Tšetšenian johtoon.

Kadyrov toivotti veljeksille terveyttä Telegram-viestissään lokakuussa, ja Aguyevan pojat näyttävät taistelevan Ukrainassa hänen kolmen teini-ikäisen poikansa rinnalla.

Kadyrov kertoi Aguyevan pojan, poliisikomentaja Rustam Agujevin sanoneen, että Kadyrovin pojat olivat taistelleet Ukrainassa ”urheasti, kylmäverisesti ja päättäväisesti”.

Kolmas tapaamiseen osallistunut oli Nadežda Uzunova. Hän on aktivisti ultrapatrioottisessa veteraanien kansalaisjärjestössä nimeltä Taisteleva veljeskunta, jota johtaa entinen kenraali ja Moskovan alueen entinen kuvernööri Boris Gromov.

Uzunova julkaisi hiljattain sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän matkustaa Donbasiin ja juhlii Punaisella torilla sen jälkeen, kun Venäjä julisti ”liittäneensä” Ukrainan neljä aluetta osaksi federaatiota.

Uzunovalla on yhteyksiä venäläiseen paikallishallintoon: hän toimi aiemmin Venäjän Hakassian alueen poliittisena neuvonantajana ja myös työntekijänä entisen kuvernöörin Viktor Ziminin vaalikampanjassa.

Yksikään näistä naisista ei ole kritisoinut Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Sen sijaan he ovat pyrkineet julkisuudessa hälventämään pelkoja Ukrainassa taistelevien venäläissotilaiden huonosta kohtelusta, puutteellisesta koulutuksesta ja muista vaaroista, joita rantamalle lähetettävät joukot kohtaavat.

Putinin järjestämän tapaamisen osalta näyttää siltä, että Kreml valitsi tilaisuuteen henkilöitä, jotka ovat Kremlin suosiossa ja jotka eivät haastaisi Putinia.

Venäjän sotilaiden äitien komitean vuonna 1989 perustanut aktivisti Valentina Melnikovan mukaan häntä ei kutsuttu tapaamiseen.

Melnikova sanoi, että hänen järjestönsä ei haluaisi olla edustettuna ”mobilisoitujen [sotilaiden] sukulaisten rinnalla, jotka ovat suostuneet siihen, että heidän miehensä ja poikansa kuolevat rintamalla”.

”Jos Putin todella haluaisi tavata naisia, jotka olivat [valittaneet] näissä nettiviesteissä, hän voisi kutsua heidät paikalle ja tehdä sen. Mutta niin ei tapahdu", Melnikova kertoi The Guardianille.

Äitien ja vaimojen neuvoston toinen johtaja Olga Tšukanova, jonka poika palvelee armeijassa, on aiemmin vaatinut Putinia tapaamaan ”oikeita” naisia.

”Vladimir Vladimirovitš, oletko mies vai mitä?” hän kysyi.

”Onko teillä rohkeutta katsoa meitä silmiin? Ei käsin valittuja naisia ja äitejä taskussanne, vaan oikeita [naisia], jotka ovat matkustaneet eri kaupungeista tänne tapaamaan teitä?”