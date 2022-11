Ukrainalta on lupa vaatia sitä, mitä vaatisimme saman­laisessa tilanteessa Suomelta

Toimiva oikeusjärjestelmä ja sotarikosten päättäväinen tutkiminen ovat parhaita takeita siitä, ettei sota saastuta kokonaisen sukupolven sielua, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Marraskuun 12. päivän tienoilla sosiaalisen median kanavissa, erityisesti Telegramissa, alkoi kiertää kaksi videota, joissa näkyi joidenkin epäilyjen ja Venäjän esittämien syytösten mukaan viitteitä ukrainalaissotilaiden tekemistä sotarikoksista.

Ensimmäinen video näytti joukon venäläissotilaita antautumassa. Jälkimmäinen ilmasta kuvattu video puolestaan näytti samalta joukolta vaikuttaneet henkilöt kuolleiden näköisinä maassa.

Videot eivät todista suoraan kenenkään hengiltä ampumista, mutta ensimmäisen videon lopussa näkyy venäläissotilaaksi oletettu henkilö, joka avaa tulen. Siihen video katkeaa.

HS uutisoi videoista ensimmäisten tiedotusvälineiden joukossa ja lainasi videoiden aitoudesta vakuuttuneen ja niiden sijainnin paikantaneen asiantuntijan John Helinin suoraviivaista tulkintaa, jonka mukaan videopari antaisi ”hyvin vahvan näytön sille, että ukrainalainen osasto suoritti sotarikoksen”.

Helin piti luultavana, että ukrainalaiset olivat ensin ampuneet tulen avanneen venäläisen ja sen jälkeen ”enemmän tai vähemmän teloittaneet” antautuneet venäläiset.

Somessa, HS:n jutun kommenttiosiossa ja muissa viesteissä Helin ja HS saivat kuulla kunniansa. Jutun antamaa vaikutelmaa soimattiin muun muassa Venäjän propagandan levittämiseksi ja jopa täysin väärän syyllisen osoittamisesta. ”Nyt on pikkaisen puurot ja vellit sekaisin. Venäjän videoissa tekemä valeantautuminen on sotarikos. Sen jälkeen tapahtuvat ovat suoraa seurausta siitä ukrainalaisten puolustautuessa”, totesi yksi kommentaattori.

Helin nosti pari päivää jutun ilmestymisen jälkeen Twitterissä ”käden ylös virheen merkiksi”. Asia oli monitulkintaisempi kuin hänen ensi­kommenttinsa antoivat ymmärtää, Helin sanoi.

Kirjoitin kyseisen jutun, ja pian sen julkaisemisen jälkeen kadutti, etten osannut heti ponnekkaammin ilmaista, mitä kaikkia kysymysmerkkejä ja mahdollisia selitysmalleja kahden videon välille jäi. Vasta jatkojutussa toin ilmi monen kommentaattorin tulkinnan (ja Ukrainan ihmisoikeus­valtuutetun syytöksen), että videot todistaisivat vain yhden sotarikoksen: venäläisosapuolen valeantautumisen, joka laukaisi todennäköisen tulitaistelun.

Käsi ylös hutiloinnin merkiksi.

On mahdollista, että venäläiset ovat kuolleet kiivaan taistelun tuoksinassa ilman että mitään sotarikosta eli vankien teloittamista olisi tapahtunut. Syypää monen ihmisen kuolemaan olisi näin ollen tulen avannut venäläinen.

Mutta on sekin mahdollista, että moni venäläinen teloitettiin laittomasti ampumalla. Videot synnyttävät riittävästi kysymyksiä ukrainalaisten toimista, jotta asiaa ei olla valmiita lakaisemaan noin vain maton alle, vaikka moni some-huutokuoron jäsen olisi suoriltaan valmis antamaan ukrainalaisille tapahtuneesta vihreän kortin.

Sekä YK:n ihmisoikeustoimisto että Ukrainan syyttäjäviranomainen ovat ilmoittaneet, että videoilla näkyvät ja niitä ympäröivät tapahtumat tutkitaan perinpohjaisesti.

Ei vallitse mitään epäselvyyttä siitä, etteikö Venäjä olisi tämän laajemman ”tarinan” konna. Venäläissotilaat vaikuttavat saaneen maansa presidentin Vladimir Putinin ja asevoimien johtajien siunauksen mitä hirvittävimmille rikoksille, joiden kohteina ovat usein siviilit.

Urhoollista puolustustaistelua käyvän Ukrainan mukaan venäläissotilaisiin kohdistuvia eri rikosepäilyjä on tarkastelussa jo noin 50 000. Määrä on järkyttävä ja kätkee sisälleen valtavan määrän kärsimystä, jonka käsittelemiseen menee usean sukupolven aika.

Venäjän massiiviset ja usein sadistiset rikokset eivät kuitenkaan poista Ukrainalta velvoitetta noudattaa sodan sääntöjä. Ulkopuolisen maailman tulee patistaa ja kannustaa Ukrainaa tutkimaan kaikki viranomaisten tietoon tulevat epäilyt ukrainalaissotilaiden epäillyistä rikoksista, vaikka ne näyttäisivät kuinka harvalukuisilta Venäjän tekoihin verrattuna – esimerkiksi äskettäin esitetyt epäilyt venäläisvankien kiduttamisesta.

Tällainen vaatimus voi tuntua kirkasotsaiselta saivartelulta, mutta sitä se ei ole. Ukrainalaisilta on lupa vaatia sitä, mitä vaatisimme suomalaissotilailta, jos olisimme itse vastaavassa tilanteessa. Vaatisimmehan?

Kansainvälisiä sopimuksia kunnioittamalla Ukraina viestii kuuluvansa sivistysvaltioiden kerhoon, jonka Venäjä näyttää kauan sitten ja lopullisesti hylänneen.

Vaikka ukrainalaiset käyvät yksiselitteisen oikeutettua ja hyvin kunnialliselta vaikuttavaa sotaa Venäjää vastaan, myös Ukrainan joukoissa on nähty julmasti ja rikollisesti käyttäytyviä sotilaita.

Viime vuonna julkaistun YK-raportin mukaan Ukrainan sotilassyyttäjät tutkivat vuosina 2014–2020 yhteensä 757 tapausta, joissa Ukrainan valtiollisia toimijoita epäiltiin siviileihin kohdistuneista rikoksista Itä-Ukrainassa. Epäiltyihin rikoksiin kuului murhia, kiduttamista ja raiskauksia. Tapauksista 442 johti syytteisiin ja 249 tuomioihin.

YK-raportissa esitettiin huoli siitä, että Ukrainassa ei ollut ollut riittävästi ”poliittista tahtoa ja motivaatiota” tutkia kaikkia epäiltyjä rikoksia ja näin ollen asevoimien ja tiedusteluväen keskuudessa vallitsi rankaisemattomuuden kulttuuria.

Äskettäin YK:n ihmisoikeustoimisto on sen sijaan päässyt sanomaan, että Ukraina on käynnistänyt useita rikostutkintoja sotilaidensa epäillyistä väärinkäytöksistä sotavankeja kohtaan. On tärkeää, että tästä tulee pysyvä käytäntö.

Sotarikosten tutkiminen ja syyllisten tuomitseminen on sekä oikein että hyödyllistä Ukrainalle. Maa saa jatkossakin seistä moraalisella kukkulalla sen kimppuun käyneen roistovaltion rinnalla. Jokainen ulkomailta kuuluva ihaileva Slava Ukraini -huuto on kuin puukonisku Venäjän harhaisen suurvaltafantasian kylkeen.

Kunniallinen käytös rintamalla takaa, että Ukrainalle annetaan aseellista tukea ja muuta apua jatkossakin hyvillä mielin. Ukrainan synnyttämästä ihailusta kertoo sekin, että maa on otettu Euroopan unionin viralliseksi jäsenehdokkaaksi, ensimmäisenä sotaa käyvänä maana historiassa.

Jokainen Venäjälle vankienvaihdossa palaava hyvin kohdeltu ja hyvin ruokittu sotavanki vie kotimaahansa viestin siitä, kuinka sairaalloisten valheiden pohjalla Venäjän väitetysti ”natseihin ja satanisteihin” kohdistuva hyökkäyssota on.

Rankaisemattomuuden kulttuuri saa sodan oloissa rikollisen ja epäinhimillisen käytöksen leviämään kuin musteläikän paperilla. Sotarikosepäilyjen päättäväinen tutkiminen ja toimiva oikeusjärjestelmä ovat parhaita takeita sille, ettei sota saastuta kokonaisen sukupolven sielua. Toisenlaista näkökulmaa voi tiedustella venäläisiltä.