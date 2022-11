Ainakin seitsemän ihmistä kuoli lauantaina Ischian saarella tapahtuneessa maanvyöryssä.

Italiassa Ischian saarella lauantaina tapahtuneesta maanvyöryn tuhojen vakavuudesta syytetään saarella vuosikymmenten ajan jatkunutta laitonta rakentamista, kertovat muun muassa italialaislehti La Repubblica ja brittilehti The Guardian.

Napolinlahdella sijaitsevalla saarella tapahtuneessa maanvyöryssä on kuollut ainakin seitsemän ihmistä. Nuorin kuolleista oli vastasyntynyt. Viisi ihmistä on yhä kateissa, ja viranomaiset jatkavat heidän etsimistään.

Maanvyöry vuorilta iski Ischiassa pieneen, noin 2 000 asukkaan Casamicciola Termen kaupunkiin vieden mukanaan autoja mereen ja täyttäen taloja mudalla. Vyöry sai alkunsa poikkeuksellisista rankkasateista.

Ischian saari on kärsinyt maanvyöryistä ennenkin, mutta tämänkertaiset tuhot olivat pahimmat 20 vuoteen.

Pääministeri Giorgia Melonin johtama hallitus julisti hätätilan maanvyörymän vuoksi ja myönsi kaksi miljoonaa euroa hätäapua saarelle.

Arvostelijoiden mukaan todellinen ongelma on, että Italian hallinto ei ole halunnut tehdä aikaisemmin mitään Ischian saaren ongelmille, jotka ovat olleet laajalti tiedossa. Vuonna 2009 sattuneen maanvyöryn jälkeen saarelle myönnettiin myös rahaa hätäavuksi, mutta The Guardianin haastattelemien paikallisten mukaan sitä ei tuolloin käytetty esimerkiksi vuoren kunnossapitoon.

The Guardianin mukaan saarella arvioidaan olevan jopa 28 000 laittomasti rakennettua kotia ja muuta rakennusta, kuten hotelleja. Lehden haastattelema paikallinen mies Vincenzo Capuano sanoi, että laiton rakentaminen on jatkunut saarella jo 1920-luvulta lähtien.

Laittoman rakentamisen uskotaan pahentaneen vahinkoja, joita maanvyörystä on koitunut saarelle ja sen asukkaille. Esimerkiksi puita on revitty pois rakentamisen tieltä sellaisissa paikoissa, jossa ne olisivat toimineet tukipilareina. Asiantuntijoiden mukaan geologisia tutkimuksia alueen maaperän riskeistä ei ole tehty 20 vuoteen, The Guardian kertoo.