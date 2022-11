Valtionmedian uutisissa keskitytään Kiinan koronaponnistuksiin. Tiedot mielenilmauksista leviävät sensuurista huolimatta sosiaalisessa mediassa.

Kiinassa loppuviikosta puhjenneet mielenosoitukset eivät näy toistaiseksi millään tavalla maan hallinnon kontrolloimassa mediassa.

Maata johtava kommunistinen puolue ei ole reagoinut virallisesti protesteihin, minkä vuoksi mielenilmauksia ei ole huomioitu valtiollisessa uutismediassa.

Muun muassa Britannian yleisradio BBC kertoo, että tiukasta sensuurista huolimatta tiedot mielenilmauksista leviävät silti Kiinan sosiaalisessa mediassa.

Viime päivinä useissa Kiinan suurissa kaupungeissa puhjenneet mielenosoitukset ovat hyvin poikkeuksellisia. Mielenosoitukset alkoivat maan erittäin tiukan koronapolitiikan vastustamisena, mutta ne ovat laajentuneet myös sananvapauden, vaalien ja jopa vallanvaihdon vaatimiseksi.

Vallankeikauksen vaatiminen Kiinassa on presidentti Xi Jinpingin rautaisella otteella hallitsemassa valtiossa ehdottoman kiellettyä ja hyvin vaarallista.

Tilannetta ei helpota se, että samalla Kiina tuskailee pahenevan koronatilanteen kanssa. Koronatapauksia on nyt Kiinassa enemmän kuin koskaan, ja ne ovat levinneet lähes koko maahan.

Toistaiseksi mielenosoitukset ovat yltyneet ärhäkämmiksi erityisesti Shanghaissa, jossa poliisi on ottanut lukuisia mielenosoittajia kiinni ja ilmeisesti myös pahoinpidellyt joitakin heistä. BBC kertoi varhain maanantaina, että sen toimittaja Ed Lawrence otettiin kiinni mielenosoituksissa ja että häntä lyötiin ja potkittiin kiinnioton yhteydessä.

Lue lisää: Korona­protesteista uutisoinut BBC:n toimittaja oli kiinni­otettuna tuntien ajan

Kiinassa on nähty viime päivinä lukuisia mielenosoituksia. Kuva Pekingistä sunnuntaina 27. marraskuuta.

Samaan aikaan Kiinan valtiollisessa mediassa keskitytään vakuuttelemaan maan koronapolitiikan toimivuutta.

Valtion uutistoimisto Xinhua julkaisi maanantaina Twitterissä puolentoista minuutin mittaisen videon, jossa kerrotaan, miten ”Henhuan maakunnan asukkaat ovat yhdistyneet taistelemaan uusinta koronaviruspandemian aaltoa vastaan”.

Vahvasti propagandahenkisessä videossa haastatellut kiinalaiset kertovat muun muassa järjestäneensä ruokakuljetuksia iäkkäämmille ihmisille, jotka eivät voi poistua kotoaan. Lisäksi ihmiset kertovat tekevänsä pitkiä vuoroja yömyöhään koronatestauspisteillä.

”Joskus olo on väsynyt. Mutta päivittäisten tarvikkeiden vieminen asukkaille on velvollisuutemme”, videolla haastateltu henkilö kertoo.

Englanniksi julkaistavan kansallismielisen sanomalehden Global Timesin etusivua katsomalla voisi luulla, että Kiinassa on kaikki normaalisti ja ettei maassa ole minkäänlaisia mielenosoituksia.

Sen sijaan lehden etusivulla on kaksikin juttua Kiinan koronapolitiikasta ja sen onnistumisesta. Jutuissa todetaan, että omikronmuunnoksen vuoksi Kiinan tilanne on hankalampi kuin kahtena edellisenä talvena mutta korostetaan, että hallinto on ottanut keinoon uusia keinoja hillitäkseen viruksen leviämistä.

Global Timesin jutuissa kirjoitetaan useaan kertaan, miten Kiina on ottanut käyttöön ”20 optimoitua keinoa” hillitäkseen viruksen leviämistä.

Mielipidekirjoituksessa Global Times kritisoi länsimaista mediaa siitä, miten se panettelee Kiinan koronapolitiikkaa, vaikka se on onnistunut hillitsemään taudin leviämistä huomattavan paljon paremmin kuin yksikään länsimaista. Kirjoituksessa verrataan Kiinan koronapolitiikan kritisointia siihen, kuinka ”Washington heittää bensaa liekkeihin Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa”.

Kommunistisen puolueen pää-äänenkannattaja Kansan päivälehti keskittyi sunnuntain numerossaan kannustamaan ihmisiä yhtenäisyyteen taistelussa koronapandemiaa vastaan.

Lehden mukaan on tärkeää, että ihmiset jaksavat noudattaa presidentti Xin antamia koronaohjeita saadakseen uusimman korona-aallon taltutetuksi.