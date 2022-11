Haavisto kertoi, että ukrainalaisia sotilaita saatetaan jatkossa kouluttaa mahdollisesti myös Suomessa. Huomenna Haaviston matka jatkuu Naton ulko­ministeri­kokoukseen Bukarestiin.

Suomi saattaa kouluttaa ukrainalaisia sotilaita jatkossa myös Suomessa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Kyse on EU:n koulutusohjelmasta, jossa on määrä kouluttaa noin 15 000 ukrainalaista sotilasta. Asiasta ei ole vielä päätöksiä, sillä se on valmistelussa joulukuussa.

”Koulutusmaina ovat mahdollisesti Saksa ja Puola, mutta joissain asejärjestelmissä voi olla mielekästä järjestää koulutus niissä maissa, joissa kyseinen järjestelmä on käytössä. Ei ole poissuljettua, että joissain erityistehtävissä ukrainalaisia voidaan kouluttaa myös Suomessa”, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tähän asti suomalaisia kouluttajia on osallistunut Ukrainan sotilaiden koulutukseen Britanniassa.

Haavisto tapasi Kiovassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja ulkoministeri Dmytro Kuleban sekä muita Ukrainan ministereitä.

”Päällimmäiset tunnelmat ovat olleet erittäin vakavat. Hallinnon puolella oli sellaista tunnelmaa, että tämä saattaa olla uusi pakolaistalvi.”

Haavisto kertoi vieneensä viestin, että Suomi on valmis ottamaan lisää pakolaisia Ukrainasta. Suomi on tähän mennessä ottanut vastaan noin 44 000 ukrainalaista, joista valtaosa on naisia ja lapsia.

Ulkoministeriö jakoi Twitterissä kuvan Haavistosta ja Zelenskyistä kättelemässä.

Syynä Haaviston mainitsemiin vakaviin tunnelmiin ovat Venäjän iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Talvi on tullut Ukrainaan, ja Venäjä on tuhonnut kokonaan 10–20 prosenttia Ukrainan sähkönsiirto­kapasiteetista.

Haavisto ei ilmoittanut uusista tukitoimista. Suomi antoi juuri Ukrainan asevoimille talvivarusteita, muun muassa telttoja. Suomi on tukenut Ukrainaa noin 300 miljoonalla eurolla, joista noin sata miljoonaa euroa on humanitaarista apua ja 200 miljoonaa sotilaallista.

”Tuliaisia ei tähän päivään haluttu tarkoituksellisesti liittää, mutta sotilaallisista paketeista viimeisin paketti on täällä noteerattu. Militaarista tukea annetaan, ja nimenomaan talvivarusteita. Katsotaan missä aikataulussa niitä voidaan antaa”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tutkii yksityisen sektorin mahdollisuuksia auttaa Ukrainan sotatalvea. Se voisi tarkoittaa asiantuntija-apua ja esimerkiksi aggregaatteja ja generaattoreita, joilla voidaan tuottaa sähköä Venäjän tuhoaman kapasiteetin tilalle.

Haavisto jatkaa matkaansa Romanian Bukarestiin, jossa hän ottaa tiistaina osaa Naton ulkoministeri­kokoukseen. Hänen on määrä tavata kokouksessa myös Turkin ja Unkarin ulkoministereitä.

Haavistolla ei ollut uutta kerrottavaa Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisprosessin etenemisestä. Virkamiesprosessi Turkin kanssa on sujunut hyvin, mutta lopulta päätös on poliittinen ja viime kädessä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin takana.

”Vaatiihan tämä hermoja jopa ulkoministeriltä, mutta pitkä pinna tarvitsee olla.”

Matkaseurana Kiovassa Haavistolla olivat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerit lukuun ottamatta Tanskaa, jonka ulkoministeri oli kiinni hallituksen vaihdossa.