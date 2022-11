Ruotsi saa jatkossakin päättää nuuskan verotuksesta itse, sanoi EU-komissio. EU:n lakiesitys voi kuitenkin vaikuttaa uuden, tupakattoman nuuskan verotukseen, myyjät pelkäävät.

Tukholma

Lauantaina Ruotsiin iski sokki.

EU ehdottaa sokkikorotusta nuuskan hintaan, uutisoi Aftonbladet.

Käynnistyi tapahtumaketju, joka kertoo mediasta ja nykyajasta – ja ruotsalaisuudesta.

Aftonbladetin mukaan EU-komission ”salaisen, vuodetun esityksen” mukaan ”Bryssel haluaa pakottaa” Ruotsin korottamaan nuuskan verotusta.

Pussinuuskarasian hinta nousisi esityksen mukaan noin 34 kruunulla eli noin 3,10 eurolla ja irtonuuskarasian hinta noin 62 kruunulla eli noin 5,70 eurolla. Se tarkoittaisi jopa hinnan kaksinkertaistumista.

Ruotsin valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson reagoi tietoon nopeasti. Hän kuvasi sitä kohtuuttomaksi ja kertoi taistelevansa ruotsalaisen nuuskan puolesta.

Ruotsin Twitterissä alkoi trendata hashtag #Swexit, joka tarkoittaa Ruotsin eroa EU:sta.

TV4:n aamuohjelman haastattelema kriminologian professori Leif GW Persson tyrmistyi: nuuskahan on suorastaan terveellistä verrattuna savukkeisiin – sen verotusta ei tulisi korottaa.

”Aion ostaa itselleni jättivaraston”, hän kertoi varautumisestaan hinnankorotuksiin.

Nopeasti selvisi, että esityksen takana oli italialainen EU-komissaari Paolo Gentiloni, maansa entinen pääministeri.

Ruotsalaisen tupakkajätti Swedish Matchin viestintäpäällikkö Patrik Hildingsson havainnollisti esityksen kohtuuttomuutta vertauksella:

”Kuvitelkaa, jos EU päättäisi korottaa italialaisen parmankinkun ja saksalaisen oluen verotusta. Kyse on käytännössä samasta asiasta”, hän sanoi Aftonbladetille.

Ruotsalainen EU-komissaari Ylva Johansson otti kantaa. EU-komissaarin rooliin kuuluu asettaa EU:n etu kansallisen edun edelle, ja sitä Johansson teki kommentoimalla ruotsalais­medialle:

”Olen puhunut komissaari Gentilonin kanssa tänään ja selittänyt esityksen kohtuuttomat seuraukset ruotsalaiselle nuuskalle”, hän sanoi.

EU:ssa on tupakan verotukseen liittyvä lakiehdotus kyllä tekeillä, mutta se ei ole vielä valmis, Johansson sanoi.

Kohu nuuskan hintojen korotuksesta kupli Ruotsissa läpi viikonlopun ja ylsi tietysti myös Suomeen, jossa on suuri määrä ruotsalaisen nuuskan käyttäjiä.

Maanantaina ruotsalaiset – ja suomalaiset – nuuskaajat saattoivat huokaista helpotuksesta. Ruotsissa myytävän nuuskan verotus ei tule nousemaan, jos Ruotsi ei sitä itse halua, EU-komissio viestitti.

Komissio ei tapaa kommentoida vuotoja, mutta teki tässä tilanteessa poikkeuksen, koska mediassa oli esiintynyt vääriä tietoja.

Ruotsi on ainoa EU-maa, jossa nuuskan myynti on sallittua. Ruotsi on neuvotellut siihen itselleen poikkeusluvan. Lakiehdotus, jota EU-komissiossa nyt laaditaan, ei tule tuota tilannetta muuttamaan.

Ruotsilla säilyy jatkossakin täysi vapaus päättää itse nuuskan verotuksesta, komission veroasioista vastaava tiedottaja Daniel Ferrie sanoi maanantaina.

Tämäkin uutinen alkoi levitä nopeasti, mutta maanantaina päivällä se ei ollut vielä ehtinyt Nuuskaplaneetalle.

Isä ja poika ovat pyörittäneet Snusplaneten-nimistä nuuskakauppaa Tukholman Kungsholmenilla yhdeksän vuotta.

Maanantaina alkuiltapäivästä isä Ali Alamidi ja poika Yousef Alamidi täyttävät kauppansa hyllyjä.

Yousef Alamidi toimii nuuskakaupan yrittäjänä. Hän on pyrkinyt rauhoittelemaan asiakkaita.

Tarjolla on yli 500 erilaista nuuskamakua. Kovin menekki on nyt uudella ”vitt snusilla”, valkoisella nuuskalla, jossa on nikotiinia, mutta ei enää tupakkaa.

Sen suosio kasvaa vauhdilla Suomessakin.

Kauppaan astuu nainen, joka kertoo hiljattain aloittaneensa nuuskaamisen. Hän ostaa juuri valkoista nuuskaa. Hän kuulee HS:n kirjeenvaihtajalta uutisen, että EU ei korotakaan nuuskan veroa.

”Wuhuu”, hän sanoo ja nostaa kätensä ilmaan.

Myös nuuskakaupan yrittäjä Yousef Alamidi huokaisee helpotuksesta. Nuuskan hinnankorotus on ollut puheenaihe asiakkaiden keskuudessa.

”Olen pyrkinyt rauhoittelemaan, että eivät hinnat niin paljon nouse”, Alamidi sanoo.

Ja nyt on siis selvää, että EU ei tule veroa pakolla korottamaan.

Snusplaneten-nuuskakauppa Tukholman Kungsholmenilla on toiminut jo yhdeksän vuotta.

Lähes selvää se oli toki jo lauantaina, kun uutinen hinnankorotuksista tuli julki. EU:n laajuiset veromuutokset vaativat kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä, ja jos Ruotsi olisi vastustanut, korotusta ei olisi tullut.

EU kuitenkin jatkaa lakipaketin sorvaamista.

Siksi on mahdollista, että sillä on yhä vaikutuksia Ruotsin nuuskamarkkinaan. Nuuska-alan julkaisun Snusjournalenin mukaan esityksessä mainitaan, että EU haluaa asettaa minimiverotason myös nikotiiniannospusseille, joihin valkoinen nuuska kuuluu. Valkoinen nuuska ei kuitenkaan ole osa Ruotsin EU:lta saamaa poikkeuslupaa liittyen nuuskan myyntiin. Siksi sen verotus voisi nousta merkittävästi.

Valkoisen nuuskan myyjät ovatkin ilmaisseet huolensa lakiesityksestä.

”Nuuska on osa Ruotsia. Osa kulttuuria”, selittää Alamidi Ruotsin voimakasta reaktiota uutiseen.

Jos hinnat olisivat nousseet, asiakkaiden määrä olisi vähentynyt, Alamidi sanoo.

”He, jotka pyrkivät lopettamaan, olisivat lopettaneet.”

Nuuskan käyttöä pyrkii vähentämään myös John Henry. Hän osti kaupasta 17 purkkia nuuskaa.

”Ostan vain kerran kuussa.”

Hän on lisäksi siirtynyt käyttämään vain valkoista nuuskaa.

”Olen ajatellut jonain päivänä lopettaa, mutta se ei käy niin nopeasti. Mutta minulla ei ole muita syntejä. En juo tai vastaavaa. Nuuska on minun karkkini.”

John Henry on jo kuullut uutisen, että EU ei aiokaan korottaa nuuskan veroa. Hän ymmärtää hyvin Ruotsin vahvan reaktion.

John Henry sanoo, että nuuska on hänen ”syntinsä”, sillä hän ei käytä esimerkiksi alkoholia tai tupakkaa. Hän osti 17 purkkia nuuskaa.

”Nuuska on ruotsalainen perinne. Se on ruotsalaista. On myös niin, että savukkeet ja alkoholi tuottavat yhteiskunnalle paljon kustannuksia. Nuuska ei ole samanlainen.”

Häntä naurattaa kohun myötä syntynyt keskustelu Ruotsin EU-erosta. Siihen hän ei usko, vaikka nuuskan hinta nousisikin.

”Minä olen liian aikuinen vaatimaan EU-eroa. Me tarvitsemme EU:ta. Kaksikymmentä vuotta sitten olisin sanonut, että Ruotsin pitää lähteä heti EU:sta, mutta en usko, että Ruotsi tämän takia lähtisi. Enkä usko, että nuuskan vero nousee.”