Venäläisessä ekokylässä on sovittu, ettei sodasta puhuta

Jasnaja slobodan ekokylässä on oma aurinkosähkövoimala, kierrätys, steinerkoulu ja sosiokratia. Asukkaat ovat eri mieltä sodasta ja energiasta, mutta kylässä ympäristönsuojelua on suvaita erilaisia mielipiteitä.

Ivankovo

Venäjän armeijaa ei pääse pakoon edes ekokylässä.

Tiheän koivumetsän laidalla Jasnaja slobodan ekokylässä on vieraita vastassa mies, jolla on päässään Army-lippalakki. Russian army lukee tarkennuksena lippalakin takaosassa.

Lakkiin pukeutunut mies on juristi Aleksandr Novokšonov. Hän muutti perheineen ekokylään kolme vuotta sitten Uralilta. Perhe halusi päästä asumaan omalle maapläntille omaan taloon lähelle kansainvälistä lentokenttää.

Moskovan kansainvälisestä lentokentästä ei ole ehtinyt olla perheelle iloa ensin koronan, sitten sodan vuoksi, mutta Novokšonovin rakentama talo valmistui kaksi vuotta sitten.

Hieman kodan muotoisessa puutalossa asuvat Novokšonovin puoliso, kotiäiti Irina Novokšonova ja neljä 8–1-vuotiasta tytärtä, joista kasvatetaan uutta, entistä ympäristötietoisempaa sukupolvea. Ennen ekokylään muuttoa he asuivat mökillään.

Miten paljon nykyinen poliittinen tilanne vaikuttaa elämään kylässä?

”Kolme prosenttia”, Novokšonov vastaa.

Aleksandr Novokšonov muutti perheineen Uralilta ekokylään lähelle Moskovaa, koska hän puolisoineen halusi päästä asumaan omaan taloon aktiiviseen yhteisöön lähelle kansainvälistä lentokenttää. Hänellä on etätyöpaikka Moskovassa.

Juristi Aleksandr Novokšonov on rakentanut kuusihenkiselle perheelleen ekokylään omakotitalon. Rakentamisessa hän on suosinut ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Jasnaja sloboda on ekologisuuteen keskittynyt perhekylä, joka sijaitsee Ivankovon kylässä Tulan alueella noin 107 kilometriä Moskovasta etelään.

Ekokylä on perustettu metsään omaan rauhaan. Pihalla on aurinkopaneelit, ja autot pidetään sivussa asutuksesta. Monen talon seinään nojaa polkupyöriä. Kivenheiton päässä on joki, jonka jäällä kyläläiset luistelevat talvisin.

Venäjällä ympäristötietoisuus tai kotitalouksien jätteiden lajittelu eivät ole vielä valtavirtaa. Sota on hidastanut kehitystä entisestään.

Ekokylien määrä on Venäjällä kuitenkin lisääntynyt koronapandemian jälkeen, arvioi niitä tutkinut Venäjän talouskorkeakoulun analyytikko Jelizaveta Kuznetsova.

Ekokylät ovat omaehtoisia yhteisöjä, joita on Venäjällä muutamaa päätyyppiä. Perinteisten ekokylien asukkaita yhdistää ekologinen elämäntapa ilman erityistä ideologiaa.

Pedagogiset yhteisöt ovat rakentuneet lasten kasvattamisen ympärille ja niissä suositaan vaihtoehtoisia kasvatusmenetelmiä.

On uskonnollisia ekokyliä sekä ympäristötietoisia perhekyliä, kuten Jasnaja sloboda. Nykyään perustetaan eniten perinteisiä ekokyliä ja perhekyliä.

Kuznetsovan mukaan ekokyliä oli ennen pandemiaa noin 250–300 ja nyt todennäköisesti vielä jonkin verran enemmän, kun korona sai osan ihmisistä muuttamaan maalle.

Hän sanoo, että ekokylistä on hyötyä maaseudun kehitykselle.

”Jos ekokylä perustetaan kuihtuvan maalaisasutuksen viereen, niin se virvoittaa sitä. Toistaiseksi ekokylillä ei ole laajempaa vaikutusta elämään Venäjällä. Mutta yhteisöjä perustavat ihmiset ovat erittäin yritteliäitä, joten heillä on paljon ideoita maaseudun kehittämiseen.”

Jasnaja slobodan ekokylässä asuu parikymmentä perhettä, joilla on yhteensä viitisenkymmentä lasta. Lapset kasvatetaan steinerpedagogiikan periaattein.

Jasnaja slobodan asukkaat ovat sitoutuneet elämään yhteisten sääntöjen mukaan, joihin kuuluvat muun muassa luonnonvarojen vaaliminen, permakulttuuri, kierrätys, uusiutuvien energianlähteiden käyttö ja veden ja sähkön säästäminen.

Yksi tärkeimmistä periaatteista on individualismi. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kukin perhe saa valita talonsa lämmittämiseen haluamansa energiamuodon, kuten sähkön, kaasun, propaanin, butaanin, maakaasun tai puun.

Jotkut ekokylät kieltäytyvät valtion keskitetystä sähköstä, mutta Jasnaja slobodassa sitäkin voi halutessaan käyttää.

Novokšonovit päätyivät kaasuun sen hinta-laatusuhteen vuoksi. Kylän perustaja Viktor Myzenkov on valinnut perheelleen puun, koska piti sitä edullisimpana ja ekologisimpana.

”Rakentaessani taloa minulle oli tärkeää, että se olisi mahdollisimman riippumaton keskusjohtoisesta lämmitysjärjestelmästä. Venäläisellä maaseudulla on usein sähkökatkoja.”

Edellisenä päivänä on satanut lunta ja sähköt ovat olleet poikki koko päivän. Pakkasta oli 15 astetta, joten sähköstä täysin riippuvaisille perheille epätietoisuus sähköjen palaamisesta oli raskasta.

”En pidä valtiollista sähköenergiaa kovin haitallisena ympäristölle. Mutta mielestäni on tärkeää olla siitä riippumaton, koska muuten valtio sanelee, milloin hintoja nostetaan ja milloin jakelu katkaistaan.”

Venäjällä valtaosa sähköstä, noin 70 prosenttia, tuotetaan lämpövoimalaitoksissa, jotka käyttävät pääosassa kaasua ja hiiltä.

Jasnaja slobodassa on myös oma aurinkosähkövoimala, koska kyläläiset halusivat kokeilla, miten aurinkopaneelit toimivat käytännössä. Sillä täydennetään muita energianlähteitä. Jätteidenlajittelupistekin löytyy, mutta kierrättäminen on jokaisen perheen oman kiinnostuksen varassa.

”Olin huolissani kestävästä kehityksestä, kun perustimme kylän. Halusimme, että asuinpaikkamme ympäristö ei huononisi sen takia, että asumme siellä, vaan päinvastoin uusiutuisi ja paranisi vuosien varrella”, Myzenkov sanoo.

Jasnaja slobodan ekokylän perustaja Viktor Myzenkov lämmittää perheensä kotitalon puulla. Hän pitää sitä edullisimpana ja ekologisimpana vaihtoehtona.

Jasnaja slobodassa on oma aurinkosähkövoimala, koska kyläläiset halusivat kokeilla, miten aurinkopaneelit toimivat käytännössä. Aurinkoenergialla täydennetään muita energianlähteitä.

Ekokylässä asuu tällä hetkellä parikymmentä perhettä. Lapsia on viitisenkymmentä. Sodan alettua kaksi perhettä on muuttanut ulkomaille.

Novokšonov ja hänen puolisonsa Irina Novokšonova eivät ole tunteneet tarvetta muutta muualle. He kuvailevat itseään patriooteiksi.

”Perheemme varmaan eroaa hieman muista. Täällä kaikki perheet ovat erilaisia. Me olemme hieman sellaisia patrioottisia. Perheemme on maan ja presidentin puolesta. Tämä on kotini ja maani, koska synnyin täällä”, Novokšonova sanoo.

”En sano, että maassamme olisi kaikki täydellisesti, mutta otan sen sellaisena kuin se on.”

Liikekannallepano ei koske perhettä, sillä heillä on neljä lasta: Anastasija, Miroslava, Marija ja Zlata. Neljän lapsen isiä ei kutsuta armeijaan. Novokšonovin armeijalippalakilla ei kuulemma ole sen kummempaa merkitystä.

”Olen palvellut sotilaana. Kaikilla miehillä Venäjällä on sotilasvelvollisuus. Mutta tämä hattu on kaksi vuotta vanha. En ole ostanut sitä helmikuussa 2022.”

”Saša on yksinkertaisesti ylpeä armeijastamme”, puoliso hymyilee vinosti, mutta Novokšonov väittää valinneensa hatun värin perusteella.

Jasnaja slobodassa alle 13-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitteita. Aikuiset puolestaan eivät saa yhteisissä tapaamisissa puhua sodasta. Novokšonovin pariskunta Aleksandr ja Irina laittavat mielellään ruokaa ja kutsuvat naapureita pelaamaan lautapelejä.

Yhteisössä on päätetty, että sodasta ja poliittisesta tilanteesta ei puhuta kylän yhteisissä kokoontumisissa, tapaamisissa tai keskusteluryhmissä. Yksityisesti niistä voi keskustella.

”Poliittinen tilanne ei suoraan vaikuta elämäämme täällä ja ymmärrämme, että on olemassa riski, että emme pääse yhteisymmärrykseen asiasta. Samalla ymmärrämme, että me emme vaikuta tilanteeseen, joten miksi meidän pitäisi keskustella siitä? Siksi emme käsittele asiaa”, Novokšonov sanoo.

Kylässä on järjestetty tilanteesta yksi yhteinen tapaaminen niille, jotka halusivat sitä käsitellä. Erilaiset mielipiteet on sallittu ja tavoitteena on tulla toimeen erilaisten näkemysten kanssa.

”Ekologiaa ei pidä unohtaa ihmisten suhteessa toisiinsa, suhteessa erilaisiin mielipiteisiin ja huolenaiheisiin.”

Kylässä yritetään vaalia sosiokratiaa eli tehdä päätökset konsensusperiaatteella niin, että kukaan ei ole päätöksenteossa ylempänä muita. Ekokylän perustajapariskunnalla tosin on hieman muita enemmän valtaa.

Ekokylän steinerkoulussa on pidetty juuri englannintunti.

Jasnaja slobodassa toiminta on keskittynyt Novokšonovien mukaan lasten ympärille ja heidän kasvatukseensa. Perheissä on paljon lapsia, monessa neljä Novokšonovien tapaan.

Kylän sääntöihin on kirjattu, että lapset kasvatetaan Waldorf-pedagogiikan eli steinerpedagogiikan mukaan. Jasnaja slobodassa on kaksi steinerkoulua ja -päiväkoti.

Ekokylässä alle 13-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitteita. He saavat satunnaisesti katsoa aikuisen valvonnassa esimerkiksi lastenelokuvan. Lapset opetetaan siivoamaan jälkensä ja poimimaan roskat maasta.

Tavoitteena on kasvattaa uusi, entistä ympäristötietoisempi sukupolvi.

”Yritämme näyttää lapsille omalla esimerkillämme, että käytämme vähemmän muovia, eikä meillä makaa maassa karkkipapereita. Yhteisissä talkoissa lasten kanssa näytämme esimerkkiä työllämme.”

Novokšonovien perhe pyrkii kasvattamaan tyttäristään entistä ympäristötietoisemman sukupolven.

Perhe pyrkii elämään niin, että heidän jälkeensä asiat olisivat paremmin kuin ennen heitä. Novokšonovin haaveena on kehittää ekokylästä uuden ajan ”maaseutu 2.0”.

”Meille ekologinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, miten lajittelemme nyt muovimme, vaan sitä, mitä jätämme jälkeemme. Jätämme lapsillemme esimerkiksi ymmärryksen siitä, että on on äiti ja isä, perinteinen käsitys perheestä. Jätämme oikeanlaisen asenteen luontoon. Jätämme jälkeemme enemmän kuin yhden lapsen, jotta kokemuksemme ei vähentyisi, vaan pikemminkin monistuisi.”

Ekokylä on aktiivinen ja vieraille avoin. Siellä järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia, viimeksi joulumarkkinat viime lauantaina. Ulkomaalaisetkin ovat tervetulleita.

”Suomalaisia voisi tulla tänne vaikka steinerkesäleirille”, Novokšonov ehdottaa.