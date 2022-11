Demokraattisella Jabloko-puolueella oli syyskuun paikallisvaaleihin asti 185 edustajaa pääkaupungin aluevaltuustoissa, mutta nyt enää neljä. Puolue on sisustanut toimistonsa sodanvastaisin mietelausein. Se esitteli uuden projektin, jonka tavoitteena on aktivoida kansalaisia.

Moskova

Demokraattisen Jabloko-puolueen Moskovan-osaston toimiston rappukäytävään on ripustettu sodanvastaisia mietelauseita.

”Sodan ensimmäinen uhri on totuus”, siteerataan yhdessä yhdysvaltalaista poliitikkoa, Kalifornian entistä kuvernööriä Hiram Johnsonia. ”Jabloko rauhan puolesta”, lukee mietelauseen alla.

Venäjän ainoa sotaa vastustava sallittu puolue on joutunut miettimään uusia keinoja vaikuttaa.

Niin sanottuun järjestelmäoppositioon kuuluvalla Jablokolla oli syyskuun paikallisvaaleihin asti 185 edustajaa Moskovan aluevaltuustoissa, mutta vaalien jälkeen enää neljä. Lähes 50 puolueen ehdokasta evättiin vaaleista jo ennen äänestyspäivää.

”Menetimme mahdollisuuden lailliseen vuorovaikutukseen”, Jablokon Moskovan-osaston varapuheenjohtaja Andrei Morin sanoi viime lauantaina puolueen toimistolla keskustan Pjatnitskaja-kadulla.

Puolueen mukaan sen avoin sodanvastainen asema vaikutti.

Oppositiota ei ole täysin lakaistu pois, vaikka viralliset vaikutusmahdollisuudet on niistetty lähes olemattomiin.

Lauantain tilaisuudessa puhunut Preobraženskojen kaupunginosan paikallisvaltuutettu Olga Lapšina piti puolueen keinovalikoiman laajentamista tärkeänä etenkin nykyoloissa.

”Tuhansilta ja tuhansilta kanssakansalaisiltamme riistettiin heidän edustajansa, mutta ongelmien määrä kaupungissa kasvaa päivä päivältä.”

Jablokon Moskovan-osaston päämajan rappukäytävään on ripustettu sodanvastaisia mietelauseita ensimmäisestä neljänteen kerrokseen asti.

Jablokolla on virallisen vaalituloksen myötä entistä vähemmän valtaa vaikuttaa Moskovan kaupunginosien paikallisvaltuustoissa, mutta se yrittää aktivoida kansalaisia toimimaan ja tekemään itse.

Morin ja neljä muuta puolueen edustajaa ja aktivistia esittelivät lauantaina Moskovan Jablokon uuden projektin, pääosin internetissä toimivan ”julkisen vastaanoton” nimeltä Meidän Moskovamme.

Morinin mukaan projektilla on kaksi päätarkoitusta.

”Ensimmäinen on olla hylkäämättä äänestäjiämme. Hyvin monet tuntevat itsensä hylätyiksi 24. helmikuuta jälkeen, hyvin monilla on masennus. He eivät ymmärrä, mihin mennä, kenen kanssa keskustella. Keskustelemme ihmisten kanssa politiikasta ja siitä, mitä tapahtuu.”

Toinen on vastata kaupunkilaisten kysymyksiin ja ratkoa ajankohtaisia arjen ongelmia.

Jabloko-puolueen Moskovan-osaston päämajan sisäpihalla liehuu puolueen lippu, johon on painettu rauhankyyhky.

Moskovan Jabloko on perustanut internetiin sivuston, jonka kautta eri kaupunginosien asukkaat voivat ottaa yhteyttä alueensa Jablokon edustajiin. Samalla puolueen edustajat ja aktivistit ovat esillä sivustolla.

Kaupunkilaisen yhteydenotto voi koskea vaikka asuinalueen terveydenhuoltoa, koulutusta, koirapuistoja, kausikahviloita tai liikekannallepanoa.

Esimerkiksi keskustan Jakimankan kaupunginosan asukas tavoittaa portaalin kautta seitsemän Jablokon edustajaa tai aktivistia, kun Jakimankan paikallisvaltuustossa Jablokolla on vain yksi edustaja.

Projektissa on mukana Moskovan 146 kaupunginosasta toistaiseksi 24. Tarkoituksena on laajentaa se kattamaan koko kaupunki. ”Julkinen vastaanotto” toimii verkkosivuston lisäksi sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi sille on perustettu Moskovaan toimisto, jossa kaupunkilaiset voivat tulla käymään.

”Olemme velvollisia työskentelemään äänestäjiemme kanssa niin kauan kuin Jablokoa ei ole kielletty. Yritämme parhaamme mukaan työskennellä lain mukaan ja olla rikkomatta sitä. Mutta tiedämme myös, että he voivat keksiä mitä tahansa”, Morin sanoi viitaten lainsäätäjiin.

Jablokon Moskovan-osaston päämajan ala-aulassa on postikortteja, joilla kampanjoidaan poliittisten vankien, kuten Kommersantin toimittajan Ivan Safronovin vapauttamisen puolesta.

Jabloko sanoo haluavansa vahvistaa ja aktivoida venäläistä kansalaisyhteiskuntaa. Morin puhuu ihmisten ”herättämisestä”. Tavoitteena on hilata päätöksentekoa ruohonjuuritasolle, ettei kaupunginosia koskevissa asioissa tarvitsisi vedota aina presidenttiin.

”Me sanomme, että kaiken voi tehdä itse. Se herättää yhteiskuntaa vähitellen.”

Morin huomauttaa, että Neuvostoliiton ja etenkin 1990-luvun vaikeiden vuosien perintö vaikuttaa ihmisiin edelleen.

”Ihmiset tottuivat eristäytymään asuntoihinsa ja yrittivät olla pistämättä nokkaansa ulos. Me taas yritämme kertoa, että ovesta voi mennä ulos, nähdä rappukäytävänsä, pihansa, alueensa, kaupunkinsa, maansa ja tehdä niistä paremman.”

Ekonomistin koulutuksen saanut Morin työskenteli liike-elämässä ennen siirtymistään politiikkaan viitisen vuotta sitten. Hänelle on tärkeää, että Moskovassa kuunneltaisiin enemmän kaupunkilaisia ja pääkaupunki olisi avoin ja ystävällinen koko maailmalle.

”Käynnissä ovat jalkapallon MM-kisat, ja kaikki muistavat Moskovan vuonna 2018. Se oli avoin ja ystävällinen kaupunki, johon saapui ihmisiä kaikista maista. He tunsivat olonsa turvalliseksi. Haluan palauttaa vuoden 2018 ulkopuoliselle maailmalle. Kotikaupungissani tavoittelen sitä, että kaupunkilaiset voisivat vaikuttaa.”