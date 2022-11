Neuvottelujen oli tarkoitus alkaa tiistaina Kairossa. Venäjä ei ole antanut syytä neuvottelujen siirtämiselle.

Yhdysvallat ja Venäjä saivat solmittua edellisen strategisten aseiden rajoitussopimuksen New Startin Prahassa vuonna 2010. Sopimuksen allekirjoittivat presidentit Barack Obama ja Dmitri Medvedev.

Venäjä on ilmoittanut lykkäävänsä Yhdysvaltojen kanssa käytäviä ydinaseneuvotteluita, Kommersant-lehti kertoo.

Neuvottelut järjestetään Venäjän ulkoministeriön edustajan mukaan ”myöhemmin ilmoitettavina päivämäärinä”. Edustaja ei kertonut syytä sille, miksi neuvotteluja lykätään.

Yhdysvaltan Venäjän-suurlähetystön edustaja kertoi Kommersantille, että Venäjä on ”yksipuolisesti lykännyt neuvotteluita”. Venäjä aikoo suurlähetystön mukaan ehdottaa uusia päivämääriä neuvotteluille.

Kyseiset neuvottelut olisivat olleet ensimmäiset, jotka järjestetään Lähi-idässä. Aiemmin niitä on järjestetty Sveitsin Genevessä, mutta Venäjä ei enää pidä sitä riittävän puolueettomana maana. Sveitsi on nimittäin muun muassa asettanut pakotteita Venäjää vastaan Ukrainan hyökkäyssodan takia.

Neuvotteluiden tarkoituksena on vähentää Venäjän ja Yhdysvaltain ydinaseiden määrää. Neuvotteluiden taustalla oleva sopimus takaa (englanninkieliseltä nimeltään New Start) muun muassa, että mailla on mahdollisuus tarkistaa toistensa mannertenvälisten ohjusten laukaisuun käytettäviä tukikohtia.

Suurvaltojen välillä oli kuitenkin kiistaa kesällä, kun Yhdysvallat olisi Venäjän mukaan halunnut lähettää tarkastajiaan ”mielijohteesta” Kremlin tukikohtiin. Venäjä ilmoitti, että se lakkauttaa tarkastukset tämän takia.

Osaltaan tilannetta hankaloittaa Venäjän aloittama sota Ukrainassa, sillä se on Venäjän edustajien mukaan asettanut Washingtonin ja Moskovan tiukkaan vastakkain­asetteluun. Venäläisten mukaan Yhdysvallat ei myöskään ole tarjonnut riittäviä takeita siitä, että sen tarkastajat pääsevät matkustamaan rauhassa Venäjältä.