HS:n toimittaja kertoo Kiinan kulmista, joissa koronatoimia ei huomaa juuri lainkaan. Mediassa ne paikat eivät yleensä näy.

Peking

Koronauutisointi Pekingistä on tänä vuonna ontunut samalla tavalla kuin ilmansaasteuutisointi aikanaan.

Kymmenen vuotta sitten me länsitoimittajat – minä mukaan lukien – kerroimme niin paljon ja elävästi Pekingin ilmansaasteista, että Suomessakin luultiin Pekingin olevan ilmaltaan maailman saastunein kaupunki.

Olihan Pekingin ilmanlaatu tuolloin kamala, mutta pääkaupunki ei päässyt edes Kiinan kymmenen saastuneimman kaupungin listalle. Kukaan ei Pekingin-raporteissaan valehdellut mutta ei myöskään sanonut, että muualla Kiinassa oli vielä pahemmin.

Viime kesänä jopa eräs suomalainen, Kiinaa seuraava asiantuntija sanoi minulle, että ”te siellä Pekingissä olette kaikki kotonanne koronasulussa”.

No, Peking ei ole ollut sulussa, mutta sellaisen mielikuvan me toimittajat olimme onnistuneet antamaan.

Pekingissä ravintolat ovat olleet välillä kiinni, usein on etäkoulua ja joskus etätöitä. Aina pari kolme tuttua on jumissa kotonaan, kun joltain taloyhtiössä on todettu virus tai altistus. Testeissä kaikki juoksevat parin päivän välein.

Hulluahan tämä on, mutta Kiinan mittapuulla Pekingin meno ei ole ollut lainkaan pahimmasta päästä.

” Vuoret korkeita, keisari kaukana.

Kevään kahden kuukauden sulku Shanghaissa oli oikeasti kamala, ja siitäkin me toimittajat raportoimme näyttävästi. Kodeissaan nyhjöttäneitä ihmisiltä loppui ruoka.

Mutta vähälle maininnoille meiltä ovat jääneet monet yhtä suuret tragediat. Esimerkiksi Kiinan Xinjiangin ja Tiibetin kaupungeissa on ollut yli kolmen kuukauden sulkuja. Niissäkin on kärsitty nälästä.

Syymme on inhimillinen. Me länsimaiset toimittajat asumme Pekingissä ja Shanghaissa, ja haemme niistä esimerkit koronajuttuihimme. Eniten innostumme ja kauhistumme sellaisesta, jonka näemme aivan lähellämme. Saamme haastateltavia ja valokuvaa ja videota.

Me toimittajat myös kerromme mielellämme omista kokemuksistamme. Minä olen raportoinut esimerkiksi kahden viikon maahantulokaranteenistani otsikolla Kiinalainen ihmiskoe.

Kokemustensa kautta kertomisessa on toki puolensa, sillä niihin voi lukija kotimaassa helposti samaistua. Kiinalainen ihmiskoe oli sangen luettu juttu.

Peking on viime viikkoina kiristänyt koronatoimiaan, mutta Shanghaissa meno on ollut jälleen aika leppoisaa. Siitä leppoisuudesta länsimedia ei ole käynyt raportoimaan.

Emme me halua antaa Kiinasta väärää kuvaa. Me vain olemme tottuneet kirjoittamaan kaikkialta maailmasta ennen kaikkea ikävistä ja tavallisesta poikkeavista asioista.

Shanghaissa taas aika normaalia – ketä lukijaa sellainen kiinnostaa?

” Iso osa Kiinaa on elänyt epidemian aikaa sangen rennoissa fiiliksissä.

Pohdin näitä asioita viime viikolla ollessani Kiinan matkustusrajoitusten vuoksi jumissa Yunnanin maakunnan Dalin kaupungissa.

Dalissa tuskin huomasin koronatoimia.

Harva käytti maskia. Kadut ja huvittelupaikat pursusivat väkeä. Oli konsertteja, markkinoita ja bileitä toisensa perään. Dalissa todellakin syötiin, juotiin ja laulettiin.

En muistaakseni nähnyt Dalissa edes yhtään korona-ajan kokovalkosuojahaalariin puettua koronanvastaisten toimien työntekijää.

Ravintoloihin ja kauppoihin käveltiin noin vain, eikä ovilla kukaan skannaillut mitään seurantakoodeja. Jotkut paikalliset eivät olleet käyneet koronatestissä kahteen vuoteen.

Esimerkiksi Pekingissä on käytävä testissä parin päivän välein, jos mielii päästä edes kauppaan tai taksiin.

Dalilaiset kertoivat, että tällaista siellä on ollut lähes koko pandemian ajan. Sama huoleton meno oli Jiangxin maakunnassa Poyangjärven ympärillä, kun kävin siellä kuivuutta selvittäneellä juttukeikalla kuukautta aiemmin.

Kaikkialle Kiinassa virus ja sitä myötä torjuntatoimet eivät siis olleet ehtineet. Kyse voi olla myös kaukana keskusvallasta olevien paikallisviranomaisten haluttomuudesta löytää virusta tai pitää löydöksistään meteliä.

Kiinassa on sanonta: vuoret korkeita, keisari kaukana.

Itse asiassa iso osa Kiinaa on elänyt epidemian aikaa sangen rennoissa fiiliksissä. Siitä puolesta totuutta me länsitoimittajat emme ole onnistuneet kertomaan.

Nyt tulkoon tämäkin kerrotuksi.

Voi olla, että hyvän asian uutisoinnille on meneillään viimeiset hetket. Koronavirus on levinnyt Kiinassa laajemmalle kuin koskaan, ja nyt Dalissakin on alettu panna taloja sulkuun.

Juhlat siellä vielä kuitenkin jatkuvat.

