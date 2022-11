Unkari on luvannut korjata budjettirahojen jakoon liittyneitä epäkohtia. Komissio ei pidä uudistuksia vielä riittävinä, kertoo asiaa tiiviisti seuraava EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok).

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on rakentanut suosiotaan myös EU-kritiikin avulla. Unkari on ollut EU:n jäsenmaa vuodesta 2004.

Bryssel

EU-komissio aikoo keskiviikkona kertoa historiallisen ehdotuksen: se ehdottaa, että yhden jäsenmaan eli Unkarin saamaa EU-rahoitusta leikataan.

Syynä on se, että Unkari on rikkonut EU:lle keskeistä oikeusvaltioperiaatetta, ja tämä on vaarantanut EU:n budjettirahojen asiallisen jaon maan sisällä.

Unkari oli luvannut tehdä kaikkiaan 17 uudistusta asian korjaamiseksi 19. marraskuuta mennessä. Uudistuksia on pitkä lista, mutta niiden toimeenpanossa on komission mielestä edelleen isoja aukkoja.

Unkari lupasi muun muassa parantaa korruption torjuntaa ja varmistaa, että julkiset hankinnat eli valtion ja kuntien tekemät tarjouskilpailut ja ostot hoidetaan asianmukaisesti.

Komissio ehdottaa leikattavaksi 65 prosenttia rahoituksesta, jota Unkari on saanut EU:n koheesiorahaston kautta kolmelle eri rahoitusohjelmalle. Yhteensä se tarkoittaa Unkarille noin 7,5 miljardin euron menetystä.

EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) vahvistaa HS:lle kuulleensa komissiolta, että esitys koheesiorahojen leikkauksesta on tulossa. Sarvamaa oli EU-parlamentissa keskeinen neuvottelija, kun EU:ssa luotiin oikeusvaltiomekanismi eli työkalu, jolla Unkarin rahoitusta nyt leikataan. Hän on ollut asiasta viime ajat tiiviissä yhteydessä komissioon.

Toissa viikolla joukko EU-parlamentaarikkoja kertoi omana mielipiteenään, että Unkari ei ole tehnyt riittäviä korjauksia. Parlamentaarikkojen mukaan komissio tekisi vakavan virheen, jos se päästäisi Unkarin nyt pälkähästä.

Komissio heittää pallon seuraavaksi jäsenmaille, joiden pitää määräenemmistöllä lopulta päättää, miten ne suhtautuvat komission esitykseen. Sarvamaa uskoo, että enemmistö maista kannattaa komission esitystä.

Päätös tehtäneen nopeasti, tällä tietoa jo 6. joulukuuta pidettävässä EU:n valtiovarain­ministereiden kokouksessa.

Mahdollista edelleen on, että Unkari saa äkillistä vauhtia toimeenpanoonsa ja pystyy osoittamaan jäsenmaille, että on uudistuksissa tosissaan.

Koheesiorahoista erillään Unkari odottaa edelleen rahojaan EU:n elpymisvälineestä, joka luotiin koronaviruspandemian jälkeen.

Komissio aikoo ennakkotietojen mukaan hyväksyä Unkarin elvytyssuunnitelman, mutta ei aio antaa maalle euroakaan ennen kuin luvatut oikeusvaltio­uudistukset on tehty. Samoin on toimittu Puolan kanssa.

Unkari pyysi alun perin elpymisvälineestä 7,2 miljardin euron avustuksia, mutta maan tuoreimpien talouslukujen perusteella osuus on laskenut 5,8 miljardiin euroon.

Unkarin elvytyssuunnitelma on sääntöjen mukaan hyväksyttävä ennen tämän vuoden loppua, tai muuten maa menettää pysyvästi 70 prosenttia luvatuista avustuksista.

Unkari on viime ajat jarruttanut EU-päätöksentekoa ja estänyt muun muassa 18 miljardin euron avun ohjaamisen Ukrainalle. Jos jarrutus jatkuu, EU:ssa joudutaan miettimään päätöksentekoon uusia väyliä, koska Ukraina tarvitsee kyseiset rahat jo yksin valtionhallintonsa pystyssä pitämiseen.

Unkari ei ole myöskään ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyttä, vaan asian käsittely on siirtymässä ensi vuoden puolelle.