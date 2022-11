Verkkokauppajätti Ali Baban perustajasta Jack Ma:sta ei ole juuri nähty merkkejä noin kahteen vuoteen. Medioiden mukaan hän piilottelee Japanissa.

Kiinalaisen Ali Baba -verkkokaupan perustaja, miljardööri Jack Ma piilottelee Japanissa, kertoo sanomalehti The Guardian.

Ma arvosteli Kiinan johtoa kaksi vuotta sitten Shanghaissa ja katosi sen jälkeen lähes täydellisesti. Hän julkaisi viime vuonna 48-sekuntisen videon ja esiintyi kerran Hollannissa. Hänen huvijahtinsa on myös nähty Espanjassa.

Muita merkkejä miljardööristä ei noin kahteen vuoteen ole nähty.

Ensimmäisenä asiasta kertoi tiistaina talouslehti Financial Times (FT). Sen nimettömien lähteiden mukaan Ma on piileskellyt Japanissa perheensä kanssa ainakin puoli vuotta. Hän on lasketellut Japanin Alpeilla, vieraillut kylpylöissä ja lehden tietojen mukaan vieraillut säännöllisesti ainakin Israelissa ja Yhdysvalloissa.

Ma, 58, on kerännyt arviolta 50 miljardin euron omaisuuden, joka tosin on suunnilleen puolittunut Kiinan viranomaisten otettua yritykset tarkempaan valvontaan.

Kiina on viime vuosina suorittanut ”puhdistuksia” vaikutusvaltaisimpien teknologia­miljardöörien yrityksissä ja esimerkiksi vanginnut niiden johtajia.