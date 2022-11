Videoissa mellakkapoliisit kulkevat kilvet pään päällä, ja mielenosoittajat heittelevät heitä ainakin lasisilla pulloilla.

Peking

Ilmeisesti koronarajoituksistaan vihastuneet mielenosoittajat ottivat keskiviikon vastaisena yönä yhteen mellakkapoliisin kanssa Kiinan Guangzhoun kaupungissa.

Tämä on luultavasti tähän mennessä väkivaltaisin yhteenotto viime päivien mielenosoitusten ajalta.

Protestoijat olivat hajottaneet koronasuluissa olevien talojen ympäriltä aitoja, ja HS:n näkemillä videoilla mellakkapoliisi käytti heitä vastaan myös kyynelkaasua.

Tapahtumasta kiersi videoita Twitterissä, ja uutistoimisto Reuters on varmentanut videoiden tapahtumapaikaksi Guangzhoun Haizhun alueen.

Videoissa mellakkapoliisit kulkevat kilvet pään päällä, ja mielenosoittajat heittelevät heitä ainakin lasisilla pulloilla. Videoista on vaikea arvioida, kuinka monta mielenosoittajia oli.

Kokovalkoisiin korona-ajan suojahaalareihin pukeutuneet poliisit pidättivät lukuisia ihmisiä.

Guangzhoun Haizhussa on ollut iso ja tiukka alueen sulku koronatapausten vuoksi.

Muualta Kiinasta ei ainakaan vielä ole kantautunut uutisia mielenosoituksista keskiviikon vastaiselta yöltä. Poliisi ja siviilipukuiset vartijat ovat partioineet katuja niin tiiviisti, etteivät protestoijat ole päässeet kokoontumaan maanantai- tai tiistai-iltoina.

Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen merkittävä, lain toimeenpanoa valvoa elin ilmoitti tiistaina illasta, että ”lain mukaan on vihamielisten voimien soluttautuminen ja sabotaasitoimet on tukahdutettava”. Tämän voi päätellä viittaavaan äskeisiin mielenosoituksiin.

Viikonloppuna Kiinassa oli kymmenissä kaupungeissa kaduilla tai yliopistojen kampuksilla mielenosoituksia koronarajoituksia vastaan. Osassa niistä vaadittiin jopa valtion johdon eroamista, mikä on Kiinan protesteissa hyvin harvinaista. Protestit ovat yleensä myös hyvin paikallisia, eivät näin laajasti levinneitä.

Useiden länsiviestinten mukaan poliisi on alkuviikosta kutsunut kuultavaksi lukuisia mielenosoittajia ja vaatinut heitä kirjoittamaan selvityksiä tapahtumista. Heille on myös soiteltu, ja poliisi on vieraillut joidenkin kotona.

Mieltään osoittaneiden kännyköitä on takavarikoitu, ja poliisi ilmeisesti etsii niistä viestinvaihtoja ja Kiinassa luvattomia viestisovelluksia.

Ainakin useat Pekingin yliopistot ovat kehottaneet opiskelijoita matkustamaan kampuksilta koteihinsa. Opiskelijoille on jopa luvattu ilmaisia matkoja.

Syynä saattaa olla osin pelko kiristyvistä koronarajoituksista, mutta myös halu hajottaa opiskelijat kauas toisistaan. Tällöin he eivät voi osoittaa mieltään.