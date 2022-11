Oath Keepers -järjestön perustaja Stewart Rhodes tuomittiin syylliseksi kapinalliseen salaliittoon. Vastaavasta rikoksesta ei ole tuomittu Yhdysvalloissa ketään noin kolmeen vuosikymmeneen.

Äärioikeistolaisen Oath Keepers -järjestön perustaja Stewart Rhodes tuomittiin syylliseksi kapinalliseen salaliittoon. Tuomio liittyy kongressitalon väkivaltaiseen valtaamiseen 6. tammikuuta 2021.

Syyttäjän mukaan silmälappua käyttävä Rhodes johti kongressitalon valtaamisessa sotilastyylisiin asuihin sonnustautuneita hyökkääjiä ”kuin kenraali taistelukentällä”.

Syytteiden mukaan Oath Keepersin jäsenet yrittivät kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen ja estää Joe Bidenin nousun presidentiksi. Heidän mielestään Donald Trump voitti todellisuudessa vaalit ja vaalivoitto ”varastettiin Trumpilta”.

Rhodesin lisäksi kapinallisesta salaliitosta sai tuomion myös Oath Keepersin Floridan-osaston johtaja Kelly Meggs. Kolme muuta samasta rikoksesta syytettyä järjestön jäsentä sen sijaan vapautettiin kapinallisen salaliiton syytteestä. Kaikki viisi tuomittiin syyllisiksi virallisen menettelyn estämiseen.

Rhodesin ja Meggsin tuomiot ovat kovimmat, jotka on toistaiseksi annettu kongressitalon valtaamiseen liittyvissä oikeusistunnoissa.

Yhteensä yli 900 ihmistä on saanut syytteen mellakkaan liittyen, mutta monet syytteistä ovat huomattavasti lievempiä. Vakavimpia rikossyytteitä ovat saaneet Oath Keepersin lisäksi Proud Boys ja Three Percenters -äärijärjestöjen jäsenet.

Tuomioiden on uskottu korostavan Capitolin valtauksen vakavuutta ja suunnitelmallisuutta. Syyttäjän mukaan Oath Keepers -järjestön jäsenet olivat keskustelleet salatuissa keskusteluryhmissä, kuinka he halusivat aloittaa sisällissodan estääkseen Bidenin nousun presidentiksi.

Rhodes ja Meggs ovat Yhdysvalloissa lähes kolmeen vuosikymmeneen ensimmäiset ihmiset, jotka saavat tuomion kapinallisesta salaliitosta. Rikosnimike on nykyisin hyvin harvinainen ja juontaa juurensa Yhdysvaltain sisällissodan ajalle.

Viimeksi vastaavasta rikosnimikkeestä annettiin tuomio vuonna 1995 islamistisen ääriryhmän jäsenille, jotka suunnittelivat New Yorkin maamerkkien pommittamista.

Enimmäismäärä vankeutta kapinallisesta salaliitosta on 20 vuotta. Tuomittujen vankeuden pituus selviää Yhdysvaltain oikeuskäytännön mukaisesti vasta myöhemmin. Koska Rhodes tuomittiin myös muihin rikoksiin, hän voi saada yhteensä jopa 60 vuoden vankeustuomion.

Lakiasiantuntija, entinen valtakunnansyyttäjä Harry Litman kuvaili Twitterissä Rhodesin tuomiota ”valtavaksi voitoksi Yhdysvalloille haastavassa, erittäin tärkeässä ja jopa historiallisessa tapauksessa”. Samoin CNN:n kansallisen turvallisuuden analyytikko Juliette Kayyem piti tuomiota merkittävän voittona oikeusvaltion ja turvallisen vallanvaihdon suojelemiselle.

Rhodesin asianajajat Edward Tarpley (vas.) ja James Lee Bright kommentoivat tuomiota oikeustalon ulkopuolella.

Puolustuksen asianajaja James Lee Bright sanoi tuomion jälkeen toimittajille, että Rhodes suunnittelee valittavansa tuomiosta. Bright sanoi olevansa tietenkin pettynyt, mutta samalla hän kehui oikeudenkäynnin järjestelyjä.

”Uskon, että saimme reilun oikeudenkäynnin”, Bright sanoi.

Hänen mukaansa oikeuden tuomio olisi kuitenkin voinut olla toisenlainen, jos istunto olisi käyty muualla kuin maan pääkaupungissa Washingtonissa.

57-vuotias Rhodes on entinen armeijan laskuvarjo­joukkojen sotilas, joka on valmistunut Yalen huippuyliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Hän on aiemmin työskennellyt libertaarisen kongressiedustajan Ron Paulin avustajana.

Vuonna 2009 hän perusti Oath Keepers -järjestön, joka osallistui raskaasti aseistettuna mielenosoituksiin jo ennen kongressitalon tapahtumia.

Rhodes itse ei tunkeutunut sisälle kongressitaloon tammikuun 6. päivän mellakassa vaan keskittyi joukkojen johtamiseen.