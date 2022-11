Ukrainan asevoimat on ilmoittanut päivittäin koko sodan ajan omat lukunsa Venäjän kokemista sotilas- ja kalustotappioista. Niiden luotettavuuden arviointi on vaikeaa.

Volodymyr Zelenskyi väitti puheessaan, että venäläisiä sotilaita kuolee tämän vuoden aikana 100 000. Kuva on otettu 26. marraskuuta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi väitti tiistai-iltana pitämässään perinteisessä päivittäisessä puheessaan, että tämän vuoden aikana sodassa kuolee 100 000 venäläissotilasta.

”Venäjä sanoi, että se valtaisi Donetskin alueen kevään aikana. Kesän aikana. Syksyn aikana. Talvi alkaa tällä viikolla. He ovat haaskanneet perinteisen armeijansa siellä, he menettävät satoja mobilisoituja sotilaita ja palkkasotilaita päivittäin. – – Tänä vuonna Venäjältä tapetaan satatuhatta sotilasta ja vain Jumala tietää, kuinka monta palkkasotilasta”, Zelenskyi sanoi.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan 24. helmikuuta. Se on kärsinyt raskaita tappioita erityisesti viime kuukausina.

Riippumattomien lähteiden antamia tarkkoja arvioita Ukrainassa kuolleiden venäläissotilaiden määrästä on erityisesti syksyn aikana ollut saatavilla hyvin vähän.

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut päivittäin koko sodan ajan omat lukunsa Venäjän kokemista sotilas- ja kalusto­tappioista. Erityisesti marraskuun alusta lähtien päivittäiset sotilastappioiden määrät ovat olleet hurjia, korkeimmillaan noin tuhat sotilasta päivässä.

Ukrainan väitteen mukaan Venäjän sotilastappiot sodan alkamisesta lähtien tähän saakka olisivat 88 380 sotilasta. Se tarkoittaa, että Zelenskyin arvion mukaan venäläisiä kuolisi joulukuussa yli 10 000. Ukrainan väitteen mukaan marraskuussa Venäjän sotilastappiot olisivat olleet yli 16 000.

Ongelma on se, että Ukrainan lukujen luotettavuutta on vaikeaa arvioida. Vaikka länsimaissa on totuttu varomaan lähinnä venäläispropagandaa, myös Ukraina pyrkii maalaamaan onnistumisistaan mahdollisimman myönteistä kuvaa. Omista tappioistaan Ukraina ei tiedota lähes ollenkaan.

Epäselvää on myös se, mitä Ukrainan tilastoidut Venäjän ”sotilastappiot” tarkalleen tarkoittavat. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC on tulkinnut luvun voivan tarkoittaa kaatuneiden ja haavoittuneiden yhteismäärää. Zelenskyin tiistainen puhe viittaa siihen, että luvuilla tarkoitetaan nimenomaan kuolleita sotilaita.

Puheessaan Zelenskyi myös erotti Venäjän asevoimiin kuuluvat kuolleet sotilaat ja palkkasotilaat, joilla hän tarkoittanee erityisesti Jevgeni Prigožinin johtaman Wagner-yksityisarmeijan jäseniä. Zelenskyin mukaan heitä ei ole siis edes laskettu mukaan Ukrainan ilmoittamiin sotilastappioihin.

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, eversti­luutnantti Simo Pesu kommentoi Ukrainan ilmoittamia lukuja HS:lle marraskuun alussa.

”Kun on konfliktissa osapuolena, tulee aina tarve viestiä omista onnistumisista ja vastustajan tappioista tietyllä tavalla. Jos Ukraina puhuu yli 70 000 kuolleesta venäläisestä sotilaasta ja Venäjä itse 6 000 kaatuneesta, onhan siinä aika iso ero”, Pesu sanoi.

Pesun mukaan ylisuurilta kuulostaviin lukuihin kannattaa suhtautua suurella varauksella. Jos ne pitävät paikkansa, se voisi tarkoittaa, että joukkoja menetetään nopeasti niin paljon, että sodankäyntiä olisi mahdoton jatkaa.

Pesun mukaan oli aikaisempien sodankäynnin teorioiden perusteella epätodennäköistä, että venäläisiä sotilaita voisi kaatua rintamalla tuhannen sotilaan päivätahdilla. Jos luvuissa sen sijaan olisivat mukana sekä kaatuneet että haavoittuneet, lukua voi pitää mahdollisena.