Länsimainen mainonta on kaikonnut Moskovan katujen mainostauluilta. Mitä tuli tilalle? Moskovalainen Jan ajaa keskiluokan lähiöistä eliitin valtakadulle.

Moskovan katujen varsilla on tuhansia isoja mainostauluja. On parinkymmenen neliön kokoisia plakaatteja, on 15 metriä leveitä jättijulisteita. Videomainokset pyörivät lähes 30 metriä leveissä ruuduissa.

Joulukuun pimeässä katumainosten kirkkaita valoja ei voi olla huomaamatta.

Eikä niitä voi ohittaa siksikään, että ne ovat niin järkyttävässä ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Vien lapsiani harrastuksiin eri puolille, ja aloin kiinnittää huomiota mainoksiin, joissa on kaikissa samantapainen haalea taustakuva – useimmissa on naurava äiti ja lapsi, yhdessä isä ja lapsi – ja kuvan päällä isoilla kirjaimilla mainosslogan.

Ensin: HAAVEILKAA.

Sitten: ILOITKAA.

Hieman kauempana: ELÄKÄÄ.

Ja taas vähän matkan päässä RAKASTAKAA.

Myöhemmin vielä HALATKAA ja LUOKAA.

Näitä käsky näytti olevan joka puolella. Mitä tässä mainostetaan? Koteja. Mainostaja on Donstroi, yksi Venäjän suurimmista rakennusfirmoista.

Haaveilkaa.

Iloitkaa.

Eläkää.

Rakastakaa.

Halatkaa.

Luokaa.

Rupesin tarkkailemaan muitakin mainoksia. Kyllä, läntiset mainostajat ovat poistuneet, joten tällä hetkellä mainostaulut täyttyvät venäläisistä mainoksista.

Kerron ensin detaljin, joka saattaa kiinnostaa suomalaisia. Valio on myynyt tuotantonsa Venäjällä, ja nyt joitain ikonisia suomalaisia juustoja nimetään uudelleen. Viola on yhä Viola. Sen sijaan Oltermanni on Laplandia, sen kertoo mainostaulu.

HUOMIO! JUUSTON NIMEÄMINEN UUDELLEEN. LAPLANDIA.

Tämä tiedonanto on harvinaisen lakoninen. Muutoin kaupunki on nimittäin täyttynyt voimaannuttavista viesteistä.

Huomio! Juuston nimeäminen uudelleen. Laplandia.

Juuri rakennusfirmat vaikuttavat siltä kuin niillä olisi jokin piilevä sopimus, uusi yhteinen ilosanoma.

TÄSSÄ ON ONNELLISUUS huutaa Hals-nimisen rakennusfirman kampanja.

KUN MUUT RAKENTAVAT, ME MUUTAMME MAAILMAN, kertoo Badaevsky-yhtiö.

Mainokset esittelevät uusien asuntoyhtiöiden nimiä: Dream Towers. City Wow. Hide. It’s High Life. Level. Famous.

Seurapiirielämää.

Unelmien tornit.

Piiloudu.

Z-patriooteillekin on myytävää, kuten asuntoja taloissa nimeltä Liike, Kunnia, Kansantasavalta ja Marsalkka. (Tämä menee jo niin yli, että pakko nauraa: ”Missä teidän uusi Moskovan-kotinne on?” ”Kansantasavallassa.”)

Kun muut rakentavat, me muutamme maailman.

Pimeässä loistavat orwellilaiset viestit. Olen jo lähes tottunut kaikkialla näkyvään romanttisen musikaalin mainokseen.

Musikaali pohjautuu neuvostoliittolaisen 1980-luvun kulttibändin Sekretin tuotantoon. Se sijoittuu 1980-luvun Leningradin valkoisiin öihin. On sukupolvien konflikti, jakautunut nuoriso, ja vaikeita valintoja onnen ja velvollisuuden välillä.

Musikaalin tuottaja on Dmitri Bogatsev, jonka ansioluetteloon kuuluu läntisten klassikkomusikaalien kuten Catsin, Mamma Mian, Oopperan kummituksen ja Chessin tuottaminen Moskovaan.

Hänen uuden, venäläisen suurproduktionsa nimi on: Älä pelkää mitään. Olen kanssasi.

Mainoksissa nimi on valtavin kirjaimin. Kieltämättä hätkähdin, kun näin sen ensimmäisen kerran:

ÄLÄ PELKÄÄ MITÄÄN. OLEN KANSSASI on vahva viesti sotaa käyvässä maassa vuonna 2022.

Älä pelkää mitään. Olen kanssasi.

Olen kesästä alkaen miettinyt, mitä moskovalaisten mielessä on. Tai pikemminkin: en ole enää ymmärtänyt, mitä heillä on mielessään. En saa siitä enää selvää.

Muistan hyvin, kuinka vuosien 1998 ja 2008 välillä Moskova muuttui haisevasta postneuvostoliittolaisesta kylästä dynaamiseksi kaupungiksi ja miten evoluutio jatkui 2008–2022 niin, että kaupungista tuli innovatiivinen megapoli.

Syksyllä 2022 en tunnista Moskovaan enkä sen ihmisiä.

Ehkä mainoksista voi päätellä, että moskovalaiset ovat vajoamassa takaisin 1990-luvun alun apatiaan. (Ankeasta ilmapiiristä voi lukea tutkimuksistakin.)

Sota jatkuu, sanktiot jatkuvat – vielä keväällä kaikki uskoivat, että vuodessa sanktiot poistetaan. Rajat Eurooppaan on laitettu kiinni. Liikekannallepano on iholla.

Yhteiskuntaa raivataan yhteen ideologiseen suuntaan, propagandistit huutavat televisiossa.

Mielialaan piristämiseen käyvät positiiviset viestit kaupungin hallinnoimissa mainostauluissa: ELÄKÄÄ. ILOITKAA. RAKASTAKAA.

TÄSSÄ ON ONNELLISUUS.

ÄLÄ PELKÄÄ MITÄÄN. OLEN KANSSASI.

Puhutellaanko näin kaikkia vai vain Moskovan keskiluokkaa? Saadakseni jonkun vastauksen, ajoin Rublevkan valtatielle.

Rublevka on Moskovan maakunnassa ja kuuluisa siitä, että sen ympärillä asuu Moskovan eliitti muurien sisällä ökylinnoissaan.

Rublevkalla on asunut Neuvostoliiton kommunistipuolueen johto Leninistä alkaen.

Sen varrella on nyt presidentti Putinin datša, siis hänen kotinsa ja virka-asuntonsa Novo-Ogarjovo.

Mitä siellä mainostetaan? Onko voimaannuttavia viestejä?

Ei. Eliittiä ei häiritä LUOKAA tai RAKASTAKAA -käskyillä.

Heidän tienvarsimainoksissaan myydään luksustuotteita kuten aina ennenkin.

On yksi kiinteistövälityksen mainostaulu, mutta sen muistan jo kolmen vuoden takaa. Se pisti jo silloin silmään, mutta nyt se on vielä herättävämpi. Jostain syystä firma on valinnut markkinointiinsa sloganin:

JUMALANÄITI, PELASTA VENÄJÄN MAA.

Näillä sanoilla kaupataan asuntoja Putinin naapurissa.

Jumalanäiti, pelasta Venäjän maa.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa maanpakoon lähtenyt pietarilainen toimittaja Mihail ja moskovalainen kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille uhka, joka voi johtaa Venäjällä pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS