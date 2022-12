EU rikkoi tabuja Ukrainan aseavulla ja katkoi taloussuhteet Venäjään. Maiden yhtenäisyys horjui, mutta toistaiseksi esteiden yli on vielä menty.

Bryssel

Kirjoituspöytä on lastulevystä kasattu ja kolhiintunut, väärässä ympäristössä arvorakennuksen aulassa. Pöydän ääreen kumartuneina on kolme miestä sotilasväreissä allekirjoittamassa paperia.

He ovat Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantšuk, presidentti Volodymyr Zelenskyi ja pääministeri Denys Šmyhal.

Päivä on 28. helmikuuta, maanantai, neljä päivää Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen. Ukraina allekirjoittaa jäsenhakemuksen Euroopan unioniin.

Se on hätähuuto Euroopalle, niin vahva viesti kuin voi olla. Pysykää meidän puolellamme, älkää jättäkö meitä yksin!

Helmikuun intensiivisinä päivinä, kun Venäjän uhkaukset muuttuivat todeksi, alkoi myös Euroopan unionin muutos entistä tiiviimmäksi yhteisöksi. Sen yksi osa on Ukrainan jäsenhakemus.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli jo vuonna 2019 ilmoittanut, että haluaa johtaa ”geopoliittista komissiota”, siis kasvattaa EU:n roolia maailmanpolitiikan näyttämöllä. Julmaa ironiaa on, että tänä kuluneena vuonna von der Leyenin tahto alkoi toteutua – Euroopassa käytävän sodan kautta.

EU on rikkonut vuoden aikana monia tabuja rahoittamalla asetoimituksia sotaa käyvään Ukrainaan ja sopimalla Ukrainan sotilaiden kouluttamisesta, tosin visusti EU:n maaperällä. EU:sta on tämän seurauksena tullut sodan osapuoli ja lisäksi Venäjän energiasodan pääkohde.

Lisäksi EU on vuoden aikana tukenut Ukrainaa taloudellisesti niin voimakkaasti, että muuta mahdollisuutta kuin jatkaa tukea ei ole.

EU-komission puhemies Ursula von der Leyen kävi tapaamassa presidentti Volodymyr Zelenskyita Kiovassa 15. syyskuuta.

Pääministeri Sanna Marin kävi toukokuun lopussa Ukrainassa lyhyellä vierailulla. Hänelle esiteltiin Venäjän hyökkäyksen tuhoja Irpinin kaupungissa.

Helmikuun lopussa EU:ssa ei ollut sen kummempaa viisautta kuin muuallakaan eikä moni uskonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin toteuttaisi uhkauksensa hyökätä naapurivaltioonsa.

EU:n ensireaktio oli vastata samalla tavalla kuin Krimin miehitykseen: asettaa talouspakotteita Venäjää vastaan. Nyt pakotteet oli tarkoitus vain virittää sellaisiksi, että Venäjän talous menisi niistä polvilleen.

Siitä alkoi EU:n ja nyky-Venäjän yli 30-vuotisen taloussuhteen purkautuminen. Suhde perustui molempia osapuolia hyödyttäneeseen fossiilisen energian tuontiin Venäjältä Eurooppaan. Se toi Venäjälle vaurautta ja myös sotakassaa, miltä EU sulki silmänsä.

Euroopalle tuonti tarkoitti halpaa kaasua ja mahdollisuutta pitkittää siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

EU kertoi ensimmäisistä uusista pakotteista kaksi päivää ennen varsinaista hyökkäystä, kun Venäjä tunnusti miehittämänsä maakunnat Itä-Ukrainassa. Pakotteet tuntuivat kovin miedoilta, pelotetta niissä ei ollut nimeksikään. Saksa kuitenkin kertoi vielä erikseen, että se keskeyttää Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen vastalauseena Venäjän toimille.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dimitri Medvedev toivotti Twitterissä Euroopan tervetulleeksi maailmaan, jossa tuhat kuutiota maakaasua maksaa kohta 2 000 euroa.

Medvedev ei edusta Venäjän terävintä kärkeä, mutta hänen uhonsa sanallisti sen, että Venäjä aikoi käyttää kaasua aseenaan. Nyt jälkikäteen on ymmärretty, että Venäjä aloitti kaasuaseen käytön jo kuukausia ennen hyökkäystä ja aiheutti tahallaan niukkuutta ja hintojen nousua.

Seuraava EU:n pakotesatsi varsinaisen hyökkäyksen jälkeen oli jo järeämpi: pitkä lista henkilöitä, pankkeja ja yrityksiä. Maiden kesken oli erimielisyyttä esimerkiksi siitä, pitäisikö Venäjä irrottaa Swift-maksujärjestelmästä, olisiko se kerralla jo liikaa?

Jälkiviisauden valossa joidenkin jäsenmaiden sipsuttelu ensi vaiheen pakotteiden ympärillä tuntuu irvokkaalta.

Helmikuussa eläteltiin toivoa siitä, että jäsenmaiden ei tarvitsisi mennä liian pitkälle pakotteissa, sillä ne runtelevat myös EU:n omaa taloutta. Lisäksi EU halusi iskeä Venäjällä niihin, jotka oikeasti edistävät ja rahoittavat sotaa – ei tavalliseen kansaan.

Nyt joulukuussa kymmenen kuukautta myöhemmin voimaan on saatu jo yhdeksäs erä pakotteita. EU-yritykset ovat pääosin, mutta eivät täysin, lähteneet Venäjältä. Moni toivoisi Venäjän kärsivän pakotteista ja yritysten ja ihmisten joukkopaosta enemmän, mutta Venäjä on ollut harmillisen vastustuskykyinen.

Venäjän hyökkäys käynnisti turvallisuuspoliittisen käännöksen etenkin Suomessa ja Ruotsissa, jotka hakivat Nato-jäseniksi.

Saksan tuore liittokansleri Olaf Scholz linjasi kolme päivää hyökkäyksen jälkeen, että Saksa parantaa sotilaallista puolustuskykyään sadan miljardin euron erikoismäärärahalla.

Scholz nimitti päätöstä Zeitenwendeksi, aikakauden muutokseksi. Scholzin johtajuudelta odotettiin EU:ssa paljon, mutta hän ei ole ottanut sitä roolia, joka Saksalla ja Angela Merkelillä aiemmin oli. Saksa on saanut vuoden aikana kovaa kritiikkiä laimeudestaan, joka näkyi ensi alkuun myös aseavussa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sen sijaan käytti kaiken saamansa tilan myös siksi, että Ranska oli alkuvuonna EU:n puheenjohtajamaa. Hän jopa yritti varoituksista huolimatta neuvotella Putinin kanssa, laihoin tuloksin.

Ranska järjesti maaliskuussa suurieleisen epävirallisen EU-huippukokouksen Versailles’n linnassa lähellä Pariisia. Siellä EU-maat lupasivat lisätä puolustusmenojaan, ja samaan aikaan Venäjän pommit putoilivat synnytyssairaalaan Mariupolin kaupungissa Ukrainassa.

Itäsuunnan jäsenmaita turhautti Versailles’n ja Ukrainan todellisuuden välinen ristiriita ja EU:n perinteisten veturimaiden Saksan ja Ranskan näköalattomuus.

Turhautumista pahensi se, että EU hidasteli energiapakotteissa. Etenkin Saksa mutta myös Unkari, Italia ja Itävalta empivät. Ne kaikki olivat liian riippuvaisia Venäjän maakaasusta.

Kovinta linjaa ovat koko ajan vetäneet Puola ja Baltian maat, joiden painoarvoa on vuoden aikana nostanut se, että ne olivat oikeassa Venäjän suhteen. Puola sai poliittista pääomaa ottamalla avosylin vastaan Ukrainan pakolaisia, ja EU on toistaiseksi lakaissut maton alle enimmät murinat maan oikeusvaltiorikkomuksista.

Ranska johti puhetta EU:ssa vuoden 2022 alkupuolen. Presidentti Emmanuel Macron kutsui EU-johtajat epäviralliseen kokoukseen Versailles’n palatsiin Pariisin ulkopuolella 10. maaliskuuta.

Venäjä pommitti synnytyssairaalaa Mariupolissa Ukrainassa 9. maaliskuuta vain päivää ennen EU-johtajien kokoontumista. Vapaaehtoistyöntekijät kuljettavat pommituksessa loukkaantunutta naista turvaan. Raskaana ollut nainen siirrettiin toiseen sairaalaan, mutta hän ei selviytynyt.

Brysselissä eniten työtä, päätöksiä ja taustapapereita aiheutui Venäjän-vastaisten pakotteiden lisäksi EU-maiden elämänlangasta, energiasta. Jokainen jäsenmaa vastaa itse energiapolitiikastaan, mutta nyt osa päätöksistä siirtyi EU-tasolle.

Keväällä päällä oli vaivoin peitelty paniikki. Kansalaiset eri maissa olivat jo havainneet sähkö- ja kaasulaskujensa kasvaneen, ja joissakin maissa ärtymys purkautui mielenosoituksina.

Komissio vaati maita täyttämään kaasuvarastot piripintaan ja säästämään energiaa. Jäsenmaat haalivat maakaasutoimituksia muualta kuin Venäjältä, ja Suomikin vuokrasi aluksen nesteytettyä maakaasua varten.

EU-maat kävivät pitkää keskustelua siitä, miten maakaasun tuonti Venäjältä saataisiin loppumaan ja mitä tapahtuisi, jos se olisikin Putin, joka vääntäisi hanan kiinni. Syyskuun lopussa joku teki ratkaisun EU:n puolesta, kun Nord Stream 1 -kaasuputki räjäytettiin päreiksi.

Nyt vuoden lopussa EU-taloudet ovat yhä paremmassa kunnossa kuin etukäteen uskottiin, mutta se on maksanut EU:n jäsenmaille hirvittävät summat rahaa.

Miljardeja on mennyt siihen, että maat ovat tukeneet kansalaisiaan ja loiventaneet eri tavoin kalliita sähkö- ja kaasulaskuja. Suomi tuli kriisiin hieman ulkoradalta, koska ei ole kaasusta riippuvainen, mutta Olkiluoto 3:n myöhästyminen johti Suomessakin jättisähkölaskuihin ja äkkiä kehiteltyyn energiatukeen.

Nord Stream I -kaasulinjaston molemmat putket ja Nord Stream II -linjan toinen putki tuhoutuivat neljässä räjähdyksessä Tanskan ja Ruotsin talousalueella Bornholmin lähellä 26. syyskuuta. Räjähdyksen aiheuttajaa tai tekijää ei tiedetä.

EU:n kompromissikone on kestänyt ihmeen hyvin poikkeuksellisen vuoden. Unkari on jarruttanut useita yksimielisyyttä vaatineita pakote- ja tukipäätöksiä, mutta esteen yli on aina menty päiväkaupalla kestäneissä diplomaattien kokouksissa.

Unkari on samalla luisunut yhä enemmän marginaaliin ja vieraannuttanut myös aiemman ymmärtäjänsä Puolan.

Paljon on toisteltu sitä, että EU etenee aina kriisien myötä. Siltä se pinnalta näyttää, mutta esimerkiksi finanssi- ja maahanmuuttokriisit olivat kasvualustoja jäsenmaiden kansallismielisille ja EU-vastaisille puolueille. Vielä ei tiedetä, mitä kehityskulkuja nykyinen kriisi saa aikaan. Talousennustajat lupaavat taantumaa, joka käpertää maita sisäänpäin.

Tänä vuonna kehuja saanut EU:n yhtenäisyys ei siksi välttämättä ole kestävää, vaikka se kesti ensimmäisen vuoden tulikokeen. Venäjä arvioi väärin raivon ja päättäväisyyden, jotka hyökkäyksestä ja sotarikoksista nousivat.

Tuliko EU:sta vuoden aikana geopoliittinen toimija? Siihen on vielä matkaa. Yhteinen puolustus ei ole vuoden aikana juuri edennyt, eivätkä jäsenmaat ole olleet samalla sivulla siitä, miten järeitä aseita Ukrainan tueksi pitäisi lähettää.

Yhdysvaltain osuus on ollut täysin ratkaiseva, pelkän EU:n avun varassa Ukraina ei olisi kestänyt.

Kiovan kiikkerältä kirjoituspöydältä lähteneen jäsenhakemuksen EU sen sijaan käsitteli ennätysajassa. Jäsenmaat hautasivat varauksensa ja antoivat Ukrainalle jäsenehdokkaan aseman, mikä oli poliittinen viesti Venäjälle.

Lupaus määrittää EU:n lähivuodet, vaikka jäsenyys ei alkaisi vielä vuosikymmeneen. Ukrainan kohtalo on entistä enemmän EU:n – siis jokaisen jäsenvaltion ja myös Suomen – asia.