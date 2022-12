Sunnuntaina purkautumaan alkanut Mauna Loa tulivuori syöksee Havaijilla laavaa korkeuksiin.

Havaijilla sunnuntaina alkanut Mauna Loa -tulivuoren purkaus on jatkunut koko alkuviikon ajan. Tulivuori syöksee parhaillaan ilmaan useiden kymmenien metrien korkuisia ja usean metrin levyisiä laavasuihkuja ja sen kyljestä on alkanut valua laavaa rinnettä alas.

Tulivuoren suurin laavavirta on CNN:n mukaan tällä hetkellä runsaan seitsemän kilometrin päässä läheisestä moottoritiestä.

Paikallisten viranomaisten mukaan purkaus ei aiheuta välitöntä vaaraa lähiseudun asukkaille. Osa moottoritiestä on kuitenkin suljettu, eikä sen varrelle saa pysäköidä. Pysäköidyt autot hinataan viranomaisten mukaan pois paikalta.

Mauna Loan purkaus keskiviikkona kuvattuna ilmasta.

Laavasuihkut ovat CNN:n mukaan jopa useita kymmeniä metrejä korkeita.

Nyt meneillään oleva Mauna Loan purkaus on ensimmäinen kerta, kun maailman suurin tulivuori purkautuu liki 40 vuoteen. Sen lisäksi Havaijilla on meneillään myös toinen purkaus, sillä läheinen Kilauea-vuori on purkautunut jo viime vuodesta saakka.

"Tämä on harvinainen tilanne, että meillä on kaksi purkausta meneillään samaan aikaan”, Havaijin tulivuorten kansallispuiston edustaja Jessica Ferracane kommentoi CBS:lle.

CNN:n mukaan viranomaiset vakuuttavat, että Havaijin nimikkosaarella vierailu on silti edelleen turvallista. Kuvernööri David Igen mukaan Mauna Loan purkaus on tällä hetkellä korkealla vuorella ja alue on melko eristyksissä.

– Rohkaisemme kaikkia saarelle tuloa suunnitelleita jatkamaan suunnitelmiaan, Ige kommentoi CNN:lle.

Igen mukaan turistit voivat kuitenkin aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli he pysähtyvät moottoritielle katsomaan tulivuorenpurkausta. Hän kertoo viranomaisten olevan huolissaan lähinnä liikenteestä.

CNN:n mukaan tulivuorenpurkaus voi kuitenkin aiheuttaa terveydelle haittaa muun muassa myrkyllisten kaasujen muodossa.

Purkauksessa vapautuvat vulkaaniset kaasut voivat painua alas vuoren rinteitä ja levitä lähialueille. Havaijin terveysviranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä vulkaanisesta savusta ja tuhkasta. Lisäksi rikkidioksidin määrä ilmassa voi nousta joissakin osissa saarta.

Tulivuoresta vapautuvat kaasut ja tuhka voivat aiheuttaa oireita etenkin lapsille, vanhuksille ja hengityselinten sairauksista kärsiville. CNN:n mukaan viranomaiset kehottavat näihin ryhmiin kuuluvia vähentämään ulkoilua ja sulkemaan kotiensa ovet ja ikkunat.

Tulivuoren purkautuminen näkyy kauas.

Mauna Loa on 4169 metriä korkea tulivuori, joka purkautui viimeksi vuonna 1984. Vuori on purkautunut historiansa aikana yhteensä 33 kertaa.