Venäläiset saattavat olla kyllästymässä sotaan, kertoo yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) tuore raportti.

ISW:n näkemys perustuu Kremlin sisäiseen käyttöön tarkoitettuun mielipidetutkimukseen, jonka tulokset venäläinen oppositiomedia Meduza kertoi 30. marraskuuta saaneensa haltuunsa.

Tulosten mukaan 55 prosenttia venäläisistä kannattaa rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa ja 25 prosenttia sodan jatkamista.

Vielä heinäkuussa Kremlin teettämän mielipidetutkimuksen mukaan 32 prosenttia venäläisistä kannatti neuvotteluja Ukrainan kanssa ja 57 prosenttia sodan jatkamista.

ISW:n mukaan venäläisen riippumattoman mielipidetutkimus­järjestön Levadan lokakuun kyselytutkimus osoittaa samankaltaista jakautumista: 34 prosenttia kannattaa sotatoimien jatkamista Ukrainassa ja 57 prosenttia kannattaa neuvotteluja.

Meduza kertoi Levada-keskuksen johtajan Denis Volkovin todenneen, että niiden venäläisten osuus, jotka todennäköisesti tukevat rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa, alkoi kasvaa nopeasti Venäjän presidentin Vladimir Putinin määrättyä ”osittaisen liikekannallepanon”.

ISW:n mukaan liikekannallepanoon liittyvät ongelmat ja Venäjän tappiot ovat todennäköisesti lisänneet venäläisten sotaväsymystä.

Meduzan lähteiden mukaan Kreml suunnittelee rajoittavansa mielipidetiedustelujen tulosten julkistamista.

”Näinä päivinä voi saada kaikenlaisia tuloksia – parempi olla tekemättä sitä lainkaan”, yksi Meduzan lähteistä oli todennut.

Lähteisiin kuuluva Kremlille työskentelevä poliittinen neuvonantaja puolestaan totesi, että on ”parempi olla paljastamatta” venäläisten vaihtelevaa asennetta sotaan.

”Tämä on silkkaa vastahakoisuutta ottaa sotaan osaa henkilökohtaisesti. Sen tukeminen jatkuu, mutta on hyvin vähän halua osallistua siihen itse”, Volkov totesi Meduzan mukaan.

Hän sanoi, että nyt kun oma riski on suurempi, ihmiset haluavat alkaa puhua rauhasta.

”Silti suurin osa ihmisistä jättää asian hallinnolle: ’Pitäisimme siitä, mutta on heidän tehtävänsä päättää.’”

Myös Meduzan haastattelema sosiologi Grigori Judin totesi, että rauhanpuheiden suosio liittyy Putinin liikekannalle­panoon. Hänen mukaansa venäläiset joutuivat tänä syksynä kasvokkain ”jokapäiväisen elämän murenemisen ja vaaran tunnun” kanssa.

Kremlin sisäiset lähteet ovat todenneet Meduzalle, että hallinnossa on huoli mahdollisista joukkoprotesteista. Lähteiden mukaan hallinnossa tiedostetaan, että on parasta välttää tunteiden kuumenemista ja ihmisten tarpeetonta suututtamista.

Meduzan lähteiden mukaan Kreml on patistanut tiedotusvälineitä keskittymään nyt ”positiivisempaan agendaan.”