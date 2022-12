EU vaatii sairaalaan joutuneen oppositiojohtajan Maryja Kalesnikavan vapautusta. Kalesnikava johti kahden muun naisen kanssa Aljaksandr Lukašenkan vastaisia mielenosoituksia.

EU vaatii Valko-Venäjää vapauttamaan sairaalaan joutuneen oppositiojohtajan Maryja Kalesnikavan. Uutistoimisto AFP:n mukaan hän joutui tehohoitoon tiistaina.

Kalesnikava on ollut ennen sairaalaan joutumistaan vangittuna. EU:n mukaan Valko-Venäjän on huolehdittava hänen hyvinvoinnistaan, sillä se on vastuussa hänen tilanteestaan.

Oppositiopoliitikko Viktar Babarykan lehdistöpalvelu kertoi tiistaina, että Kalesnikavaa hoidetaan Homelin sairaalan teho-osastolla. Lehdistöpalvelun lähettämän tiedotteen mukaan Kalesnikava siirrettiin teho-osastolle leikkauksen jälkeen.

”Raportit hänen terveydentilastaan ovat hyvin hyvin huolestuttavia”, totesi EU:n ulkopolitiikan johtajan Josep Borrellin tiedottaja Peter Stano AFP:lle.

”On äärimmäisen tärkeää, että hän saa sellaista välitöntä hoitoa, jota hänen terveyden­tilansa vaatii.”

Torstaina Babarykan lehdistöpalvelu kertoi Kalesnikavan isältä julkisuuteen viestin, jonka mukaan lääkärit ovat todenneet Kalesnikavan voivan paremmin.

40-vuotias Kalesnikava oli johtamassa mielenosoituksia Valko-Venäjän itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa vastaan kaksi vuotta sitten.

Toiset kaksi mielenosoituksia johtanutta naista olivat Veronika Tsepkalo ja Svjatlana Tsihanouskaja. He ovat paenneet Valko-Venäjältä.

Kalesnikava kärsii paraikaa 11 vuoden vankeustuomiota. Peter Stano totesi hänen olevan poliittinen vanki ja vaati Valko-Venäjää vapauttamaan kaikki poliittiset vangit viipymättä.

Kalesnikavan terveydentilasta ei vielä ole tarkempia tietoja.