Onnettomuuteen joutunut tuliterä risteilijä on yhtä suuri kuin isoimmat Ruotsin-laivat.

Yksi ihminen kuoli ja neljä loukkaantui Antarktiksen ja Etelä-Amerikan eteläkärjen välisellä merialueella, kun jättimäinen aalto iskeytyi risteilyalukseen. Uutistoimisto AFP:n mukaan tapaus sattui keskiviikkona Etelä-Amerikan eteläkärjen eli Kap Hornin lähistöllä.

Viking Polaris -yhtiön risteilyalus oli joutunut myrskyyn matkatessaan kohti viimeistä pysähdyspaikkaa ennen Etelämannerta, Argentiinan Ushuaian satamaa. Tuolloin jättiaalto iski laivaan.

”Vahvistamme suurella surulla, että vieraamme kuoli tapauksen vuoksi”, laivayhtiö totesi tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan loukkaantuneilla matkustajilla on vammoja, jotka eivät ole hengenvaarallisia. He saivat hoitoa laivalla.

Aalto rikkoi useita laivan ikkunoita laivan kyljestä. Se jäi ankkuriin Ushuaian lähistölle.

Aalto on ollut erittäin suuri, sillä kyseinen risteilijä on 200 metrin pituinen eli saman kokoinen kuin suurimmat Helsingin ja Tukholman väliä liikennöivät risteilijät. Norjan lipun alla seilaava laiva on lähes tuliterä, sillä se on valmistunut tämän vuoden aikana.

Näin suuret aallot ovat niin harvinaisia, että niitä pidettiin pitkään merenkulkijoiden keskuudessa kiertäneinä myyttisinä tarinoina. Englanniksi tämänkaltaisia aaltoja kutsutaan nimellä ”rogue wave” eli roistoaalto tai villi, hurja aalto. Kyseistä sanaa käytetään joskus esimerkiksi norsusta tai muusta eläimestä, joka ei sopeudu laumaan ja hurjuuttaan aiheuttaa tuhoa.

Ne ilmaantuvat joskus myrskyssä kuin tyhjästä ja havaintojen mukaan liikkuvat ennustamattomiin suuntiin. Aalto voi näyttää lähes pystysuoralta vesiseinämältä, joka voi olla yli kaksi kertaa niin korkea kuin muut aallot.

Täsmennys 1.12.2022 klo 23.38: Lisätty rogue-sanan merkityksiä.