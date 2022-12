Raportin mukaan Kiina on perustanut keskuksia ulkomaille valvoakseen kansalaisiaan.

Kanada on kutsunut Kiinan Ottawan-suurlähettilään kuultavaksi tiedoista, joiden mukaan Kiina on luvatta perustanut Toronton seudulle käytännössä omia poliisiasemiaan, kertovat muun muassa sanomalehti The Globe and Mail ja uutistoimisto AFP.

Asia kävi ilmi jo aiemmin Madridissa toimivan Safeguard Defenders -kansalaisjärjestön raportista. Se listasi syyskuussa yli 50 Kiinan ulkomaille perustamaa ”poliisin palvelukeskusta”, joista valvotaan ulkomailla asuvia kiinalaisia. Raportin mukaan osa näistä keskuksista on auttanut Kiinaa suorittamaan poliisioperaatioitaan ulkomailla ja niistä käsin on painostettu kiinalaisia palaamaan Kiinaan vastaamaan rikossyytteisiin.

Kanadan poliisi tutkii kolmea tällaista keskusta – yksityisasunnossa, yksikerroksisessa liikehuoneistossa ja elintarvikekaupassa –, joista käsin on tiettävästi hätyytelty Kanadassa asuvia kiinalaisia.

Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi tiedotti jo lokakuussa, että se ”ottaa vakavasti Kanadassa asuviin kohdistuvat turvallisuusuhat ja tiedostaa, että ulkovallat saattavat pyrkiä pelottelemaan tai vahingoittamaan yhteisöjä tai yksilöitä Kanadassa”.

Kiina on kiistänyt poliisioperaatiot vieraissa valtiossa. Sen mukaan kyse on palvelupisteistä, joissa Kiinan kansalaiset voivat esimerkiksi uusia ajokorttinsa.

Kanada on AFP:n mukaan huomauttanut, että Wienin yleissopimuksen nojalla konsulipalveluita ja vastaavia hallinnollisia palveluja voi tarjota ulkomailla vain suurlähetystö tai konsulaatti.