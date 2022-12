Posad-Pokrovsken kylä oli kahdeksan kuukautta Ukrainan sodan etulinjassa. Venäläiset ampuivat sinne pahimmillaan satoja raketteja päivässä. Nyt Juri Nemna palasi katsomaan, mitä hänen kodistaan on jäljellä.

Posad-Pokrovske

Jos Ukrainan sodalle halutaan muistomerkki, Posad-Pokrovsken kylä Hersonin alueella soveltuisi tarkoitukseen valitettavan hyvin.

Murheellisempaa näkyä saa Ukrainastakin hakea, sillä yli 2 000 asukkaan kylän tuho on ollut lähes totaalista. Mykolajivin ja Hersonin välisen maantien varteen näkyvistä taloista lähes jokainen on ottanut osumaa venäläisten tulituksesta.

Kauppa on tohjona, huoltoasemat tuusan nuuskana, samoin melko uusi kahvila. Pramea kulttuuritalo näyttää rauniolta, jota ei olisi käytetty vuosikymmeniin.

Venäläiset tulittivat Posad-Pokrovsken kylää kahdeksan kuukautta.

Kulttuuritalosta on jäljellä raunio.

Huoltoasema ja kahvila Posad-Pokrovskessa ovat surullinen näky.

Kuulemma pahiten on tuhoutunut kylän koulu, jossa majoittui Ukrainan joukkoja. Se ei kuitenkaan näy tielle, eikä sinne voi miinavaaran takia mennä.

Vain muutama rakennus on kuin ihmeen kaupalla säästynyt vaurioilta.

Nyt Hersonin vapauttamisen jälkeen kyläläiset palaavat hävityksen keskelle – eivät asumaan, vaan katsastamaan tuhoja ja mahdollisuuksien mukaan korjaamaan niitä.

Yhden hieman ehjemmäksi jääneen talon katolla lepattaa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pressu. Sen suojaa kattoa, joka venäläisraketin sirpaleiden rei'ittämä.

Ovi on vinksallaan, ikkunat rikki ja keittiö osaksi sortunut. Olohuoneessa sen sijaan syövät eväitä talon isäntä Juri Nemna, hänen poikansa Andri ja miniänsä Lena.

Juri Nemna kotinsa ovella. Talo on asumiskelvoton. Hän tuli suojaamaan sitä talveksi levyillä ja pressuilla.

Juri Nemnan keittiö.

He pahoittelevat talon hajua – keväällä pakoon lähdettäessä pakastimeen jäi lihaa, joka mätäni.

Nemnat näkivät talonsa tuhot vasta palattuaan kylään marraskuussa.

”Tulin tänne ensimmäisen kerran neljä päivää sitten. Tarkoituksemme on saada ikkunat ja katto kiinni talveksi niin, etteivät lumi ja vesi sada sisään. Vesi on poistettava pattereista. Yritämme pelastaa sen, mitä pelastettavissa on”, sanoo Andri Nemna.

Sodan alussa Posad-Pokrovsken tilanne oli epämääräinen.

”Venäläisiä kolonnoja ajeli tästä ohi Mykolajyviin ja takaisin. Yhdeksänvuotias tyttärentyttäreni Amelia katseli niitä ikkunasta ja laski panssarivaunuja ja kuorma-autoja”, Juri Nemna kertoo.

Hän puolestaan soitti tiedot Andrille, joka välitti ne Ukrainan armeijan bottiin.

Amelian Juri oli hakenut sodan alussa Hersonista luokseen turvaan. Se osoittautui huonoksi ideaksi.

Maaliskuussa rintamalinja vakiintui aivan Posad-Pokrovsken viereen.

Venäläiset rakensivat asemansa naapurikylä Blahodatneen kolmen kilometrin päähän. Raja kulki kylien välisessä kastelukanavassa, jonka yli pääsee vain maantiesiltaa pitkin.

Ukrainan joukot linnoittautuivat Posad-Pokrovskeen, mistä muistuttavat ulompien talojen eteen hiekkasäkeistä kasatut esteet.

Posad-Pokrovsken kylässä oli 2000 asukasta.

Kylän tuho selittyy sillä, että lähes kahdeksan kuukauden ajan venäläisjoukot tulittivat Posad-Pokrovskea kaikella mahdollisella arsenaalilla, jota niiltä löytyi: tykeillä, kranaatinheittimillä, raketeilla, rypälepommeilla ja panssarivaunuilla. Pahimmillaan kylään lensi satoja raketteja päivässä.

Juri Nemna kesti Amelia-tytön kanssa tulitusta kolme päivää.

”Olin pyöräilemässä kotiin, kun taivaalla viuhahti. Painuin nopeasti maahan. Ammus putosi tuohon aidan viereen ja sirpaleet lensivät kotiini. Jos olisin ollut 30 metriä edempänä, se olisi osunut minuun.”

Juri Nemna painui Amelia-tytön kanssa piharakennuksen ahtaaseen perunakellariin. Se on samanlainen kostea, pimeä ja kylmä loukko, jossa tuhannet ukrainalaiset ovat joutuneet piileskelemään. Kellarissa lojuu yhä patja ja pari peittoa. Isoisä kertoo halanneensa tyttöä, jotta tämä pysyisi lämpimänä.

Tähän kellariin Juri Nemna piiloutui tyttärentyttärensä kanssa pahimpien pommitusten ajaksi.

Juri Nemnan pihaa: vasemmalle kellarin sisäänkäynti, oikealla huussi.

Useita kyläläisiä sai tulituksessa surmansa, eikä haavoittuneille pystytty antamaan kunnon apua. Kolmen päivän jälkeen Juri ja Amelia evakuoituivat Mykolajiviin.

”Kaikki asukkaat lähtivät täältä, osa busseilla, osa omilla autoilla. Ei tänne ollut mitään mahdollisuutta jäädä.”

Eläimille kävi vielä huonommin. Kylässä oli paljon lehmiä, sikoja ja siipikarjaa, joita ihmiset eivät pystyneet ottamaan mukaansa. Monet niistä kuolivat nälkään tai räjähtivät.

Nemnan kissa karkasi pommitusten aikana.

Juri Nemnalla oli kanoja, joiden hän arvelee päätyneen koirien suihin.

Nemnan mukaan yksi mies palasi kylään etsimään lehmiään ja löysikin niistä osan. Koska hänen talonsa oli kauimpana venäläisistä, hän oleskeli aika ajoin kylässä ja piti huolta eläimistä.

Muuten kylässä oli vain Ukrainan joukkoja. Posad-Pokrovske kesti. Venäjä ei saanut sitä haltuunsa, mutta samalla kylä tuhoutui täysin.

Nyt kylässä liikkuminen on äärimmäisen vaarallista miinavaaran vuoksi.

Andri Nemnan mukaan Venäjä ampui kylään Grad-raketinheittimellä PFM-1-miinoja eli niin kutsuttuja perhosmiinoja.

”Niitä voi olla maastossa, joten en kävele muuta kuin kovalla maalla. Siinä räjähtää jalat, jos astuu siihen.”

Andri kutsuu kuitenkin jaloittelemaan puutarhaan, sillä he ovat jo tarkistaneet sen miinoista – kävelemällä itse.

Kuinka saada hävitys suojaan ennen talvea?

Juri Nemna välttyi täpärästi osumalta, kun pihalle lensi ammus. Kuvassa mahdollisesti pala sytytintä.

Kesäkeittiön tiiliseinä on murskaantunut viereen osuneen raketin voimasta.

Keskellä pihaa taas on kuoppa, johon on iskeytynyt kranaatti. Andri Nemna olettaa, että se on lentänyt tähän vain pari kolme viikkoa aikaisemmin. Ammus on katkaissut viiniköynnöksen, jossa on kypsiä rypäleitä.

”He lähtivät Blahodatnesta vasta kaksi viikkoa sitten.”

Nyt Juri on majoittunut Mykolajiviin. Amelia-tyttö sen sijaan lähetettiin keväällä Puolaan.

”Ensimmäisinä päivinä Puolassa hän kuuli paukahduksen roska-autosta. Hän oli mennyt heti matalaksi ja pidellyt päätään”, kertoo Andri Nemna – ja alkaa yhtäkkiä itkeä hillittömästi.

Andri Nemna (oik.) tuli auttamaan isäänsä Juri Nemnaan talon suojaamisessa talvelta.

Keskustelut ihmisten kanssa Ukrainassa ovat usein tällaisia.

Juri Nemna joutuu olemaan evakossa vielä pitkään. Posad-Pokrovskeen ei ole toivoakaan jäädä talveksi. Kylään ei tule sähköä eikä kaasua. Maan päällä kulkeva kaasuputkisto on ammuttu seulaksi. Monet talot ovat korjauskelvottomia.

Posad-Pokrovskesta on hankala löytää ehjää rakennusta.

Nemnat ovat suojanneet raketin repimää kattoa UNHCR:n pressulla, johon terävä pelti on jo rikkonut.

Ukraina on säätämässä lakia, jonka mukaan kotinsa menettäneet saavat korvauksen. On kuitenkin iso kysymysmerkki, milloin korvauksia voidaan maksaa, kun Ukrainan hallinto pyörii kansainvälisellä tukirahalla.

Nemnojen mukaan kylässä tarvittaisiin nyt ennen muuta pressuja ja levyjä, jotta rakennukset saataisiin suojattua talveksi. Materiaaleja on saatu, muttei riittävästi.

Varsinaisesta jälleenrakentamisesta ei Nemnoilla ole tietoa.

”Ehkä tänne tulee komissio, joka dokumentoi tuhot. Mutta se kaikki tapahtuu myöhemmin. Ensi meidän täytyy voittaa tämä sota”, sanoo Andri Nemna.