Toimittajien mukaan presidentti Bukelen hallinto vainoaa vastustajiaan israelilaisen NSO-yhtiön ohjelmalla.

Viisitoista salvadorilaisen El Faro -verkkolehden toimittajaa on haastanut israelilaisen tietoliikenneyhtiön NSO:n liittovaltion oikeuteen Yhdysvalloissa. Lisäksi kanne on nostettu myös oikeudessa Kalifornian osavaltiossa, kertoo The New Yorker.

NSO:n tunnetuin tuote on Pegasus-vakoiluohjelma. Ohjelman avulla on mahdollista purkaa viestejä, valokuvia ja sähköposteja, tallentaa puheluita, aktivoida salaa mikrofoneja ja kameroita sekä seurata käyttäjän liikkumista.

Kantajia avustavien järjestöjen eli kanadalaisen Citizen Lab -asiantuntijaorganisaation ja Amnesty Internationalin mukaan Salvadorin presidentti Nayib Bukele ja hänen hallintonsa on vakoillut ja vainonnut ainakin 35:ttä salvadorilaista toimittajaa ja kansalaisaktivistia vuosina 2020 ja 2021. Kanteen nostaneiden toimittajien joukossa on ainakin yksi Yhdysvaltain kansalainen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yksityishenkilöt haastavat NSO:n oikeuteen Yhdysvalloissa Pegasus-ohjelman vuoksi. Aiemmin kanteen Yhdysvalloissa ovat nostaneet Metan omistama Whatsapp-yhtiö ja Apple, joiden mukaan vakoiluohjelmalla on vahingoitettu niiden tietojärjestelmiä.

Vuonna 1998 perustettu El Faro on sitoutumaton tiedotusväline, joka mainostaa itseään Latinalaisen Amerikan ensimmäiseksi verkkolehdeksi. Toimittajat kertovat joutuneensa populistipoliitikko Bukelen hampaisiin riippumattoman journalismin ja korruptiotutkintojensa vuoksi.

Bukele valittiin presidentiksi kahden perinteisen valtapuolueen ulkopuolelta 2019. Hän aloitti poliittisen uransa FMNL-puolueen riveissä. Se perustettiin 1980 Salvadorin vasemmistolaisten sissiliikkeiden kattojärjestöksi. Bukele sai puolueesta potkut syksyllä 2017.

Bukelen hallinto on kiistänyt kaikki vakoilu- ja vainoamisväitteet. NSO puolestaan sanoo toimittavansa vakoilulaitteistoja vain laillisille hallituksille ja niiden kontrolloimille hallintoelimille.

Vakoiluohjelman käyttöä selvittäneen Pegasus Project -ryhmän mukaan ohjelma on ollut lukuisten hallitusten käytössä. Pegasusin avulla on vakoiltu useita politiikkoja ja muita kohteita ainakin 12 maassa.

Ohjelma on seurannut lukuisia valtiojohtajia, muun muassa Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia ja Pakistanin pääministeriä Imran Khania. Esimerkiksi kymmenien Katalonian itsenäisyyttä kannattaneiden paikallisten politiikkojen sanotaan saaneen Pegasus-ohjelman puhelimeensa Espanjan hallituksen määräyksestä. Toisaalta ohjelman väitetään vakoilleen myös Espanjan pääministeriä Pedro Sánchezia ja puolustusministeri Margarita Roblesia.

Suomen ulkoministeriö kertoi viime tammikuussa tutkivansa tapauksia, joissa suomalaisia diplomaatteja on vakoiltu Pegasus-ohjelman avulla ulkomailla.