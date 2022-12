Venäjä pyrkii ilmeisesti lievittämään pakotteiden iskua öljynvientiinsä turvautumalla ”haamulaivoihin”, joita ei virallisesti ole olemassa.

Greenpeace-järjestön aktivisteja öljyterminaalin eteen telakoidun Minerva Virgo -öljytankkerin edustalla New Jerseyn Bayonessa.

Venäjän tärkein markkina-alue sen tärkeimmälle vientituotteelle sulkeutuu maanantaina, kun Euroopan unionin tuontikielto venäläiselle raakaöljylle tulee voimaan. Samaan aikaan voimaan tulee myös G7-maiden venäläiselle raakaöljylle asettama hintakatto.

Laiva-alan välittäjien ja asiantuntijoiden mukaan pakotteisiin varautuva Venäjä on kaikessa hiljaisuudessa kerännyt ikääntyneiden säiliöalusten laivastoa, uutisoi Financial Times -talouslehti (FT).

Sen mukaan laivanvälittäjä Braemar kertoo, että Venäjä on tämän vuoden aikana hankkinut yli 100 uutta öljynkuljetusalusta. Energia-alan konsulttiyhtiö Rystad on puolestaan arvioinut, että Venäjä on tänä vuonna hankkinut 103 uutta säiliöalusta, osan ostamalla ja osan sijoittamalla uudelleen laivoja Iranista ja Venezuelasta.

Venäjä pyrkii aluksia haalimalla ilmeisesti lievittämään pakotteiden iskua öljynvientiinsä. Sen jälkeen kun EU, Britannia ja Yhdysvallat kielsivät venäläislaivat satamistaan, venäläistä raakaöljyä on kuljetettu esimerkiksi kreikkalais­omistuksessa olevilla aluksilla, kuten Foreign Policy -lehti uutisoi marraskuussa.

Maanantaista alkaen venäläistä öljyä kuljettavat ulkomaalaisetkaan alukset eivät enää saa vakuutuksia suurilta länsimaisilta vakuutusyhtiöiltä. Niinpä Venäjän on turvauduttava ”haamulaivoihin”, joita ei virallisesti ole olemassa.

Välittäjät uskovat, että rekistereihin ilmestyneet uudet ja anonyymit ostajat kielivät alusten menevän Venäjän käyttöön. Ostetut alukset ovat yleensä 12–15-vuotiaita ja niitä odotetaan romutettaviksi lähivuosina, kertoo Braemarin säiliöalustutkimuksen päällikkö Anoop Singh FT:lle.

”Nämä ovat ostajia, joita me pitkäaikaisina välittäjinä emme tunne”, Singh sanoo.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että suurin osa näistä aluksista on tarkoitettu Venäjälle.”

Monet anonyymisti ostetut säiliöalukset on havaittu muutama viikko kauppojen jälkeen Venäjällä lastaamassa raakaöljykuormaa, kertoo myös Harvardin yliopiston Davis Centerin venäläisen öljyn asiantuntija Craig Kennedy.

Kennedyn mukaan Venäjä tarvitsee kaiken raakaöljynsä siirtämiseksi valtavan määrän aluksia.

Venäjän “varjolaivastosta” on syksyn aikana uutisoinut myös esimerkiksi Bloomberg.

Lehden mukaan Yhdysvallat ponnisteli pitkään pehmentääkseen EU:n kovia öljypakotteita. Raju diplomaattinen vääntö asiasta kesti kuukausia.

Öljyteollisuuden huolena on, kuinka tiukat pakotteet vaikuttavat sen toimitusketjuihin.

EU-komissio on arvioinut, että pakotteiden myötä 90 prosenttia Venäjän öljyviennistä Eurooppaan lakkaa vuoden loppuun mennessä.

Venäjä on pyrkinyt kasvattamaan vientiään esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa. G7-maiden hintakatto kuitenkin vaikeuttaa myös länsimaiden ulkopuolelle suuntaavaa vientiä, sillä Venäjän meriteitse tapahtuva öljynvienti on riippuvaista läntisistä palveluntarjoajista, kuten kreikkalaisista varustamoista ja brittiläisistä vakuutusyhtiöistä.

Hintakaton myötä länsimaat kieltävät yrityksiltään palveluiden tarjoamisen venäläistä öljyä kuljettaville laivoille, mikäli laivan kuljettama öljy on ostettu yli 60 dollarilla barrelilta.