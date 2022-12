Tiedustelujohtaja arvioi, että Ukrainan joukot ovat todennäköisesti Venäjän joukkoja kykenevämpiä hyökkäykseen.

Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö uskoo, että Ukrainan sodan hidastunut tempo jatkuu seuraavien kuukausien ajan, kertoo Reuters. Tiedusteluyhteisön johtaja Avril Haines sanoi lauantaina Kaliforniassa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että sekä Ukraina että Venäjä pyrkivät nyt huoltamaan joukkojaan ja valmistautumaan hyökkäykseen talven jälkeen.

Haines arvioi, että Ukrainan joukot kykenevät todennäköisemmin toteuttamaan hyökkäyksen kuin Venäjän joukot. Tiedustelupalvelun mukaan ei ole viitteitä siitä, että Ukrainan vastarinta olisi heikentynyt sen kriittiseen infrastruktuuriin tehdyistä iskuista huolimatta.

Haines kertoi, että hänen arvionsa mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on ollut yllättynyt siitä, etteivät hänen joukkonsa ole saavuttaneet yli yhdeksän kuukautta kestäneen sodan aikana enempää.

”Uskon, että hän tulee yhä tietoisemmaksi niistä haasteista, joita armeija Venäjällä kohtaa. Mutta meille ei ole vielä selvää, miten kattavan kuvan hän on tässä vaiheessa saanut siitä, miten kovia nuo haasteet ovat. Näemme puutteita ammuksissa, moraalissa, toimituksissa, logistiikassa ja monenlaisia huolia, joita he kohtaavat”, Haines sanoi Reutersin mukaan.

Tiedusteluyhteisön arvion mukaan Putinin poliittiset tavoitteet Ukrainassa eivät ole muuttuneet, mutta hän saattaa olla halukas rajoittamaan lyhyen aikavälin sotilaallisia tavoitettaan. Hainesin mukaan Putin saattaa ajatella, että hän voi myöhemmin palata keskeneräisten tavoitteidensa saavuttamiseen.

Hainesin mukaan on käynyt ilmi myös, että Venäjä käyttää sotakalustonsa varastoja ”melko nopeasti”, eikä pysty täyttämään niitä samalla tahdilla. Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö arvioi, että Venäjän tarkkuusammukset loppuvat nopeasti.

”Se on todella epätavallista ja käsityksemme on, että he eivät pysty tuottamaan itse sitä, mitä he kuluttavat parhaillaan”, Haines sanoi.

Hainesin mukaan on selvää, että Venäjä hakeutuu siksi muiden maiden puheille hankkiakseen lisää ammuksia ja sotakalustoa.

Venäjä on tehnyt muun muassa sopimuksia lennokeista Iranin kanssa. Hainesin mukaan Yhdysvallat on ”havainnut jonkin verran liikettä” myös Pohjois-Koreasta tulevien ammusten toimituksessa, mutta hänen mukaansa se on ollut vähäistä.