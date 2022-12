Kyseessä on propagandatemppu, eikä ukrainalaisten joukkojen etenemistä Hersonista joen yli vahvistettu.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo tuoreessa raportissaan väitteestä, jonka mukaan Ukrainan joukot olisivat viikonloppuna saavuttaneet Dneprjoen itärannan.

ISW:n mukaan ukrainalainen, vapaaehtoisista koostuva ilmatiedusteluyksikkö Karlson julkaisi lauantaina materiaalia, jossa Ukrainan sotilaat näyttävät ylittävän Dneprjoen Hersonista veneillä ja saavuttavan laiturin joen itäpuolella.

ISW:n mukaan materiaalista paljastuu, että joukot nostavat Ukrainan lipun satamanosturiin. Karlsonin väitteiden mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun Ukrainan lippu liehuu joen itärannalla venäläisten miehittäjien tulon jälkeen.

Karlson toivoo, että operaatio antaa ponnahduslaudan Ukrainan myöhemmille operaatioille joen itäpuolella.

”Tästä tulee sillanpääasema itärannan vapauttamiselle Hersonin alueella!” yksikkö kertoi Facebookissa jakamassaan viestissä ja videolla.

Yksikkö on ottanut nimensä Astrid Lindgrenin Katto-Kassisesta (Karlsson på taket) kertovista kirjoista. Katto-Kassinen on katolla asuva pikkumies, joka lentelee selässään olevan propellin avulla. Ukrainan Karlson-yksikkö on keskittynyt ilmatiedusteluun.

Karttatarkastuksesta selviää, että nosturi sijaitsee Hersonin kaupunkia vastapäätä Dneprin itärannalla olevan kolmen satama-altaan keskimmäisen altaan pohjoislaidalla.

ISW:n mukaan väitteitä ukrainalaisjoukkojen siirtymisestä Dneprin itärannalle ei ole kuitenkaan vahvistettu, mutta jos niin olisi, voisi se avata Ukrainan joukoille väylän toimia joen itärannalla.

ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat tehneet joen itäpuolelle linnoituksia, jotka kielivät siitä, että ne odottavat Ukrainan vastahyökkäystä. Ajatushautomon mukaan Venäjä on rakentanut puolustuslinjoja myös Dnepristä etelään suojatakseen maayhteyttä Krimin niemimaalle.

Venäjä vetäytyi Hersonista Dneprin itäpuolelle marraskuussa, mutta venäläiset ovat tulittaneet idästä jatkuvasti muun massa länsipuolelle jäänyttä Hersonin kaupunkia. Vetäytyessään Venäjä tuhosi kaupungin lämmön- ja sähkönjakeluverkon sekä vedenjakelun.

Venäläinen sotabloggaaja kertoi lauantaina, että maa on jäätynyt Luhanskissa sijaitsevan rintamalinjan alueella. Myös Luhanskin alueen viranomaiset arvioivat, että sää rintamalinjalla muuttuu pian, ja Ukrainan joukot voivat sen myötä tehostaa vastahyökkäyksiään.

Toistaiseksi alue on ollut hyvin mutainen ja liikkuminen maastossa hankalaa.

ISW:n arvion mukaan operaatioiden tahti kiihtyy lähiaikoina, kun kylmä ilma helpottaa etenkin Itä-Ukrainassa etenemistä. Ajatushautomo uskoo, että Venäjä ja Ukraina todennäköisesti jatkavat operaatioitaan, kun raskaan sotakaluston liikutteleminen helpottuu.