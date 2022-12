”Se on yhtä suurta valhetta” – Suomessa asuva iranilais­aktivisti ei usko väitteeseen siveys­poliisin lakkauttamisesta

Suomessa asuvat iranilaisaktivistit toivovat, ettei Iranin suurlähettilästä nähdä tiistain itsenäisyyspäiväjuhlissa. Presidentinkanslia ei vahvista huhua, jonka mukaan lähettilästä ei ole kutsuttu.

”Se on yhtä suurta valhetta.”

Näin aloittaa vastauksensa Suomessa asuva iranilaisaktivisti Azzar Sarikhani, kun häneltä tiedustelee näkemystä viikonloppuna Iranista kantautuneeseen uutiseen.

Iranin yleinen syyttäjä Mohammad Jafar Montazeri väitti lauantaina tiedotustilaisuudessaan, että islamilainen tasavalta olisi lakkauttanut laajaa suuttumusta ja suuria mielenosoituksia aiheuttaneen siveyspoliisin, joka vahtii kovakätisesti muun muassa naisten pukeutumista.

Iranilaisen uutistoimisto Isnan välittämä lausunto sai osakseen epäilyä ja hämmennystä. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi maanantaina, että Iranin hallitus ei ole vahvistanut tietoa poliisiviranomaisen lakkauttamisesta. Iranilaismedian mukaan syyttäjän sanomisia olisi ”tulkittu väärin”.

”Hänellä [syyttäjä Montazerilla] ei ole auktoriteettia sellaista päätöstä tehdä. Kukaan ei usko häneen”, sanoi Helsingissä Iranin-vastaisia mielenosoituksia järjestänyt 34-vuotias Sarikhani.

Sarikhanin mukaan Iran on diktatuuri, jossa jokainen päätös palaa yhdelle miehelle: suurajatolla Ali Khameneille. Jos hän olisi päättänyt lakkauttaa siveyspoliisin, se olisi selvä myönnytys mielenosoittajille.

”Hän on hyvin dogmaattinen henkilö, eikä hän koskaan muuta mieltään”, tietotekniikkaa opiskeleva Sarikhani kertoi.

Azzar Sarikhani puhui Iranin-vastaisessa mielenosoituksessa Helsingissä lokakuussa.

Sarikhani toivoo, että Suomi ja muut länsimaat jatkavat Iranin painostusta, kunnes maassa vaihtuu valta ja Iranista tulee demokratia. Hänen mielestään Iranin nykyhallinto pitää maan 85 miljoonaa asukasta panttivankeinaan.

Suomessa runsaat kuusi vuotta asunut Sarikhani kertoi kuulleensa lupaavia huhuja siitä, ettei Iranin suurlähettilästä Forouzandeh Vadiatia oltaisi kutsumassa itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentinlinnaan tiistaina. Tämän johdosta aktivistit ovat puuhanneet presidenttiä kiittävää mielenosoitusta linnan edustalle keskiviikkona kello 14 alkaen.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrottiin maanantaina, ettei kanslia ole perinteisesti kommentoinut, keitä juhliin kutsutaan tai jätetään kutsumatta. Kansliasta viitataan presidentti Sauli Niinistön marraskuiseen kommenttiin, jossa hän arvioi kutsukäytäntöä yleisellä tasolla.

”Tällä kertaa tilanne on se, että myöskin diplomaattikuntaan on yleisistä syistä, eli tämän tilaisuuden supistamisen vuoksi, jouduttu jättämään kutsumatta niin sanottuja ei-residentti lähettiläitä. Ja sitten erityisesti erityisistä syistä on eräitä muita lähettiläitä jätetty kutsumatta”, Niinistö totesi.

Iranissa puhkesi laajoja mielenosoituksia syyskuussa, kun siveyspoliisi otti kiinni ja aiheutti epäilyjen mukaan pahoinpitelemällä 22-vuotiaan kurdin Mahsa Aminin kuoleman.

Poliisi pidätti Aminin, koska tämä ei väitetysti pitänyt huivia oikeaoppisesti. Iran on kiistänyt, että Amini olisi kuollut väkivallan takia.

Iranista pakolaisena Suomeen tullut Maryam Fathollahi osallistui Iranin vastaiseen mielenosoitukseen Helsingissä lokakuussa.

Suomeen pakolaisena 17 vuotta sitten tullut aktivisti Maryam Fathollahi ei myöskään usko viikonlopun uutiseen siveyspoliisin lakkauttamisesta.

”Ei pidä paikkansa. He haluavat vain kaunistella asioita ja tähänastista sortoa ja vaikuttaa ulkomaailmaan”, sanoi 49-vuotias Fathollahi, joka työskentelee asiantuntijatehtävissä sosiaalialalla.

Fathollahin mukaan naisten pukeutumista kyttääviä siveyspoliiseja ja hallinnon vakoojia työskentelee joka puolella yhteiskuntaa: kaduilla, työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Hänen mukaansa mielenosoitukset ovat nyt edenneet niin pitkälle, ettei niitä voi enää pysäyttää.

”En usko, että tällä kertaa. Kaduilla on lapsia, nuoria, naisia, sairaanhoitajia, työläisiä… ihan kaikki. Se on kansannousu”, Fathollahi sanoo.

Kristinuskoon kääntynyt Fathollahi pakeni Iranista perheineen, koska pelkäsi paikallisviranomaisten vainoa. Hän tuli miehensä ja kahden pienen lapsensa kanssa Suomeen kiintiöpakolaisina Turkin kautta.

Fathollahin mielestä Suomen viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnankin pitäisi ymmärtää, että Suomessa asuu satoja iranilaistaustaisia ihmisiä, jotka kärsivät Iranin sortokoneistosta ainakin välillisesti ja jotka tarvitsevat tukea.

”Ihmiset tarvitsevat kannustusta, tukea ja rohkaisua. Kun kuulemme joka päivä sorrosta, uhrauksista ja kidutuksesta, me emme voi hyvin. Emme voi keskittyä omaan työhömme ja elämäämme.”

Hän toivoisi Suomeen paljon enemmän keskustelua Iranin tilanteesta. Myös hän toivoo, ettei Iranin lähettilästä nähdä presidentinlinnassa tiistaina.

”En näe tarpeeksi reagointia Suomen hallinnosta, mediasta, aktivisteista tai feministeistä. He ovat vielä hiljaa”, Fathollahi sanoo.

Sosiaalisen median videolta otettu kuvakaappaus näyttää hiljaiseloa Sanandajin kaupungissa läntisessä Iranissa maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan. Iranilaisia kehotettiin osallistumaan kolmen päivän yleislakkoon tämän viikon alkupäivinä.

Fathollahin mukaan länsimaiden tulisi lopettaa kokonaan asiointi Iranin hallinnon kanssa.

”Pitää lopettaa sovittelupolitiikka Iranin kanssa. Länsimaat ovat harjoittaneet sitä 30 vuotta. Ei se toimi Iranin kohdalla”, hän sanoo.

Iran Human Rights -järjestön mukaan marraskuun loppuun mennessä ainakin 448 ihmistä oli saanut surmansa turvallisuusjoukkojen väkivallassa mielenosoitusten yhteydessä. Heistä noin 60 on ollut alaikäisiä ja 29 naisia. Aktivistien mukaan mahdollisesti noin 15 000 ihmistä on pidätetty.

Iranin johtaja Ali Khamenei ylisti marraskuussa maansa puolisotilaallisia Basij-vapaaehtoisjoukkoja mielenosoitusten taltuttamisesta pääkaupungissa Teheranissa pidetyssä tapaamisessa.

Azzar Sarikhani sanoo, että tämän viikon alussa aktivistien katseet ja toiveet kiinnittyvät maanlaajuiseen yleislakkoon ja mielenosoituksiin, joihin ihmisten toivotaan osallistuvan. Lakon on määrä kestää kolme päivää.

Sarikhanin mukaan liikehdintä on todella laajaa ja ihmiset ”eivät voi nyt perääntyä. Meidän on pakko voittaa.”

Hän muistuttaa, että mielenosoituksia on ollut yli sadassa kaupungissa ja niissä on nähty useiden etnisten ryhmien edustajia. Kuolemantapauksia on kirjattu 26 maakunnassa, mikä kertoo liikehdinnän laajuudesta.

”On ennennäkemätöntä, että näin monet ihmiset ovat mukana. Olemme hyvin päättäväisiä, me emme lopeta. Mutta paljon huonoja uutisia on vielä edessä”, hän sanoo ja ennakoi, että monen kohtalona on vielä joutua pidätetyksi ja muihin vaikeuksiin.