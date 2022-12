Iranin hallinto ei ole vahvistanut mitään muutoksia huivinkäyttölakiin tai siveyspoliisin toimintaan.

Iranin mielenosoittajat ilmoittivat sunnuntaina suunnittelevansa kolmen päivän yleislakkoa tälle viikolle, kertovat uutistoimistot.

Reutersin mukaan mielenosoittajat ovat kutsuneet iranilaisia sosiaalisessa mediassa yleislakkoon tiistaista lähtien ja kokoontumaan keskiviikkona Teheraniin Azadin tornille. Presidentti Ebrahim Raisi pitää samana päivänä puheen opiskelijoille.

Reuters ei ole voinut vahvistaa kokoontumiskutsuja välittäviä Twitter-tilejä, mutta samantyyppiset viestit ovat johtaneet protestien kiihtymiseen aiempina viikkoina.

Iranilaisia kävelemässä Teheranissa sunnuntaina.

Viikonloppuna näytti siltä, että Iranin valtiojohto olisi valmis myönnytyksiin.

Iranin media uutisoi yleisen syyttäjän Mohammad Jafar Montazerin kommenteista, joiden mukaan Iranin siveyspoliisi olisi lakkautettu.

Iranin protestiaalto lähti liikkeelle, kun 22-vuotias Iranin kurdi Mahsa Amini kuoli siveyspoliisi pidätyksen jälkeen. Hänet pidätettiin päähuivin eli hijabin käyttöä koskevan lain rikkomisesta.

”Sama viranomainen, joka perusti tämän poliisin on lakkauttanut sen”, Montazerin uutisoitiin sanoneen uutistoimisto Reutersin mukaan.

On kuitenkin mahdollista, että myönnytykset ovat pelkkää silmänlumetta.

Siveyspoliisista vastaava sisäministeriö ei vahvistanut poliisin lakkauttamista, ja Iranin valtiontelevisiossa ulkomaisia medioita alettiin sunnuntain ja maanantain aikana kritisoida kommenttien väärinymmärtämisestä.

Esimerkiksi Al Alam -televisiokanavan mukaan ulkomainen media esitti Montazerin kommentit Iranin johdon vetäytymisenä huiviasiassa, vaikka ”mitään tällaista ei voi päätellä”. Iranin viranomaiset ovat kommentoineet viikkojen ajan, ettei hijabin käyttöön tai muihin naisia koskeviin pukeutumissääntöihin ole tulossa muutosta protestien takia.

Iraniin erikoistunut tutkija Ali Fathollah-Nejad Beirutin amerikkalaisesta yliopistosta kommentoi Twitterissä, että siveyspoliisia ei ole virallisesti lakkautettu ja Montazerin puheiden oli tarkoitus vain toimia harhautuksena ja liennyttää mielenosoituksia.

Myös Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola arvioi, että harhauttaminen ja mielenosoitusten jäähdyttely on yksi mahdollinen selitys ristiriitaisille viesteille. Toisaalta on mahdollista, että asiassa näkyvät hallinnon sisäiset kiistat.

”Tilanne näyttää hyvin epäselvältä”, Juusola sanoo.

”Luultavin tulkinta on, että poliittisen eliitin sisällä on erilaisia käsityksiä, miten mielenosoitukset saisi loppumaan. Tämä on väistämättä spekulaatiota, mutta olisiko yleinen syyttäjä halunnut ajaa läpi parhaaksi näkemäänsä vaihtoehtoa puhumalla medialle?”

Montazerin lausunto oli vastaus hänelle esitettyyn kysymykseen, ei siis ainakaan virallinen päätös.

”Joissain iranilaisissa hallintoa myötäilevissä lehdissä on nyt vähätelty lausunnon merkitystä.”

Juusola muistuttaa, ettei siveyspoliisi ole enää mielenosoitusten puhjettua ollut näkyvässä roolissa kaduilla ja ihmisten arjessa, joten sen lakkauttaminen tuskin on mielenosoittajille riittävä toimi.

Protestit ovat kestäneet jo yksitoista viikkoa ja niissä on kuollut satoja ihmisiä. Iranin virallisten lukujen mukaan kuolleita on 200, aktivistien Hrana-uutistoimiston mukaan 470, joista 64 oli kuollessaan alaikäisiä. Pidätettyjä on uutistoimiston mukaan yli 18 000.

”Suurempi kysymys on, miten edetään sen suhteen, onko hunnuttautuminen pakollista”, Juusola sanoo.

Pukeutumista koskevaa lakia käsitellään Iranissa tulevina viikkoina.