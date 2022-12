Komissiolta pyydetään uutta arviota siihen vedoten, että Unkarin uudistukset ovat edenneet viime viikkoina. Unkari painostaa lujaa kulisseissa.

Bryssel

EU:n isoilla jäsenmailla on haluja lykätä päätöstä Unkarin budjettirahojen leikkaamisesta. On myös mahdollista, että Unkari ei menetä niin paljon varoja kuin komissio viime viikolla ehdotti.

Unkari-päätöksessä oli tarkoitus edetä jo tämän viikon tiistaina EU-maiden valtiovarainministereiden kokouksessa, mutta nyt muun muassa Saksa, Ranska ja Italia aikovat pyytää komissiolta uutta arviota Unkarin edistymisestä.

Komissio tuli viime viikolla siihen tulokseen, että Unkarin EU:lta saamaa rahoitusta on leikattava. Se esittää, että jäsenmaat tekisivät tällaisen päätöksen.

Syynä on se, että Unkari on rikkonut EU:lle keskeistä oikeusvaltioperiaatetta, ja tämä on vaarantanut EU:n budjettirahojen asiallisen jaon maan sisällä.

Unkari oli luvannut tehdä kaikkiaan 17 uudistusta asian korjaamiseksi 19. marraskuuta mennessä. Komission mukaan uudistuksissa ei ollut siihen mennessä edistytty riittävästi.

Nyt EU:n suurten maiden ja muutamien muiden jäsenmaiden näkemys on, että 19. marraskuuta jälkeen Unkari on mennyt eteenpäin, ja tämä pitäisi ottaa huomioon rahojen kohtalosta päätettäessä.

Erään EU-diplomaatin mukaan yksikään jäsenmaa ei ole sitä mieltä, että Unkarin suhteen ei tarvitsisi tehdä mitään. Budjettirahoja leikataan, mutta kyse on siitä, leikataanko niin paljon kuin komissio ehdotti.

Komissio ehdotti leikattavaksi 65 prosenttia rahoituksesta, jota Unkari on saanut EU:n koheesiorahaston kautta kolmelle eri rahoitusohjelmalle. Yhteensä se tarkoittaisi Unkarille noin 7,5 miljardin euron menetystä.

Osa jäsenmaista, muun muassa Suomi, ei ole innostunut asian veivaamisesta. Ne pitäytyisivät komission viime viikolla tekemässä arviossa.

Komission suunnasta on kerrottu, että jos sen koko ajan odotetaan täydentävän arviotaan ennen jäsenmaiden päätöstä, niin valmista ei tule koskaan.

Suurten jäsenmaiden äkillinen suopeus Unkaria kohtaan ei johdu yksin Unkarin tekemistä uudistuksista, vaan asiassa on kytkyjä. Unkari pystyy halutessaan hidastamaan päätöksentekoa niissä EU-asioissa, joissa tarvitaan maiden yksimielisyys.

Unkari on estänyt päätökset jo luvatusta 18 miljardin euron Ukraina-tuesta, jonka Ukraina käyttäisi valtionhallintonsa juokseviin menoihin. Lisäksi Unkari on estänyt EU-päätöksen monikansallisten yritysten 15 prosentin minimiverotasosta.

Unkari on myös aloittanut ankaran painostuksen etenkin suurten jäsenmaiden suuntaan.

On mahdollista, että EU-valtiovarainministerit pitävät nopealla aikataululla uuden ylimääräisen kokouksen Unkarin takia. Joulukuun puolivälissä on lisäksi EU-maiden huippukokous, jonka asialistalle Unkarin rahat voivat nousta, jos sitä ennen ei kyetä päätöksiin.