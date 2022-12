Käytännössä Kiina luopuu entisestä viruksen tukahduttamiseen tähtäävästä nollapolitiikasta, vaikka sitä ei suoraan sanotakaan. Koronavirus näyttää leviävän nyt vauhdikkaasti, vaikka virallisissa luvuissa se ei näy.

Peking

Kiinassa on määrä tulla voimaan merkittävää helpotuksia kiinalaisten korona-arkeen. Kiinan kansallinen terveyskomitea ilmoitti muutoksista verkkosivuillaan keskiviikkona.

Käytännössä Kiina luopuu entisestä viruksen tukahduttamiseen tähtäävästä nollapolitiikasta, vaikka sitä ei suoraan sanotakaan. Tähän asti Kiina on ollut viimeinen iso maa maailmassa, joka on tehnyt kaikkensa viruksen leviämisen estämiseksi.

Kiina vetoaa viruksen vaarattomammaksi muuttuneeseen luonteeseen, mutta taustalla on monia muitakin syitä – eivät pienimpänä toissa viikonlopun mielenosoitukset.

Suurin muutos koronapolitiikkaan on tämä: Koronatartunnan saaneet voivat jäädä kotiin karanteeniin. Siinä missä ennen lähes jokainen rahdattiin sairaalaan tai karanteeni­keskukseen, nyt niihin viedään lähinnä vakavammin oireilevia.

Enää yhden sairastuneen vuoksi ei myöskään saa eristää ainakaan yhtä taloa enempää. Viranomaiset voivat eristää myös vain yhden asunnon. Aiemmin yksikin tapaus saattoi sulkea korttelin tai isommankin alueen.

Sairaiden rahtaaminen laitoksiin ja isot sulut ovat olleet vajaan kolmivuotisen korona-ajan Kiinan linjana, joten muutos tuntuu.

Aivan kaikki ei kuitenkaan muutu. Tartunnan saaneet määrätään edelleen eristäytymään koteihinsa, ja myös lähimmät naapurit saattavat joutua sulun sisälle.

Kiinassa laajasti käytettyjä joukkotestauksia luvataan nyt vähentää, ja ihmisiä rohkaistaan kotona tehtävien pikatestien käyttöön. Aiemmin viranomaiset karsastivat niitä.

Enää vain vanhainkotien ja koulujen kaltaisiin paikkoihin vaaditaan tulijalta koronatesti­tuloksen ja puhelimeen asennetun henkilökohtaisen terveyssovelluksen näyttämistä. Aiemmin niitä piti näyttää kaupoissa, ravintoloissa, useissa toimistoissa ja takseissa.

Liikkuminen helpottuu sekä kaupunkien sisällä että niiden välissä. Kaupungista toiseen kulkiessa ei tarvitse enää käyttää ja näyttää kaupunkien terveyssovelluksia. Se helpottaa jumissa ollutta kotimaanmatkustusta.

Kouluopetus järjestetään enimmäkseen lähiopetuksena, vaikka samassa koulussa olisikin tartuntoja.

Ihmiset pitelevät valkoisia paperiarkkeja protestina koronavirustaudin rajoituksia vastaan Pekingissä 27. marraskuuta.

Kansallisen terveyskomitean ilmoitusta osattiin odottaa, sillä monet kaupungin ja maakunnat alkoivat viime viikosta alkaen nopeasti purkaa koronaviruksen leviämistä estäviä toimiaan.

Nyt muutoksista tulee yhtenäisempiä eri puolilla maata. Voidaankin sanoa, että Kiina muutti keskiviikkona koronalinjansa.

Viime päivät ovat olleet Kiinassa sangen sekavia, kun yksi kaupunki on tehnyt yhdenlaisia toimia, toinen toisenlaisia. Jossakin joukkoliikenteeseen alkoi päästä ilman tuoretta testitulosta, toisessa ravintoloihin, kolmannessa asuinalueille. Testauspakkoja ja testipaikkoja poistettiin.

Pekingissä monessa taloyhtiössä alettiin jo ennen komitean suosituksia eristää pelkästään yhtä asuntoa tai kerrosta, jos talosta löytyi koronatapaus. Monien sairastuneiden pekingiläisten annettiin jo muutama päivä sitten jäädä kotiin karanteeniin.

Kiina ilmeisesti pitää edelleenkin rajansa kiinni, eli turistien päästämisestä maahan ei ole vielä mainittu. Rajanylittäjät joutunevat edelleen Kiinaan tullessaan kahdeksan päivän karanteeniin.

Merkittävää on, ettei terveyskomitea enää maininnut dynaamista nollapolitiikkaa. Se on ollut viranomaisten jatkuva hokema, ja sen on kerrottu olevan Kiinan oma länsimaita parempi tapa hoitaa koronatilannetta. Kiinan johto on kehunut pitävänsä kansansa terveydestä ja hengestä huolta.

Nollapolitiikalla on pyritty tukahduttamaan jokainen korona­pesäke alkuunsa, ja pitkään Kiina siinä onnistuikin valtavien testausten ja asuinalueille helposti räpsähtäneiden sulkujen avulla.

Uusien sääntöjen myötä Kiina käytännössä luopuu nollapolitiikastaan, sillä viruksen kulkua ja tartuntoja ei voida enää uusilla testaustavoilla ja muilla toimilla jäljittää.

Muutosten syitä on ainakin kolme.

Toissa viikonloppuna kymmenissä kiinalaiskaupungeissa järjestettiin mielenosoituksia, joissa vaadittiin koronarajoitusten höllentämistä. Tämä lienee rajoitusten purun suurin syy, vaikka viranomaiset eivät mielenosoituksiin päätöksissään viitanneetkaan.

Kansalaisten kestokyky joutui siis liian lujille, ja tilanne kävi vallanpitäjille uhkaavaksi.

Toinen iso syy muutoksille on se, että koronaviruksen vastaiset toimet ovat halvaannuttaneet Kiinan taloutta. Samoin mataa monen kansalaisen toimeentulo ja tulevaisuudenusko.

Omikronmuunnos on nyt myös leviämässä Kiinassa sen verran laajalle, että vanhat toimet eivät enää pure. Aiemmat keinot tepsivät vain silloin, kun tartunnan saaneita oli todella vähän. Politiikkaa on siis pakko muuttaa.

Kun sairaita tulee lisää, Kiina ei pysty pitämään tartunnan saaneita karanteenikeskuksissa. Myöskään sen testauskapasiteetti ei riitä.

Yhteen näyteputkiloon on nimittäin kerätty kymmenen ihmisen näytteet. Jos yksikin niistä on positiivinen, kaikki kymmenen pitää eristää ja testata uudelleen. Kun tartuntoja alkaa olla paljon, todella moneen putkiloon riittää yksi positiivinen näyte, eli jatkotoimet käyvät ylitsevuotaviksi.

Muutenkin testaamiseen on mennyt niin valtavasti rahaa, että kaupunkien talous kärsii merkittävästi.

Nainen testauttaa itsensä koronavirukselta Shanghaissa 7. joulukuuta.

Enää testien tulokset eli päivittäin ilmoitetut uudet koronatapaukset eivät kerro taudin leviämisestä, sillä testausta on vähennetty. Ihmiset myös välttelevät testiin menoa.

Jotain taudin leviämisvauhdista saattaa kertoa se, että erään Pekingissä tiistaina järjestyn illallisen kymmenestä osallistujasta kolme perui tulonsa saatuaan koronatartunnan eri lähteistä. Muutenkin koronatapauksia tuntuu olevan yhtäkkiä vähän jokaisen tuttavapiirissä.

Kiinan johtavat koronaviranomaiset ja tutkijat alkoivat viime viikolla toistella, että omikronmuunnos on vaikutuksiltaan paljon lievempi kuin aiemmat virusmuunnokset. Aiemmin kansalaisia on lähinnä peloteltu koronataudin vakavuudella.

Viranomaiset siis petasivat viikon verran muutosta, jossa viruksen annetaan käytännössä levitä.

Keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Kiinan uutistoimisto Xinhuan toimittaja kysyi, onko uusi politiikka aktiivisen päätöksen tulos vai vain passiivista avautumista.

“Se on ennalta tehtävää optimointia, ei passiivista avautumista. Päätöksessä on huomioitu viruksen uuden muunnoksen luonne sekä paikallisviranomaisten kohtaamat ongelmat ja kokemukset”, vastasi Liang Wannian, yksi terveyskomission johtajista.

Seuraavina viikkoina ja kuukausina nähdään, kuinka kiinalaiset suhtautuvat uuteen koronapolitiikkaan. Iso osa iloitsee arjen helpotuksista, mutta moni on pelännyt ja luultavasti pelkää edelleen virusta paljon.

HS kysyi pekingiläiseltä katusuutarilta Wang Shuanilta, mitä hän on mieltä koronatoimien höllentämisestä.

”Se on hyvä, sillä toimeentuloni on kärsinyt todella paljon, kun ihmisiä ei ole liikkunut niin paljon kaduilla. Virus kyllä pelottaa, mutta ei auta kuin suojautua käyttämällä maskia ja pesemällä käsiä”, Wang sanoi.

Wang Shuan piti koronatoimien höllentämistä hyvänä asiana.

Acong iloitsi muutoksista työpaikkansa vuoksi.

Vain etunimensä haastattelussa kertonut kaupassa työskentelevä myyjä Acong oli myös työpaikkansa vuoksi iloinen muutoksista.

”Ei se virus ole enää edes niin vaarallinen.”

Sosiaalisessa mediassa sekä iloittiin että pelättiin muutoksia – ja myös sitä, että paikallisviranomaiset eivät toteuttaisikaan niitä.

”Juuri tappelin naapurikomitean kanssa siitä, pitääkö pakettilähetit päästää asuinalueellemme. Siteerasin viimeisimpiä valtakunnallisia ohjeita. Mutta puolet komiteasta ja naapureista oli lähettien päästämistä vastaan. He sanoivat olevansa valmiita hakemaan paketit portilta, jos se hidastuttaa lapsien ja vanhusten taudin saamista”, kertoi yksi henkilö Wechat-sovelluksessa.

Miten Kiinan heikossa kantimissa oleva terveydenhuolto kestää korona-aaltoja? Entä kuinka kestää kansalaisten ymmärrys, jos Kiinassa kuolee paljon ihmisiä ja kansalaiset saavat myös tietää sen?

Viruksen aiempi vähäinen leviäminen ja sen tuoma turvallisuuden tunne ovat olleet osaltaan syynä siihen, että vanhusväestö on kokonaan tai heikosti rokotettu. Nyt viranomaiset ovat luvanneet kiriä tällä saralla, mutta ainakaan vielä ei kerrottu rokotuspakosta.