Kolme perättäistä iskua kauas hyökkääjän selustaan pakottavat Venäjän varovaisuuteen. Huolet sodan laajenemisesta näyttävät silti vähäisiltä.

Ukraina yllätti Venäjän hyökkäysvoimat maanantaina ja tiistaina kolmella iskulla kauas Venäjän maaperälle. Iskut tehtiin ilmeisesti lennokeilla.

Ensimmäiset kaksi iskua tehtiin maanantaina. Toinen niistä ui strategisten pommittajien kotitukikohtaan Engelsissä Saratovin kupeessa, Volgan itärannalla. Ensitietojen mukaan iskussa olisi tuhoutunut kaksi strategista pommittajaa.

Toinen isku tuhosi polttoainesäiliön lentokentällä Rjazanissa. Venäjän mukaan Rjazanin iskussa kuoli kolme ja loukkaantui viisi ihmistä.

Venäjän asevoimat kertoi maanantai-iltana, että kyseessä olivat Ukrainan lennokki-iskut. Venäjä väitti samalla torjuneensa Engelsin tukikohtaan ammutut lennokit ja kahden koneen vaurioituneen tuhotun lennokin osien iskeytyessä lentokentälle.

Kolmas isku tehtiin varhain tiistaiaamuna Kurskin lentokentälle noin sadan kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Alueen kuvernöörin Roman Starovoitin mukaan kyseessä oli Ukrainan lennokki-isku, joka sytytti öljysäiliön tuleen. Paikallisten asukkaiden mukaan paksua savua nostanut tulipalo raivosi kentällä vielä tiistai-iltana, kertoo Kommersant Voronež.

Engelsin tukikohtaan on Ukrainan hallussa olevan Harkovan alueen itälaidalta matkaa noin 600 kilometriä. Rjazaniin lentomatka Ukrainan koillisrajalta on lähes viisisataa kilometriä.

Ukraina ei suoraan myöntänyt lennokki-iskuja muttei tietoa kiistänytkään.

”Tämä tekee tyhjiksi venäläisten käsitykset, joiden mukaan he ovat voittamattomia eikä heitä Venäjällä tavoiteta”, Ukrainan entinen puolustusministeri Andri Zagorodnjuk kommentoi The New York Timesille.

Useimpien arvioiden mukaan Ukraina teki maanantain ja tiistain iskut itse kehittämällään lennokilla, jonka kantomatka on tuhat kilometriä ja joka kantaa 75 kilon räjähdettä. Lennokki tuhoutuu samalla itse, eli se toimii kuten pienellä taistelukärjellä varustettu risteilyohjus.

Ukrainan valtiollinen aseyhtiö Ukroboronprom kertoi jo lokakuussa lennokki­suunnitelmistaan. Viime sunnuntaina yhtiön tiedottaja Natalija Sad kertoi Ukrinform-uutistoimistolle, että lennokilla on tehty jo useita testejä.

Tyhjästä Ukraina ei lennokkiaan tempaissut. Latviassa päämajaansa pitävä venäläinen uutissivusto Meduza kertoi keskiviikkoaamuna julkaisemassaan artikkelissa, että lennokki on rakennettu neuvostoliittolaisen Tu-141-tiedustelulennokin pohjalle.

Neuvostoliitossa vuonna 1979 käyttöön otettu Tu-141 Striž eli Tervapääsky oli varsinainen järkäle. Yli kuuden tonnin painoisella kapineella oli mittaa yli 14 metriä eikä se kyennyt lentämään alle kahden kilometrin korkeudessa. Tästä syystä laite hylättiin kymmenen vuotta käyttöönoton jälkeen, sillä se oli helppo maali torjuntaohjuksille. Tervapääskyjä on käytetty myöhemmin ilmavoimien harjoitusmaaleina.

Strižin esikuva oli Tu-123 Jastreb -lennokki, joka nousi ensi kertaa siivilleen jo 1960. Tästä mallista luovuttiin korkeiden kustannusten vuoksi: tiedustelulennokkia ei saatu ehjänä alas.

Neuvosto-Ukraina oli tämän kehitystyön keskipiste. Tervapääskyt valmistettiin Harkovan lentokonetehtaalla. Suihkumoottorit lennokkiin tuotti puolestaan Etelä-Ukrainan Zaporižžjassa majaileva Motor-Tšip, joka toimii edelleen.

Venäläiset näyttävät olleen hajulla yhtiön merkityksestä Ukrainan asekehittelylle, sillä ensimmäinen ohjusisku Motor-Tšipin tuotantotiloihin tehtiin jo toukokuussa.

Neuvostohävittäjistä peräisin oleva moottoritekniikka saattaisi selittää myös Engelsin kentän räjähdystä edeltäneen jyrinän, joka kuului joillakin sosiaalisessa mediassa julkaistuilla saratovilaisilla kännykkävideoilla.

Venäläisen ilmailualan sivuston Ugolok Neban mukaan Ukraina jatkoi lennokin kehittelyä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Laitteen kokonaispaino laski tonnilla, ja mikä tärkeintä, sen minimilentokorkeudeksi saatiin 50 metriä. Juuri ja juuri alle äänen­nopeuden lentävälle laitteelle matala lento tutkan tavoittamattomissa on tärkeää.

Meduzan mukaan Ukraina olisi käyttänyt Tervapääskyä tiedustelutehtävissä Itä-Ukrainan sodassa jo ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä. Nyt siihen on luultavasti lisätty ohjauselektroniikkaa ja tämä kehitystyö jatkuu, kuten valmistajayhtiön tiedottaja Natalija Sad sunnuntaina kertoikin.

” Yhdysvallat on ilmaissut huolensa sodan laajenemisesta, jos Ukraina tekee merkittäviä iskuja Venäjän maaperällä.

Ukrainan kyky iskeä kauaksi Venäjän selustaan muuttaa varmasti sodan kulkua ainakin jossain määrin, koska Venäjän on otettava tämä tosiasia kaikissa toimissaan huomioon.

Yhdysvallat on ilmaissut säännöllisin väliajoin huolensa sodan laajenemisesta, jos Ukraina tekee merkittäviä iskuja Venäjän maaperällä. Tästä syystä Washington on torjunut Ukrainan pyynnöt pitkälle kantavista aseista.

Sanomalehti The Wall Street Journal kertoi maanantaina, että Pentagon on tehnyt tästä hyvästä Ukrainalle annettuihin Himars-raketinheittimiin vaivihkaa teknisiä muutoksia. Niiden ansiosta Ukrainan Himarseihin ei lehden mukaan voida ladata pitkälle kantavia Atacms-ohjuksia lainkaan.

Ukrainaa raivostuttava varovaisuus on kuitenkin viime aikoina vähentynyt ainakin poliitikkojen puheissa.

”Me emme ole rohkaisseet emmekä auttaneet Ukrainaa iskemään Venäjän puolelle”, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kommentoi Ukrainan iskuja tiistaina. ”Mutta on tärkeää ymmärtää, missä oloissa ukrainalaiset elävät päivästä päivään. Meidän ja liittolaistemme on varmistettava, että heillä tarvittavat välineet puolustaa itseään ja aluettaan.”

”Nato ja Yhdysvallat ovat hyväksyneet, että Ukraina etenee tavallaan”, saksalainen ulkopolitiikan tutkija Ulrich Speck sanoi The New York Timesille. ”Ajan myötä pelko Venäjän eskalointi­toimista on vähentynyt.”

Eli kuten Ukrainan entinen puolustusministeri Zagorodnjuk asian ilmaisi:

”Käsittääkseni johtopäätös on, että Venäjä käyttää kaikki käytössään olevat menetelmät Ukrainan nöyryyttämiseksi aivan riippumatta meidän vastatoimistamme. Se on heidän strateginen suunnitelmansa.”